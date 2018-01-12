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 Общество
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Все про:Папа_Римский (208) Франциск (23)

 Папа Римский 28 января встретится с украинской диаспорой в Риме

28 января 2018 Папа Римский Франциск посетит украинский собор Святой Софии в Риме и встретится с украинской общиной. Визит понтифика состоится по приглашению Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Посольства Украины при Святом Престоле.

В сообщении отмечается: "Собор Святой Софии в Риме, который является для Украинской важным духовным и культурным центром, был построен по инициативе Патриарха Иосифа Слипого в 1969 году, а в 1985 г. Папа Иоанн Павел II присвоил ему титул Кардинальской церкви.

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В крипте собора, кроме других захоронений, находится также могила Владыки Степана Чмиля, лица, близкого к Папе Франциску. В 1948 г.. о.Степан Чмиль приехал в Аргентину как первый украинский салезиянин восточного обряда. Среди воспитанников школы, в которой он работал, находился также парень Хорхе Марио Бергольйо (Папа Франциск).

Понтифик неоднократно указывал на особую роль о. Степана Чмиля в своем воспитании и рассказывал, что именно этот украинский священник научил его молиться "другую Литургию". С этих времен Папа Франциск помнит христианские поздравления на украинском языке и здоровается с украинскими паломниками на родном для них языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044130
 
 
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А як нік деактивують, він у вас давній, не шкода буде?
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Московські холопи і музейна справа України
Інформація про експозицію у так званому «будинку Петра І» у Києві.
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Брат гурдяч, хранитель денег хуйла попа римцкий.
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Надо бы московских попов вернуть на Землю и указать им из место - не в Украине!
А Украине положено иметь свою собственную церковь, а не оккупантов!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПапа Римский 28 января встретится с украинской диаспорой в Риме
 
 
 
 
 
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