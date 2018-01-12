 В Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев заболевания корью, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное учреждение "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
"По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших 372 ребенка (79%) и 96 взрослых. Самый большой удельный вес среди детей - 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 - 9 лет. Самому старшему больному 52 года, самому младшему - 2 месяца", - говорится в сообщении.
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Среди взрослых чаще болела молодежь 20-29 лет - 31 человек (45%).
Из зарегистрированных случаев госпитализированы 173 человека. Остальные получают амбулаторное лечение.
Больше всего больных - 172 - среди жителей Путильского района, на втором месте - Черновцы.
310 человек, или 66% заболевших, не имели прививки или получили только одну дозу вакцины.
Последняя вспышка кори в Черновицкой области наблюдалась в 2012 году (364 человека). Во время вспышки в 2006 году их количество достигло 640.
Специального лечения от кори нет. Единственная защита - вакцинация. В Украине есть комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Вакцина безопасная и эффективная.
Для лучшей защиты ребенок должен получить две дозы КПК вакцины.
52 летний 100% привит. Тогда прививки были обязательны. 2х месячному еще рано делать прививку. Не факт что и все остальные были не привиты. А действительно не привитые были не привиты и в прошлом году и 5 лет назад, но не болели до супруновсой медицины. Всраные замороженные эти факты не воспринимают.Источник:https://censor.net.ua/n3044120
Или читать научись или брехать заканчивай.Источник:https://censor.net.ua/n3044120
Только службы контроля в Украине все ликвидированы...
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Почти по всей Украине!!!
Очень подозрительно всё это...