 Российские олигархи просят США не включать их в новый санкционный список, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида. Многие из россиян прислали в Вашингтон своих тайных представителей, чтобы избежать обвинений в лоббизме, передает Цензор.НЕТ.

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"Министерство финансов США заканчивает работу над своим первым официальным списком "олигархов", близких к правительству президента Путина, и это подталкивает богатых россиян к лихорадочным попыткам оградить свои капиталы и репутацию", - пишет журналистка Bloomberg Салеха Мохсин.



"По словам двух информированных источников, некоторые лица, полагающие, что с большой вероятностью могут оказаться в списке, провели "стресс-тесты", чтобы выяснить потенциальные последствия для своих инвестиций. Другие, как говорят их американские консультанты, распродают свои активы. Российские бизнесмены обратились к бывшим чиновникам Минфина и Госдепартамента, имеющим опыт работы с санкциями, чтобы эти чиновники помогли им избежать включения в список, сказал экс-сотрудник Госдепартамента Дэн Фрид, заявивший, что отклонил такие предложения. Один человек, с которым были контакты, сказал, что некоторые россияне прислали в Вашингтон своих доверенных лиц, пытаясь избежать огласки лоббирования", - пишет издание.



Крайний срок для составления списка, предусмотренный законом, - 29 января нынешнего года.



"Это более низкая ступень по сравнению с санкциями, так как активы не блокируются, но на репутацию это действует точно так же, как санкции: ты в списке лиц, занятых чем-то нехорошим", - сказал Эрих Феррари, основатель компании Ferrari & Associates.

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Издание сообщает: "По словам информированного источника, в Минфине США список тоже стал "источником головной боли": некоторые чиновники опасаются, что он будет объединен с санкциями". Чиновники Минфина рассматривают идею засекретить некоторые части доклада и выпустить его в форме письма от Сигаль Манделклер, высокопоставленной сотрудницы министерства, дабы разграничить доклад и списки россиян, находящихся под экономическими санкциями США, сообщил источник на условиях анонимности.



"Конгресс также потребовал, чтобы министерство финансов проанализировало воздействие потенциальных санкций на российские гособлигации", - пишет издание, отмечая: если США наложат санкции на облигации, это станет сильным ударом для финансов России.

Напомним, к 1 февраля 2018 года американское министерство финансов, при поддержке разведки, готовит доклад об "индивидуальных санкциях" против российских олигархов и чиновников — "финансовой обслуги" российских властей. Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.