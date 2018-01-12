 Суд продлил арест Ефремова до 12 марта 2018 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно", - зачитал решение председательствующий в деле судья.
Напоминаем, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.
Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.
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В среду, 10 января, они устроили для засаду на расстоянии приблизительно 1 км от позиций террористов. "Зоркие и невидимые глаза нашего снайпера со скрытой позиции долго наблюдали за террористами. Так продолжалось несколько часов. Ничего не подозревающие боевики на своем опорнике спокойно по одному выходили и заходили, курили. Снайпер ждал момента. И вот он настал. Одновременно два террориста вышли из укрытия", - рассказал Мысягин, уточнив, что воин АТО сделал всего 2 выстрела. Один террорист погиб моментально, второй получил серьезное ранение.
На другой позиции на Светлодарской дуге воины АТО, следившие за произошедшим, решили помочь сослуживцам. С расстояния в 2,7 км они ударили из пулемета по террористу, пытавшемуся вытянуть из линии огня раненого боевика. Несмотря на сильный ветер, снаряд попал точно в цель. Еще один террорист был ликвидирован. "За время войны я никогда не слышал, чтобы с расстояния 2700 метров при порыве ветра наш боец точно поразил цель", - с гордостью отметил волонтер, уточнив, что его мастерство достойно восхищения.
Цікаво, а де проводить арешт Єфрємов - на Балі, Мальдівах чи якомусь альпійському VIP-курорті?