 Таксисты перекрыли трассу Харьков – Симферополь возле КПВВ "Чонгар", - представитель президента в АРК Бабин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 18:15 на окраине села Чонгар пара десятков водителей, которые фактически работают в режиме такси, перекрыли движение автотранспорта путем непрерывного перехода по пешеходному переходу на автодороге "Харьков - Симферополь" (расстояние до КПВВ ''Ченгар'' в Крым 5 км)", - написал чиновник.

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По словам Бабина, водители таким образом показывают свое недовольство действиями представителей херсонской "Укртрансбезопастности", которые осуществляют проверку хозяйственной деятельности связанной с предоставлением услуг пассажирских перевозок. Протестующие пропускают весь транспорт за исключением бусика "Укртрансбезопастности".

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