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 Политика Украины
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 "Я поступил так, как принято в цивилизованных странах", - Яценюк о продаже "Эспрессо"

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя продажу доли собственности телеканала "Эспрессо", отметил, что поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков", - так прокомментировал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook продажу доли собственности телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что за последние несколько лет против него было сфабриковано "десятки лживых и дискредитационных кампаний: "купленые в США 24 виллы", "празднование мифического миллиарда долларов", "наличие активов во всех странах мира", "участие в войне в Чечне и Приднестровье" и целый шквал других несуразностей и откровенной лжи".

"Целью всех этих выдумок и мифов было и есть одно – уничтожения меня как политика, который делал, то что необходимо для Украины: курс в Европу и НАТО, отказ от российского газа, финансирование армии, предотвращение банкротства Украины, введение санкций против России, стабилизация экономики и проведение проукраинской политики. Я всегда делал и дальше буду делать то, что считаю правильным для сохранения украинской государственности и защиты граждан Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что недавно продал свою долю собственности в телеканале "Эспрессо": "Открыто рассказал, что являюсь одним из его собственников, рассказал, кому и за какую сумму продал свою долю. Продал, потому что считаю, что политик - не лучший собственник СМИ. Продал американской компании и оплачу миллионные налоги в украинский бюджет".

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Он подчеркнул, что сообщил об этом украинскому обществу без каких-либо юридических обязательств это делать. "Однако в который раз различные нелепые коррумпированные политиканы продолжают врать. Они точно поступили бы по-другому. Ибо делали так раньше: продали бы канал через офшоры или слепые трасты без уплаты налогов в пользу граждан Украины, или купили бы активы на одолженные неизвестно у кого деньги. Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков", - написал он.

"Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Потому что считаю, что так правильно и так должен делать каждый, кто желает Украине европейского будущего", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3044124
 
 
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20 років крав і буде красти. Цей не виправиться ніколи.
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Чесно кажучи, це чи не єдиний канал новин, редакційна політика якого особисто у мене не викликає нарікань. І заклики з боку політиків до НАБУ перевіряти Еспресо ТВ сприймаеться саме як спробу використати майнові питання каналу у політичній боротьбі - як засіб тиску на власників-політиків
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после связи этой щироукраинской гниды на экспресе можно ставить жирный крест.
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я б лучше крест поставил на "Стране", "Ньюаване") Но дело вкуса.Нравится пропутинская фигня - читайте, смотрите, мозг только берегите)
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Зато как в России СМИ оживляются от таких новостей и ану давай сразу свою версию выдвигать и тиражировать, жаль, что у нас не все СМИ фильтруют инфу, особенно из соседнего государства.
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соседнее государство это Польша или Беларусь? или Молдова? или Словакия? Других государств ведь нету в окружении Украины.
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в моём тексте указано какое соседнее государство, но вы этого не увидели как и не видят некоторые наши политики кто воюет на Донбассе.
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ну так нужно же Путину чем-то и дальше свой народ пропагандой подкармливать
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Не удивлюсь, если Россия еще и масла в огонь будет подливать
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Хороши бы если б такой пример и другие наши политические деятели подхватили.
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Разьясните ,что вы имеете ввиду? Что нужно подхватить?Покупку канала, продажу через пол года, или размер навара?
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Вот интересно - а откуда у политика были деньги на покупку телеканала???
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Что интересно - сколько мартынов на ветке курлыкают.
Кроль решил Хряка переплюнуть по количеству ботофермы?
Мало нам тут стецьков порохнявых... А тут еще это троле-кодло ушастое.
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Тему помощи раненым и воюющим в АТО бойцам Сеня не раскрыл! или ты эти 40 млн дохода заберешь в могилу?


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А купив ти як у цивілізованих країнах?
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Коротенько ,итоги. Арсений очень достойная альтернатива ПАПу, не потому что здесь ссытся кипятком мордва позорная, а потому ,что доказал своими делами и патриотизмом! Соотечественники ,думайте башкой,если она у вас есть...
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судячи зі змісту "коментарів" - немає.
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Так, геноцид українського народу він проводив не гірше від Порошенка та Гройсмана.
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Хорошо сказал, о себе любимом, вопрос только в том, на какой электорат, рассчитано сие откровение?
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Вот на почту пришло про клептократию в Украине.Экс-премьер Украины в сомнительной сделке СМИ: Используя компанию в нью-йоркскую, Арсений Яценюк продал свою долю в Эспрессо ТВ олигарх уже через шесть месяцев - на 1000 процентов прибыли. (KyivPost)

Ex-PM of Ukraine in questionable media deal:Using a New York-based company, Arseniy Yatsenyuk sold his share in Espresso TV to an oligarch after just six months - for a 1,000 percent profit. (KyivPost)

New vs. old Ukraine: European leaders must prevent Poroshenko's administration from "transforming new Ukraine into a mirror image of the old Ukraine,"writes Gustav Gressel. (ECFR)

Poroshenko targets anti-graft campaigners: "Reforms have stalled or gone into reverse as Ukraine's oligarchs fight back hard," write Oleksandra Ustinova and Brian Dooley. (Newsweek)

Three Ukrainian oligarchs illicitly traded $1.5 billion: The assets were suspected of being proceeds of crime linked to the Yanukovych regime and were frozen by a Ukrainian court. They made extensive use of Scottish anonymous companies to do it. (Al Jazeera, Herald Scotland)
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Ото вже...тепер весь "навар" з продажу телеканалу в будівництво свого імені "стіни"вкладе...і без сплати податку...Благодійністю буде...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я поступил так, как принято в цивилизованных странах", - Яценюк о продаже "Эспрессо"
 
 
 
 
 
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