 В Литве вступил в силу "закон Магнитского", в списке - 49 россиян

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-атташе ведомства Каролис Вайткявичюс.

"Министр подписал распоряжение о запрете на въезд в Литву 49 лицам на основании принятого закона и по предложению МИД", - сказал BNS

В МВД Литвы заявили, что список составлен после консультаций с иностранными партнерами. Мисюнас обязал сотрудников Департамента миграции обнародовать этот список.

"Закон Магнитского" был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент республики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операциям с "грязными деньгами".

Под запрет попадают лица, включённые в национальный список нежелательных иностранцев, составленный государством-членом Евросоюза, Европейской ассоциацией свободной торговли, государством-членом НАТО.

Список, принятый парламентом Литвы, содержит 49 фамилии. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.

Литва – пятое государство, принявшее этот правовой акт – после США, Великобритании, Канады и Эстонии. Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный "список Магнитского", туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артём Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.

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