 Децентрализация дала Мариуполю дополнительный миллиард в бюджет, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в пятницу на встрече с ветеранами комбината "Азовсталь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

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"Реформа децентрализации, которую мы начинали в 2014 году, дала возможность Мариуполю нарастить собственный бюджет на 1 млрд гривень. Надеюсь, что вы замечаете изменения в городе, потому что за эти деньги можно строить детские сады, школы, больницы, дороги и модернизировать транспорт", - сказал Гройсман.



Глава правительства отметил, что сейчас возможности бюджета Мариуполя позволяют городу вкладывать средства в то, что является важным для общества и создавать на местах новый уровень качества.

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