EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  884  29
Все про:бюджет (4171) Мариуполь (3452) Гройсман (3757) децентрализация (338)

 Децентрализация дала Мариуполю дополнительный миллиард в бюджет, - Гройсман

Децентрализация дала возможность городу Мариуполю нарастить собственный бюджет на 1 млрд гривень.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в пятницу на встрече с ветеранами комбината "Азовсталь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Также читайте: В 2017 году доходы местных бюджетов выросли до 192 млрд грн, - Зубко

"Реформа децентрализации, которую мы начинали в 2014 году, дала возможность Мариуполю нарастить собственный бюджет на 1 млрд гривень. Надеюсь, что вы замечаете изменения в городе, потому что за эти деньги можно строить детские сады, школы, больницы, дороги и модернизировать транспорт", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что сейчас возможности бюджета Мариуполя позволяют городу вкладывать средства в то, что является важным для общества и создавать на местах новый уровень качества.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Порошенко: Децентрализация - одна из самых успешных реформ в Украине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3044129
 
 
VEhrdlVXczVSMEV3VERkUmRXUkhRakJNZWxGelRrTTVUSGt2VVhOa1IwOHdURlJSZEhSRE1UQlpTamd3VEZSUmRHUkhSekJNV0ZGMlpFZERNRmxFVVhOT1F6Y3dUR3BSZERsRGR6QlpZbEYxVGtkUVprNURZekJNUkZKblRrTTBNRmxRVVhZNVF5c3dUSFpTYWtFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одесі також дали додатковий мільярд, раніше бюджет міста дорівнював 1 млрд грн і місцевій мафії вистачало, а тепер 2 млрд грн і не вистачає. Наприкінці 2017 року міськрада Одеси бере ще й кредит на 1 млрд грн в приватному банку і кладе гроші на депозит! Ось така децентралізація! Раніше вистачало розікрасти 1 млрд грн, а тепер 2 млрд не вистачає, потрібен третій мільярд! Центральна влада повністю втратила контроль над ситуацією в країні! Те що відбувається в регіонах це повний бєспрєдєл та повний пістець! І порошенко та гройсман мовчать, мляді!
 показать весь комментарий
 
 
Ну навіщо - мовчать? Ставлять це собі в заслугу! Децентралізація дала Маріуполю додатковий мільярд до бюджету, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1135
 показать весь комментарий
 
 
Якби ще посунути від Маріуполя лінію зіткнення з російськими злодіями...
 показать весь комментарий
 
 
Так децентрализацию для этого и проводили. Нет? Ну так может хватит уже пиариться насчет бюджетов громад?
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю - город будет.
Я знаю - саду - цвесть.
Когда такие люди
В стране советской есть!
 показать весь комментарий
 
За этот стих посадили еврея в Савецком Саюсе. Только он это спрашивал на характерный манер
"Я знаю? ...город будет?
Я знаю?...Саду цвесть?..."
 показать весь комментарий
 
Цифра взята с потолка, как и все остальное у этого рехформатора......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В 2017 году кровавая власть отобрала у народа на 31% больше денег и наполнила ими местные бюджеты
 показать весь комментарий
 
И на школы, и на дороги, и на усьо усьо!
"Не сильно ль ты, Надька, на 30 рублей разошлась?"Децентралізація дала Маріуполю додатковий мільярд до бюджету, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1405
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнилось про мариупольский рошен:

Вопрос о ликвидации фабрики впервые был поднят на собрании акционеров в том же 2014 г., в марте. Однако в апреле, уже после революционных событий на Майдане, тогда еще кандидат в президенты Петр Порошенко обещал, что фабрика будет запущена. "Раскидываться рабочими местами могут лишь коррупционеры и преступники, которые не построили и собачьей будки...", - заявил будущий президент.

http://www.dsnews.ua/economics/uzhe-proehali-roshen-rasprodaet-imushchestvo-konditerskoy-22032017220000
 показать весь комментарий
 
 
Это из какого тома полного собрания брехни Офшорника?
 показать весь комментарий
 
Децентрализация дала от Мариуполюя дополнительный миллиард в бюджет Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
 
И будет его Украина восстанавливать по три раза на месяц..... За наши с вами деньги.
 показать весь комментарий
 
Поки ми стояли, тихо вмирали у тирі ОРДЛО, не провокували на Майдані шоб не дай бог Путін не напав, цей одичалий скот вкрав у нас за 4 роки війни приблизно 300 000 000 000 грн
 показать весь комментарий
 
Не знаю. Но в этом году реально дороги делали в городе. На проспекте Строителях, турки живо асфальт закатали, на Митрополитской,на Торговой. Не нормально! Ещё бы спаленный горисполком и мусарню заделали бы!
 показать весь комментарий
 
Правда город-миллиардник Мариуполь все равно ничем не отличается от не децентрализованного.
 показать весь комментарий
 
 
Децентрализация - слово синоним к Рошенизация ! Децентралізація дала Маріуполю додатковий мільярд до бюджету, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4828
 показать весь комментарий
 
 
Пару километров дорог обновили, а сколько ахметка траками раздолбал? Какой нахрен миллиард? Щас снег выпадет, а мэр азовстальский начнет скиглить, что бабок на песок и соль нема.
 показать весь комментарий
 
Такая себе школа соломона пляра - дала один ярд, отобрала два
 показать весь комментарий
 
 
Марик это два крупнейших меткомбината,дающие продукцию нехилого пошиба.
 показать весь комментарий
 
Так, звана реформа децентралізації - це очищення землі від людей. Так, частину доходів передали місцевим бюджетам, проте на них переклали ще більші витрати. Зараз дефіцит частково перекривається за рахунок субвенцій з держбюджету, проте, поступово їх обсяг знижують. В ряді регіонів є гострий дефіцит коштів на фінансування медицини, освіти, субсидій, соціалки, тощо. Проблеми зростають. Центральна влада свідомо перекладає відповідальність за скорочення соцвитрат на місцеву владу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДецентрализация дала Мариуполю дополнительный миллиард в бюджет, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх