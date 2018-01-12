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 За рубежом
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 Украинская диаспора Канады создала Фонд для помощи в реабилитации ветеранов и раненых участников АТО

Украинская диаспора в Канаде создала Фонд защитников Украины, который будет помогать реабилитации ветеранов и раненых бойцов АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Основой Фонда стали деньги, которые были собраны во время благотворительного вечера, организованного в честь участников украинской команды "Игор непокоренных".

Также читайте: Украинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод

"Благодаря деньгам, собранным во время благотворительного вечера, организованного в честь участников украинской команды "Игор непокоренных", Конгресс украинцев Канады будет работать с проектами по поддержке раненых бойцов и ветеранов АТО. В условиях войны, которую ведет Россия против Украины, мы обязаны поддерживать защитников Украины", - отметил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан

По словам президента канадско-украинского фонда, который является партнером проекта, Виктора Гетманчука, Фонд защитников Украины будет оказывать поддержку организациям, которые своими проектами предоставляют "необходимую помощь украинским раненым бойцам".

Источник: https://censor.net.ua/n3044133
 
 
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И в это же время богатеют Офшорник и его партнер по роттердаму попутчик Ринат
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И неужели западный мир будет "стыдливо" отводить глаза ?
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Но деньги мы же получаем конкретно под реформы, и не от мифа.
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Ну хоть ты лопни бот ты провокатор или просто гражданин . но ты прав .
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Дякуємо українським канадійцям за допомогу! Ці люди не забули про свою Батьківщину.
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Пока гне переловят олигархов и не перестреляют их как бешеных собак Украина развиватся не будет .
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Я ,Who is Who, ухожу из этого проекта. Не потому что мне не интересно, потому что страну захватили жиды. Изменить ничего не могу. Дадут автомат, буду стрелять. В кого -знаю.
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у західному світі фонди по кожній африканській країні є.
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Тобто і ми маємо "сумнівну честь" бути зарахованими до списку цих країн.
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О чём бы ни была статья, тролли поют одну песню: украинская власть плоха! Работа у вас такая, оно понятно...
А власть любая заслуживает звиздюлей. Вон я бы Трюдо выгнал поганой метлой, ублюдка...
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Можем поменяться. Думаю, многие украинцы согласятся на Трюдо, а вот согласятся ли жители Канада на Пороха, это еще вопрос.
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А ротердам + путин сделал ? бриллиантовых прокуроров путин покрывает ?розенблаты , поляковы , дейдеи ,ляшко со спортлото , гонтарева с рожковой , миллиарды наворованых денег в Е - декларациях прокуроров , депутатов , судей , министров путин им наворовал ? Дворцы в Конча - Заспе , Козыне , на
Западной Украине путин настроил?
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Думаю про любого политика можно нарыть много дерьма, работа у них такая
Что касается обмена Пороха на Трюдо - я бы на вашем месте не стал махаться не глядя. Западные бюрократы ничуть не лучше восточноевропейских. В некоторых отношениях даже хуже. Думаю вас так не грабят налогами как либерасты выжимают соки из здешних налогоплательщиков. Вон carbon tax Трюдо ввёл, ударил по пенсионным поблажкам, введённым Харпером. А про разгул "политкорректности" я вообще молчу. Не такая это невинная вещь как вы тут полагаете. Вас это пока не коснулось...
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Порошенко ,однозначно, хочит создать такой Фонд, если бы ни ево финансоевые проблемы- он нимнога отстаёт от Ахметова в рейтинге Блумберге. Поэтому он и сам пошел " по миру": то Панама, то Липецк.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинская диаспора Канады создала Фонд для помощи в реабилитации ветеранов и раненых участников АТО
 
 
 
 
 
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