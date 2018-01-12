 Суд продлил арест Ефремова до 12 марта 2018 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно", - зачитал решение председательствующий в деле судья.

Напоминаем, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

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Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

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