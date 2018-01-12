 Украинская диаспора Канады создала Фонд для помощи в реабилитации ветеранов и раненых участников АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Основой Фонда стали деньги, которые были собраны во время благотворительного вечера, организованного в честь участников украинской команды "Игор непокоренных".
"Благодаря деньгам, собранным во время благотворительного вечера, организованного в честь участников украинской команды "Игор непокоренных", Конгресс украинцев Канады будет работать с проектами по поддержке раненых бойцов и ветеранов АТО. В условиях войны, которую ведет Россия против Украины, мы обязаны поддерживать защитников Украины", - отметил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.
По словам президента канадско-украинского фонда, который является партнером проекта, Виктора Гетманчука, Фонд защитников Украины будет оказывать поддержку организациям, которые своими проектами предоставляют "необходимую помощь украинским раненым бойцам".
А власть любая заслуживает звиздюлей. Вон я бы Трюдо выгнал поганой метлой, ублюдка...
Западной Украине путин настроил?
Что касается обмена Пороха на Трюдо - я бы на вашем месте не стал махаться не глядя. Западные бюрократы ничуть не лучше восточноевропейских. В некоторых отношениях даже хуже. Думаю вас так не грабят налогами как либерасты выжимают соки из здешних налогоплательщиков. Вон carbon tax Трюдо ввёл, ударил по пенсионным поблажкам, введённым Харпером. А про разгул "политкорректности" я вообще молчу. Не такая это невинная вещь как вы тут полагаете. Вас это пока не коснулось...