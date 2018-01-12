 Дать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Бабенко, - Insider

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники INSIDER.
По словам собеседника, когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что совместно с НАБУ, выдвинули подозрение в предложении взятки агенту НАБУ одному из депутатов Одесского облсовета.
По данным следствия, Бабенко вместе с соратником предлагал агенту взятку в 500 000 долларов за снятие арестов со счетов субъекта хозяйственной деятельности, бенефициаром которого является депутат, а также за избежание конфискации арестованных средств.
В итоге, депутат скрылся, правоохранители принимают меры по его поиску.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.
БПП рулит
и ловят же своих )))
порохоботи і тут педрот не при справах.
яку культю буде відрубувати ?
Они не догнали, носки жмут.
Согласен!!! Но, есть один ньюанс...
НАБУ действительно не подвластно Пэтрыку, потому и ловит!
А вот то, что подвластно (официально/неофициально) Пэтрыку, - этих упырей отпускает...