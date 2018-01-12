 Децентрализация дала Мариуполю дополнительный миллиард в бюджет, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в пятницу на встрече с ветеранами комбината "Азовсталь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Реформа децентрализации, которую мы начинали в 2014 году, дала возможность Мариуполю нарастить собственный бюджет на 1 млрд гривень. Надеюсь, что вы замечаете изменения в городе, потому что за эти деньги можно строить детские сады, школы, больницы, дороги и модернизировать транспорт", - сказал Гройсман.
Глава правительства отметил, что сейчас возможности бюджета Мариуполя позволяют городу вкладывать средства в то, что является важным для общества и создавать на местах новый уровень качества.
Фашик Донецкий
Я знаю - саду - цвесть.
Когда такие люди
В стране советской есть!
"Я знаю? ...город будет?
Я знаю?...Саду цвесть?..."
"Не сильно ль ты, Надька, на 30 рублей разошлась?"
Вопрос о ликвидации фабрики впервые был поднят на собрании акционеров в том же 2014 г., в марте. Однако в апреле, уже после революционных событий на Майдане, тогда еще кандидат в президенты Петр Порошенко обещал, что фабрика будет запущена. "Раскидываться рабочими местами могут лишь коррупционеры и преступники, которые не построили и собачьей будки...", - заявил будущий президент.
http://www.dsnews.ua/economics/uzhe-proehali-roshen-rasprodaet-imushchestvo-konditerskoy-22032017220000
юя дополнительный миллиард в бюджет Гройсмана.
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