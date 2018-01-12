 "Я поступил так, как принято в цивилизованных странах", - Яценюк о продаже "Эспрессо"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков", - так прокомментировал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook продажу доли собственности телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что за последние несколько лет против него было сфабриковано "десятки лживых и дискредитационных кампаний: "купленые в США 24 виллы", "празднование мифического миллиарда долларов", "наличие активов во всех странах мира", "участие в войне в Чечне и Приднестровье" и целый шквал других несуразностей и откровенной лжи".

"Целью всех этих выдумок и мифов было и есть одно – уничтожения меня как политика, который делал, то что необходимо для Украины: курс в Европу и НАТО, отказ от российского газа, финансирование армии, предотвращение банкротства Украины, введение санкций против России, стабилизация экономики и проведение проукраинской политики. Я всегда делал и дальше буду делать то, что считаю правильным для сохранения украинской государственности и защиты граждан Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что недавно продал свою долю собственности в телеканале "Эспрессо": "Открыто рассказал, что являюсь одним из его собственников, рассказал, кому и за какую сумму продал свою долю. Продал, потому что считаю, что политик - не лучший собственник СМИ. Продал американской компании и оплачу миллионные налоги в украинский бюджет".

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Он подчеркнул, что сообщил об этом украинскому обществу без каких-либо юридических обязательств это делать. "Однако в который раз различные нелепые коррумпированные политиканы продолжают врать. Они точно поступили бы по-другому. Ибо делали так раньше: продали бы канал через офшоры или слепые трасты без уплаты налогов в пользу граждан Украины, или купили бы активы на одолженные неизвестно у кого деньги. Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков", - написал он.

"Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Потому что считаю, что так правильно и так должен делать каждый, кто желает Украине европейского будущего", - подчеркнул Арсений Яценюк.