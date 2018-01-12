 Из-за вспышки кори в Ивано-Франковске на неделю продлили школьные каникулы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт города.

Во всех школах областного центра каникулы продлятся до 21 января включительно. В одной школе, СШ №6 - каникулы продлили на 2 недели, ведь там зарегистрировали наибольшее количество больных.

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Кроме того, директоров школ, дошкольных и внешкольных учреждений обязали вести мониторинг случаев заболевания корью и оперативно об этом сообщать.