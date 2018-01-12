 Российские олигархи просят США не включать их в новый санкционный список, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида. Многие из россиян прислали в Вашингтон своих тайных представителей, чтобы избежать обвинений в лоббизме, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство финансов США заканчивает работу над своим первым официальным списком "олигархов", близких к правительству президента Путина, и это подталкивает богатых россиян к лихорадочным попыткам оградить свои капиталы и репутацию", - пишет журналистка Bloomberg Салеха Мохсин.
"По словам двух информированных источников, некоторые лица, полагающие, что с большой вероятностью могут оказаться в списке, провели "стресс-тесты", чтобы выяснить потенциальные последствия для своих инвестиций. Другие, как говорят их американские консультанты, распродают свои активы. Российские бизнесмены обратились к бывшим чиновникам Минфина и Госдепартамента, имеющим опыт работы с санкциями, чтобы эти чиновники помогли им избежать включения в список, сказал экс-сотрудник Госдепартамента Дэн Фрид, заявивший, что отклонил такие предложения. Один человек, с которым были контакты, сказал, что некоторые россияне прислали в Вашингтон своих доверенных лиц, пытаясь избежать огласки лоббирования", - пишет издание.
Крайний срок для составления списка, предусмотренный законом, - 29 января нынешнего года.
"Это более низкая ступень по сравнению с санкциями, так как активы не блокируются, но на репутацию это действует точно так же, как санкции: ты в списке лиц, занятых чем-то нехорошим", - сказал Эрих Феррари, основатель компании Ferrari & Associates.
Издание сообщает: "По словам информированного источника, в Минфине США список тоже стал "источником головной боли": некоторые чиновники опасаются, что он будет объединен с санкциями". Чиновники Минфина рассматривают идею засекретить некоторые части доклада и выпустить его в форме письма от Сигаль Манделклер, высокопоставленной сотрудницы министерства, дабы разграничить доклад и списки россиян, находящихся под экономическими санкциями США, сообщил источник на условиях анонимности.
"Конгресс также потребовал, чтобы министерство финансов проанализировало воздействие потенциальных санкций на российские гособлигации", - пишет издание, отмечая: если США наложат санкции на облигации, это станет сильным ударом для финансов России.
Напомним, к 1 февраля 2018 года американское министерство финансов, при поддержке разведки, готовит доклад об "индивидуальных санкциях" против российских олигархов и чиновников — "финансовой обслуги" российских властей. Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.
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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.
Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.
Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
12th Январь 2018 anti-colorados
Из серии «На ночь глядя»
После праздников все чаще приходится спотыкаться о рассуждения московитов о том, что им не страшны грядущие санкции, анонсированные еще летом и основанные на данных финразведки. Даже выкладываются теории о том, что какой-то важный экономический деятель из США поведал, что не будет никаких санкций в 2018 году, ибо от предыдущих не было никакого толку. Такая фантазия бывает не только у отдельных экономистов. Несколько по другому поводу, но более высокопоставленный, хоть и северокорейский деятель, высказался куда ярче. Мелочи, наподобие выигрыша чемпионата мира по футболу бравой командой КНДР - не в счет. А вот космонавт из Пхеньяна, высадившийся на поверхность Солнца - самое оно. И главное - возразить этому нечего, ибо тот высадился ночью, пока Солнце не светило и соответственно - было холодным. Космонавту еще выдали пару казенных, вязаных носков, чтобы тот не застудил ноги об остывшую твердь Солнца. В общем, даже квази-оппозиционные глашатае типа Эль Мюрида вещают о том, что ничего особо страшного быть не должно, хотя и делают оговорки, упоминая некие тревожные сигналы из Великобритании и Франции.
Как оно там будет на самом деле - очень скоро увидим, но есть и другая, очень неприятная версия этого ожидаемого события, которую выдают наши американские читатели. Понятно, что ее никто в РФ озвучивать не хочет, но достоверно известно, что сами российские толстосумы, их доверенные лица и американские лоббисты, отрабатывающие гонорары, все интенсивнее что-то прощупывают во властных коридорах Вашингтона. Эта подковерная пьеса близка к развязке и сейчас вошла в стадию кульминации.
Кратенько напомним суть проблемы. Поскольку Путин и его шайка изначально обезопасили себя от неприятностей, которые имел предшественник Борис Ельцин, с весьма скромным грабежом РФ, то проблем, в этом деле, они не имели и не имеют никаких. Внутри страны полностью демонтированы контрольные и предохранительные механизмы и грабеж обрел беспрецедентные, в истории человечества, масштабы. Такого тотального выноса богатств до Путина не практиковал никто. Но эта ситуация, давшая гигантские богатства лично Путину и его друзьям, сама стала проблемой потому, что столько никто не грабил и просто нет наработанного опыта, что с награбленным делать. Понятно, что все это сумасшедшее бабло было выведено из РФ на Запад, а теперь еще и в Китай. Но дело в том, что и Запад никогда не принимал таких гигантских объемов «черных денег», добытых одной группой «джентльменов удачи». Там тоже оказались не готовыми к такой ситуации, ибо не было алгоритма реакции на такие вещи. Объем оказался за критичным, а конечным бенефициаром всей этой роскоши - действующий глава ядерного государства. Там было о чем задуматься. Это не бабло наркокартеля «Кали», с которым Путин наладил связи в начале 90-х, а именно действующего главы страны, члена G-8 и прочее, и прочее. А кроме того, спецслужбы США и стран Европы, нарастающей волной погнали сообщения о том, что эти деньги не лежат гигантской глыбой и даже не влились в поток мировой экономики, а начинают работать как фактор давления на всю систему Запада.
Скупленные на корню СМИ, политические партии, видные государственные, общественные и политические деятели говорили о том, что Кремль начал использовать эти деньги для выстраивания какой-то своей перспективы. Понятно, что высасывание ресурсов из РФ, в конце концов, должно было закончиться бегством этой публики в спокойные страны. Собственно говоря, это и происходило. Если на Запад выведены активы и вывезены семьи, то вопрос о том, где эта публика собирается обосноваться, снимался автоматически. Но, благодаря гигантским средствам, эта публика стала потихоньку перестраивать свое будущее место жительства под свой вкус. Масштабы коррупции, инспирированные Москвой, даже сейчас нельзя оценить хотя бы приблизительно, тем не менее, спецслужбы уже включили сигнал тревоги, ибо динамика указывала на то, что количество коррупционного давления на Запад неизбежно приведет и к его качественным изменениям.
В общем, эта картина стала вполне понятной, но что с этим делать, понятно не было.
(окончание следует)
Ну не умеют пендосы Родину продавать.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11560