 Украинская диаспора Канады создала Фонд для помощи в реабилитации ветеранов и раненых участников АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Основой Фонда стали деньги, которые были собраны во время благотворительного вечера, организованного в честь участников украинской команды "Игор непокоренных".

Также читайте: Украинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод

"Благодаря деньгам, собранным во время благотворительного вечера, организованного в честь участников украинской команды "Игор непокоренных", Конгресс украинцев Канады будет работать с проектами по поддержке раненых бойцов и ветеранов АТО. В условиях войны, которую ведет Россия против Украины, мы обязаны поддерживать защитников Украины", - отметил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан

По словам президента канадско-украинского фонда, который является партнером проекта, Виктора Гетманчука, Фонд защитников Украины будет оказывать поддержку организациям, которые своими проектами предоставляют "необходимую помощь украинским раненым бойцам".