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Все про:Черновицкая область (234) корь (14)

 В Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев заболевания корью, - Минздрав

В Черновицкой области продолжается вспышка кори, количество заболевших достигает полтысячи. Самому старшему больному 52 года, самому младшему - 2 месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное учреждение "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших 372 ребенка (79%) и 96 взрослых. Самый большой удельный вес среди детей - 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 - 9 лет. Самому старшему больному 52 года, самому младшему - 2 месяца", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из-за вспышки кори в Ивано-Франковске на неделю продлили школьные каникулы

Среди взрослых чаще болела молодежь 20-29 лет - 31 человек (45%).

Из зарегистрированных случаев госпитализированы 173 человека. Остальные получают амбулаторное лечение.

Больше всего больных - 172 - среди жителей Путильского района, на втором месте - Черновцы.

310 человек, или 66% заболевших, не имели прививки или получили только одну дозу вакцины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек, из них 57 - дети, - Госпродпотребслужба

Последняя вспышка кори в Черновицкой области наблюдалась в 2012 году (364 человека). Во время вспышки в 2006 году их количество достигло 640.

Специального лечения от кори нет. Единственная защита - вакцинация. В Украине есть комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Вакцина безопасная и эффективная.

Для лучшей защиты ребенок должен получить две дозы КПК вакцины.

Также читайте: Количество желающих вакцинироваться от кори в Киеве выросло в пять раз

 

Источник: https://censor.net.ua/n3044120
 
 
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фсе...заработала медицинская реформа!
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И не говори. Это медреформа виновата в том, что люди не делали прививки на протяжении последних десятилетий. У Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків захворювання на кір, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5439
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Тема очень спорная. С одной стороны без прививок никуда, а с другой стороны сами медработники виноваты. Скомпроментировали вакцинацию "левыми" препаратами, свернули работу по ликвидации мед. безграмотности среди молодежи и подняли цены - прививка от кори в Киеве стоит от 280 до 760 грн. А в регионах еще дороже. Здоровья, Вамдорогие украинцы

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Лечение Ревы для украинцев обошлось в 350 000 грн.
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А попереду у нас ще й епідемія поліомієліту.
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Наверно таки делали но эпидемия уже почему- то по всей Украине.
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Раніше на кір хворіли ВСІ без виключення. Навіть приказка така була " не рахуй своїх дітей , поки від корі не вилікувався". Після вакцинаціі кір щезла і її майже ніхто не пам'ятав. Великорозумні мамочки вирішили,що взяли Бога за бороду. А наразі всі кинулися прививати дітей. Ось і вся відповідь.
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Бо раніше вакцинація була обов'язковою, а тепер хтось ляпне що привезли не ту вакцину і пів школи (дитсадка) відмовляються.
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Зате наразі всі в чергу вишикувалися. Щеплення хочуть)
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Саме так. Більше того- вимагають. Мамочка привела дитину з ГРВІ і вимагала зробити щеплення. Відправив додому, то такого наслухався! У Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків захворювання на кір, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5700
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О, у мене навіть самі пришиблені мамочки оголосили щеплення від кору абсолютно безпечними і навіть необхідними. Я аж здивувався.
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Подивиться новину про кір в Запоріжжі, там купа лікарів захворіла, в нас так само, найбільш активні противники вакцин це самі лікарі.
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Брехня, знаю невакцинованих, навзаєм.
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Невакценированных к работе не допускают. Санитарная карта идёт раньше паспорта.
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Від кору щепели років сім тому всіх хто не досяг 30-тирічного віку. Всі кому зараз за 37- нещеплені.
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Тепер звичайно, с понеділка і в нас буде.
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Значит и в Киеве начнётся. В Чернигове первыми колоть начали и вот результат.
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Мені здається пан переплутав Чернівці і Чернигів.
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Лакмусовий папір - от де довідкі про щеплення тупо купують....
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Хочется посмотреть на всратых мамаш, которые принципиально отказывались делать прививки детям. Интересно, они поняли хоть что-то или остались отмороженными? У Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків захворювання на кір, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6644
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Интернет позволяет идиотам сбиваться в стадо. Если раньше идиот растворялся среди адекватных окружающих, то теперь социальные сети, форумы и различные сообщества позволяют находить единомышленников и общими усилиями двигать маразм в массы. У Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків захворювання на кір, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5455
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"Самому старшему больному 52 года, самому младшему - 2 месяца"
52 летний 100% привит. Тогда прививки были обязательны. 2х месячному еще рано делать прививку. Не факт что и все остальные были не привиты. А действительно не привитые были не привиты и в прошлом году и 5 лет назад, но не болели до супруновсой медицины. Всраные замороженные эти факты не воспринимают.Источник:https://censor.net.ua/n3044120
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Ага, из 468 заболевших корью нашли одного взрослого - и все. Сразу кричат: "Прививки не действуют!". А ничего, что остальные заболевшие - это непривитые дети и молодежь? У Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків захворювання на кір, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9676
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"Среди заболевших 372 ребенка (79%) и 96 взрослых."
Или читать научись или брехать заканчивай.Источник:https://censor.net.ua/n3044120
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При правильній вакцинації імунітет виробляється у 95% вакцинованих у віці 12 місяців і у 98% вакцинованих у віці 15 місяців на 21-28 день після щеплення. Імунітет тримається більше 20 років, лише в дуже невеликого числа вакцинованих він може згасати.
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Ты снова прилез ольгинец про огурцы рассказывать и как на них садится
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Вседозволенность в отказе от прививок и вот результат, странно что Путилу так зацепило, гуцулы довольно обособленно живут.
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Наоборот. Пока прививок не делали, так и кори не было. А как в Чернигове прошла волна прививок, так и эпидемия нарисовалась. Хотя, я бы не назвал 400 больных от прививок эпидемией, но всё же.
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Новина взагалі то про моє місто, Чернівці.
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Не давай прыскать тебе под кожу неизвестную жидкость и всё будет хорошо. Город выстоит.
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.Точно биологическая диверсия из РФ.. Черновцы - Ивано-Франковск-Одесса ...
Только службы контроля в Украине все ликвидированы...
У Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків захворювання на кір, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5692 .
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Корь не является смертельным заболеванием. Вот, как сибирская язва нарисуется, так и пугай.
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До речі хто пам'ятає північнокорейця що втік на південь? Так він був привитий від сибірки.
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Очень предусмотрительно с его стороны. Помогло?
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Тенденцию розумієте, до чого вони готові?
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У них ЯО и самый большой в мире подводный флот, им похер на сибирку, они могут расхирачить весь мир.
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В СССР тоже прививали от сибирской язвы.
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А не теракт ли это эпидемический?
Почти по всей Украине!!!
Очень подозрительно всё это...
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Наверное, ты прав, это теракт. И бомбу заложили родители-идиоты еще лет 20 назад. У Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків захворювання на кір, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5170
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Ольгинец,а шо там у вас,от эболы уже всех привили
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев заболевания корью, - Минздрав
 
 
 
 
 
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