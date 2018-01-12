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 Политика Украины
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Все про:арест (9529) Ефремов (1493) Луганщина (3682) суд (20262)

 Суд продлил арест Ефремова до 12 марта 2018 г.

Старобельский районный суд Луганской области по ходатайству обвинения принял решение о продлении на 60 суток содержание под стражей экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно", - зачитал решение председательствующий в деле судья.

Напоминаем, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Суд по делу Ефремова допросил экс-главу СБУ - прокуратура

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Также читайте: В деле Ефремова допрошен свидетель обвинения, рассказавший о митингах в Луганске в 2014 году,- ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3044123
 
 
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над ефремкой издеваются.
поселите его на 9 этаже и откройте форточку.
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А мені чомусь здається, що у каталажці єфремці безпечніше. Бо або свої пристрелять, або закінчить, як Бузина. А так - безплатна охорона, їжа і можу закластися, що і апартаменти не гірші, як свого часу у Тимошенко у Качанівській колонії. Суд продовжив арешт Єфремова до 12 березня 2018 р. - Цензор.НЕТ 2979
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Украинские военные отомстили российским гибридным войскам за артобстрел, в ходе которого один боец АТО погиб, еще один получил ранение. По террористам удачно "отработали" украинские снайпер и пулеметчик. Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA" Украинские военные, разозлившись на агрессора за атаку своих позиции у села Травневого, решили их проучить.
В среду, 10 января, они устроили для засаду на расстоянии приблизительно 1 км от позиций террористов. "Зоркие и невидимые глаза нашего снайпера со скрытой позиции долго наблюдали за террористами. Так продолжалось несколько часов. Ничего не подозревающие боевики на своем опорнике спокойно по одному выходили и заходили, курили. Снайпер ждал момента. И вот он настал. Одновременно два террориста вышли из укрытия", - рассказал Мысягин, уточнив, что воин АТО сделал всего 2 выстрела. Один террорист погиб моментально, второй получил серьезное ранение.
На другой позиции на Светлодарской дуге воины АТО, следившие за произошедшим, решили помочь сослуживцам. С расстояния в 2,7 км они ударили из пулемета по террористу, пытавшемуся вытянуть из линии огня раненого боевика. Несмотря на сильный ветер, снаряд попал точно в цель. Еще один террорист был ликвидирован. "За время войны я никогда не слышал, чтобы с расстояния 2700 метров при порыве ветра наш боец точно поразил цель", - с гордостью отметил волонтер, уточнив, что его мастерство достойно восхищения.
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Вальцман продолжает издеваться над народом Украины.
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Еще немного и по Закону Гади Сральченко на волю с "чистой" совестью
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Єфремова, Штепу чуть не в сраку цілують, а патріотів вони швиденько пакують.
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получается краснокожий не лег под барыгу шоколадного как все остальные рыги
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Хоть 3 года бы дали, хоть общего режима. То то братва бы пожрала харчей приличных. Так нет. Налогоплательщик кормит. Браво твари!
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Классно придумано. Можно 10 лет держать человека в СИЗО бесконечно продлевая арест, а затем сказать: звиняйте, доказів нема, неувиновен. Граждане Украины ваши налоги пошли на компенсацию ущерба, нанесенного нашей безмозглой прокуратурой.
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лише одне смердюче ригоублюдівське лайно прикрили, а дихається набагато легше, а уявіть, якщо хоч половину цієї срані ізолювати від країни, це ж взагалі...... , свято буде.
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Пока барыга рыговский у власти этот рашист так и не будет осужден, а потом по закону Гади Савченко выпущен.Обещание дал барыга в Вене Фирташу Бойко. Левочкину защищать рыгов и их бабло как зеницу ока
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Суд продлил арест Ефремова до 12 марта 2018 г.

Цікаво, а де проводить арешт Єфрємов - на Балі, Мальдівах чи якомусь альпійському VIP-курорті?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест Ефремова до 12 марта 2018 г.
 
 
 
 
 
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