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Все про:НАБУ (2081) взятка (3474) облсовет (338)

 Дать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Бабенко, - Insider

Депутатом Одесского облсовета, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в 500 000 долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники INSIDER.

По словам собеседника, когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что совместно с НАБУ, выдвинули подозрение в предложении взятки агенту НАБУ одному из депутатов Одесского облсовета.

По данным следствия, Бабенко вместе с соратником предлагал агенту взятку в 500 000 долларов за снятие арестов со счетов субъекта хозяйственной деятельности, бенефициаром которого является депутат, а также за избежание конфискации арестованных средств.

В итоге, депутат скрылся, правоохранители принимают меры по его поиску.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3044125
 
 
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Вот это я понимаю, мужик правильную будку построил
БПП рулит
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прикинь,
и ловят же своих )))
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Ну и как, многих своих посадили в результате этой спортивной рыбалки?
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И почему я не удивлен? БПП и коррупция это как авария и иностранные номера. Всегда ходят рядом.
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...Депутатом Одесского облсовета, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в 500 000 долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции ЖИВУЩИХПАААНОВОМУИсточник: https://censor.net.ua/n3044125
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Ну от, пішла б людина працювати в цирк, повітряним акробатом - і радувала б людей. А то потягнуло в депутати, та ще й у фракцію БПП. Це - карма. Дать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Бабенко, - Insider - Цензор.НЕТ 9332
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По этим суммам взятки видно у кого деньги крутятся и часто бюджетные, начиная от неуплаты налогов...до простого разворовывания бюджета, такое вот житье по-новому
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Пол лимона взятки давал чиновник который по всем налоговым декларациям живет на одну зарплату.Вот почему сегодня депутаты решили не затрагивать реформой налоговые органы,где они еще таких лояльных к ихним преступлениям еще найдут?
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SANDY це дійсно перемога. перемога над здоровим глуздом.

порохоботи і тут педрот не при справах.
яку культю буде відрубувати ?
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Похоже что Труханов не случайно в отпуск ушел.Ведь с его ведома продавали здание Краяна за(по разным сведениям)около 12-13 млн,купили назад за 186млн.Да и вбухали в ремонт немеряно денег.Там тоже поживились.Кажется уже 3 дела возбудили.Не случайно Труханов в отпуске.
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труханову пора в кому, а не в отпуск
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Как вы думаете, найдут ли этого депутата в Украине или мы увидим его где-нибудь на курортах? А может примеряет теплое одеяло на себя и под домашний арест с правом свободного передвижения куда хочешь.
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баклажани шапкокрада теж так казали...
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это ж сколько сельсоветов можно подкупить?!
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откуда пол миллиона долларов у рядового депутата облсовета? а Гройсман нам рассказывает о падении ВВП из-за блокады оккупированных территорий, у пары тысяч тел в Украине на руках находится несколько бюджетов страны и никак к ним не добраться.
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Так может, этому депутату некие "заказчики", все время пытающиеся сковырнуть НАБУ, только дали в руках поддержать бабло для последующей передачи для дискредитации сотрудника и, таким образом, НАБУ ?
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Мінімум десяти пійманих хабарників за один день,але ні одного засудженого на реальний срок за час правлінні п.Порошенка.
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Якщо їх засудити, то хто ж буде заносити у "високі кабінети" хабарі ?
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НАеБУ в своем стиле...ахренеть спецура, какой то мандатный мудак, при его захвате, умудрился свалить в окно и скрылся)))) ржунимагу))) цирк продолжается)) "депутат убежал от спецназа")))
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когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно.Источник: https://censor.net.ua/n3044125

Дати 500 тисяч у.о. хабара співробітнику НАБУ намагався депутат Одеської облради Бабенко, - Insider - Цензор.НЕТ 1376 Они не догнали, носки жмут.
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Теперь миллион придется дать,чтобы отпустили
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Хватить шановнi триндiти на НАБУ. Це один орган в Украïнi який не пiдконтрольний Парашенко
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Так на него только и трындят подконтрольные шавки
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Ото чи людей чи мавп наобирали? Обізяну як випустити з клітки - то вона теж кругом лише краде й сере, бо більш нічого не може.
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Vladimir Ferents /// 22:17

Согласен!!! Но, есть один ньюанс...
НАБУ действительно не подвластно Пэтрыку, потому и ловит!
А вот то, что подвластно (официально/неофициально) Пэтрыку, - этих упырей отпускает...
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500000 долларов и это только на взятку... Украина рай для проходимцев, к сожалению. Кстати такие депутаты портят имидж Украины на Западе и создают плохую репутацию ее гражданам.
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а теперь умножьте это на кол-во депутатов в Украине (естественно речь не тех 450 в верховной раде, там на порядок выше суммы)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Бабенко, - Insider
 
 
 
 
 
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