 Из-за вспышки кори в Ивано-Франковске на неделю продлили школьные каникулы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт города.
Во всех школах областного центра каникулы продлятся до 21 января включительно. В одной школе, СШ №6 - каникулы продлили на 2 недели, ведь там зарегистрировали наибольшее количество больных.
Кроме того, директоров школ, дошкольных и внешкольных учреждений обязали вести мониторинг случаев заболевания корью и оперативно об этом сообщать.
MMR (США)-корь, краснуха, паротит- 500
То есть, американская вакцина. Она нормальная? Ну, то ладно... А далее, я вижу, что это не гривны а... рубли! Ну, и какие тут 100 долларов???
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA - $177
Birmingham-Hoover, AL - $188
Louisville-Jefferson County, KY-IN - $188
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL - $188
Providence-Warwick, RI-MA - $196
Pittsburgh, PA - $197
Richmond, VA - $199
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA - $202
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD - $205
Baltimore-Columbia-Towson, MD - $206
1.. В течение последних нескольких лет были значительные перебои с поставками вакцин. Многим родителям прямо в больницах говорили: вакцины нет, ищите, покупайте за свои деньги.
2. Не хотят вакцинироваться, поскольку вакцина часто некачественная и бывают осложнения.
Но я считаю, что все-таки безопаснее вакцинировать детей и взрослых, тогда болезнь протекает легче и не перерастает в эпидемию.
Так правительство Черногории, чтобы уменьшить количество не вакцинированных от кори, краснухи и паротита детей, ввело наказание для родителей в виде штрафа в размере 2000 евро. Но, там гарантированы вакцины на госуровне, а в Украине: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Интересно всем, как медреформа будет решать вопрос вакцинации, и будет ли ?
Треба вакцинуватись.