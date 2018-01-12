 "Я поступил так, как принято в цивилизованных странах", - Яценюк о продаже "Эспрессо"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков", - так прокомментировал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook продажу доли собственности телеканала "Эспрессо".
Он отметил, что за последние несколько лет против него было сфабриковано "десятки лживых и дискредитационных кампаний: "купленые в США 24 виллы", "празднование мифического миллиарда долларов", "наличие активов во всех странах мира", "участие в войне в Чечне и Приднестровье" и целый шквал других несуразностей и откровенной лжи".
"Целью всех этих выдумок и мифов было и есть одно – уничтожения меня как политика, который делал, то что необходимо для Украины: курс в Европу и НАТО, отказ от российского газа, финансирование армии, предотвращение банкротства Украины, введение санкций против России, стабилизация экономики и проведение проукраинской политики. Я всегда делал и дальше буду делать то, что считаю правильным для сохранения украинской государственности и защиты граждан Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Лидер "Народного фронта" напомнил, что недавно продал свою долю собственности в телеканале "Эспрессо": "Открыто рассказал, что являюсь одним из его собственников, рассказал, кому и за какую сумму продал свою долю. Продал, потому что считаю, что политик - не лучший собственник СМИ. Продал американской компании и оплачу миллионные налоги в украинский бюджет".
Он подчеркнул, что сообщил об этом украинскому обществу без каких-либо юридических обязательств это делать. "Однако в который раз различные нелепые коррумпированные политиканы продолжают врать. Они точно поступили бы по-другому. Ибо делали так раньше: продали бы канал через офшоры или слепые трасты без уплаты налогов в пользу граждан Украины, или купили бы активы на одолженные неизвестно у кого деньги. Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков", - написал он.
"Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Потому что считаю, что так правильно и так должен делать каждый, кто желает Украине европейского будущего", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Кроль решил Хряка переплюнуть по количеству ботофермы?
Мало нам тут стецьков порохнявых... А тут еще это троле-кодло ушастое.
Ex-PM of Ukraine in questionable media deal:Using a New York-based company, Arseniy Yatsenyuk sold his share in Espresso TV to an oligarch after just six months - for a 1,000 percent profit. (KyivPost)
New vs. old Ukraine: European leaders must prevent Poroshenko's administration from "transforming new Ukraine into a mirror image of the old Ukraine,"writes Gustav Gressel. (ECFR)
Poroshenko targets anti-graft campaigners: "Reforms have stalled or gone into reverse as Ukraine's oligarchs fight back hard," write Oleksandra Ustinova and Brian Dooley. (Newsweek)
Three Ukrainian oligarchs illicitly traded $1.5 billion: The assets were suspected of being proceeds of crime linked to the Yanukovych regime and were frozen by a Ukrainian court. They made extensive use of Scottish anonymous companies to do it. (Al Jazeera, Herald Scotland)