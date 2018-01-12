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 Происшествия, Общество
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Все про:Крым (19235) перевозки (222) Херсонщина (611) Бабин (1)

 Таксисты перекрыли трассу Харьков – Симферополь возле КПВВ "Чонгар", - представитель президента в АРК Бабин

В Геническом районе Херсонской области нелегальные перевозчики перекрыли трассу Харьков – Симферополь.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 18:15 на окраине села Чонгар пара десятков водителей, которые фактически работают в режиме такси, перекрыли движение автотранспорта путем непрерывного перехода по пешеходному переходу на автодороге "Харьков - Симферополь" (расстояние до КПВВ ''Ченгар'' в Крым 5 км)", - написал чиновник.

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По словам Бабина, водители таким образом показывают свое недовольство действиями представителей херсонской "Укртрансбезопастности", которые осуществляют проверку хозяйственной деятельности связанной с предоставлением услуг пассажирских перевозок. Протестующие пропускают весь транспорт за исключением бусика "Укртрансбезопастности".

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Таксисты перекрыли трассу Харьков – Симферополь возле КПВВ Чонгар, - представитель президента в АРК Бабин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044131
 
 
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Перекрыли трассу для одного бусика. Таксисты перекрыли трассу Харьков – Симферополь возле КПВВ "Чонгар", - представитель президента в АРК Бабин - Цензор.НЕТ 586
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Потрібно посилити перевірки для тих хто їздить в окупований Крим! Це агенти ФСБ!
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Агенты ФСБ на Майдане, а то торговые партнеры
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Шо-то я, в последнее время, плохо не понимаю. Они шо, официальные Лица, начали Кварталу-95 подыгрывать? Вот это шо такое: Протестующие пропускают весь транспорт за исключением бусика "Укртрансбезопастности". Источник: https://censor.net.ua/n3044131
А заголовок???
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А заголовок - трассу перекрыли.
Так шо, ты всё не понял правильно. Таксисти перекрили трасу Харків - Сімферополь біля КПВВ "Чонгар", - представник президента в АРК Бабін - Цензор.НЕТ 5877
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О, таке в нас полюбляють останнім часом.
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Идиоты тимошенковские.
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Вчера или позавчера протестовали водители маршруток в Тернополе... Проклятые барыги заставляют ввести электронные билеты и лишают нелегальных заработков.
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В Харькове заливают клеем ПВА,зубной пастой или монтажной пеной
терминалы E-ticket ,уже больше трех десятков положили,пусть уж лучше протестуют
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А може камери спостереження встановити та руки повідбивати "заклеювальщикам"?
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А хули не ясно, Укртрансбезопасность проводит типа проверку, чтобы срубить с таксосов бабос.
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Трассу москва-симферополь надо было перекрыть уже давно и танками
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Таксисты барыги еще те..., гаранта могут за пояс заткнуть в плане жадности.
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Таксисты- сплошь сексисты Таксисти перекрили трасу Харків - Сімферополь біля КПВВ "Чонгар", - представник президента в АРК Бабін - Цензор.НЕТ 8212 Соль земли нашенской...
"Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям."
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И каждый сидит в Зелло,как у гиркина было,вся информация ему шла от таксюр продажних
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У меня в городе эти уважаемые люди в 2014-ом году не давали разгружаться украинской технике . Таксисти перекрили трасу Харків - Сімферополь біля КПВВ "Чонгар", - представник президента в АРК Бабін - Цензор.НЕТ 5148 Сейчас притихли.
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Никто не хочет платить налоги. А пенсии своим родителям хотят.Так не бывает.
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Если глава государства этим занимается, когда гибнет Армия, то что вы хотите от простых граждан???
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в Козине перекройте там сразу воеенное поление введут
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"...нелегальные перевозчики..." Таксисти перекрили трасу Харків - Сімферополь біля КПВВ "Чонгар", - представник президента в АРК Бабін - Цензор.НЕТ 990в этой новости прекрасно все!даже местному "работяге" Константин Гризодубо вякнуть про барыг особо нечего...отобрали кусок хлеба у болезного Таксисти перекрили трасу Харків - Сімферополь біля КПВВ "Чонгар", - представник президента в АРК Бабін - Цензор.НЕТ 990
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Перекрыли трассу для одного бусика. Это называется разложением государства.
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путін-хуйло !!!
Але чому ФОП повинен сплачувати всі внески в держбюджет, а хитро виїбані таксисти хочуть отримувати прибуток без сплати податків у держбюджет ?
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там целая мафия с новоалексеевки на чонгар народ возят. Налогов никто не платит. Легального транспорта вообще нет. Может отсюда решать нужно?
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Не хотят платить налоги ??? пусть отказываются от пенсий. и всяких льгот .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТаксисты перекрыли трассу Харьков – Симферополь возле КПВВ "Чонгар", - представитель президента в АРК Бабин
 
 
 
 
 
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