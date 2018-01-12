 Таксисты перекрыли трассу Харьков – Симферополь возле КПВВ "Чонгар", - представитель президента в АРК Бабин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 18:15 на окраине села Чонгар пара десятков водителей, которые фактически работают в режиме такси, перекрыли движение автотранспорта путем непрерывного перехода по пешеходному переходу на автодороге "Харьков - Симферополь" (расстояние до КПВВ ''Ченгар'' в Крым 5 км)", - написал чиновник.
По словам Бабина, водители таким образом показывают свое недовольство действиями представителей херсонской "Укртрансбезопастности", которые осуществляют проверку хозяйственной деятельности связанной с предоставлением услуг пассажирских перевозок. Протестующие пропускают весь транспорт за исключением бусика "Укртрансбезопастности".
А заголовок???
Так шо, ты всё не понял правильно.
терминалы E-ticket ,уже больше трех десятков положили,пусть уж лучше протестуют
"Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям."
Але чому ФОП повинен сплачувати всі внески в держбюджет, а хитро виїбані таксисти хочуть отримувати прибуток без сплати податків у держбюджет ?