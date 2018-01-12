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 В Литве вступил в силу "закон Магнитского", в списке - 49 россиян

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас, на основании "закона Магнитского", с 12 января запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличённых в нарушениях прав человека и отмывании денег.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-атташе ведомства Каролис Вайткявичюс.

"Министр подписал распоряжение о запрете на въезд в Литву 49 лицам на основании принятого закона и по предложению МИД", - сказал BNS

В МВД Литвы заявили, что список составлен после консультаций с иностранными партнерами. Мисюнас обязал сотрудников Департамента миграции обнародовать этот список.

"Закон Магнитского" был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент республики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операциям с "грязными деньгами".

Под запрет попадают лица, включённые в национальный список нежелательных иностранцев, составленный государством-членом Евросоюза, Европейской ассоциацией свободной торговли, государством-членом НАТО.

Список, принятый парламентом Литвы, содержит 49 фамилии. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.

Литва – пятое государство, принявшее этот правовой акт – после США, Великобритании, Канады и Эстонии. Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный "список Магнитского", туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артём Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044134
 
 
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А у нас торговые партнеры, низзяяя их обижать.
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Во, дают славяне! Аж 49 голов скотобазы заклеймили! Браво, Даля!
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Основою формування литовців були балтійські племена, предки яких, ототожнювані з носіями неолітичної культури човноподібних сокир, проникнули в басейн рік Німан і Даугава в першій половині 2-го тисячоліття до нашої ери, асимілювавши місцеве населення. На початку нашої ери тут сформувалися племена, що ввійшли пізніше до складу литовців, - власне литовці, або аукштайти, жемайти, скальви й надруви, а також частина судавів, південні групи куршів, земгалів і селів, частина північних прусів (бартів, нотангів, сембів). Скальви, надруви й частина пруссів утворили в XVI столітті субетнічну групу летувинників (литовників).
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Gerbiamas 4Liberty UA, kaip slavas su slavu gal norėtumėt pasikalbėt? Pavyzdžiui: nuėjau į parduotuvę ir nusipirkau duonos, sviesto, aliejaus, vyriškas kelnaites, gumytės tris pakelius, nes man kitaip neišeina, bei kojines (vyriškas). Kadangi buvo labai graži pardavėja, todėl pakviečiau ją į pasimatymą. Be abejo, už pirkinius susimokėjau. Kai pardavėja atėjo į pasimatymą, staiga iš krūmų išlindo jos vyras su lazda. Kas man ten paskui nutiko -- nepasakosiu. Žiauru. Gulėjau ilgai, o jis - ilgai sėdėjo už ,,per didelį fizinės jėgos panaudijimą prieš tiesiog juokingai fiziškai silpną žmogų." А ну ка славяни, налетайте.
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СЕРГЕЙ ГАРМАШГлавный редактор интернет-издания "ОстроВ".
все материалы автора →Кремль и окружение Порошенко в унисон заговорили о необходимости отмены блокады. Значит, она сработала!Рылся в бумагах, откопал старый закрытый соцопрос, который волнами проводился на оккупированных территориях по заказу благотворительного фонда Ахметова.Любопытные данные (орфография сохранена): "Доверие жителей Донбасса к лидерам ДНР и ЛНР в течение 2015 года также снизилось. При чем произошло значительное снижение уровня доверия и к лидеру ДНР А. Захарченко, и к лидеру ЛНР И. Плотницкому среди жителей Донецкой области, тогда как среди жителей Луганской области эти показатели остались практически неизменным. При этом, среди благополучателей наблюдаем обратную тенденцию: по сравнению с замером декабря 2014 в декабре 2015 вырос уровень доверия как у Захарченко, так и у Плотницкого". Обратили внимание? В целом по Донбассу доверие к Плотницкому и Захарченко "значительно снизилось", но среди тех, кому выдавали "благотворительную помощь" Ахметова, уровень доверия к ним, наоборот, вырос!..Интересно, что социологи Ахметова все это время замеряли именно политические параметры настроений в регионе. И что отдельной группой в этих замерах были выделены "благополучатели". Наверное, это делалось исключительно для лучшего обеспечения людей тушенкой и памперсами.Кстати, Кремль и окружение Порошенко в унисон заговорили о необходимости отмены блокады… Значит, она сработала! Москве дороговато содержать оккупированные ею территории, если она ставит в этом году своей основной целью в Минске отмену блокады
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Токсичный лугандон не прибавляет мне оптимизма, в качестве - онижебратья...
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и не только , еще тамжынашилюди - адиннарот с соевой пистотой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Литве вступил в силу "закон Магнитского", в списке - 49 россиян
 
 
 
 
 
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