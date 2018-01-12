 Папа Римский 28 января встретится с украинской диаспорой в Риме

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Посольства Украины при Святом Престоле.

В сообщении отмечается: "Собор Святой Софии в Риме, который является для Украинской важным духовным и культурным центром, был построен по инициативе Патриарха Иосифа Слипого в 1969 году, а в 1985 г. Папа Иоанн Павел II присвоил ему титул Кардинальской церкви.

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В крипте собора, кроме других захоронений, находится также могила Владыки Степана Чмиля, лица, близкого к Папе Франциску. В 1948 г.. о.Степан Чмиль приехал в Аргентину как первый украинский салезиянин восточного обряда. Среди воспитанников школы, в которой он работал, находился также парень Хорхе Марио Бергольйо (Папа Франциск).

Понтифик неоднократно указывал на особую роль о. Степана Чмиля в своем воспитании и рассказывал, что именно этот украинский священник научил его молиться "другую Литургию". С этих времен Папа Франциск помнит христианские поздравления на украинском языке и здоровается с украинскими паломниками на родном для них языке.

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