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 Из-за вспышки кори в Ивано-Франковске на неделю продлили школьные каникулы

Из-за вспышки кори в школах Ивано-Франковска продлили зимние каникулы еще на неделю.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт города.

Во всех школах областного центра каникулы продлятся до 21 января включительно. В одной школе, СШ №6 - каникулы продлили на 2 недели, ведь там зарегистрировали наибольшее количество больных.

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Кроме того, директоров школ, дошкольных и внешкольных учреждений обязали вести мониторинг случаев заболевания корью и оперативно об этом сообщать.

Источник: https://censor.net.ua/n3044118
 
 
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самое адекватное решение, а то как начнут панику раздувать и выдумывать то отстранять от занятий непонятно на каких основаниях. А все зачем? - чтобы впарить напуганному населению вакцины сомнительного качества, срок годности которых подходит к концу
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нормальная вакцина стоит порядка 100 баксов за дозу. Кто-то верит, что наша страна закупает вакцины по 100 баксов и бесплатно колет?
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вывсеврети,все на найвысшем уровне)))
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Набираю в ГУГЛ: "вакцина от кори цена". Вылезает вот это:

MMR (США)-корь, краснуха, паротит- 500
То есть, американская вакцина. Она нормальная? Ну, то ладно... А далее, я вижу, что это не гривны а... рубли! Ну, и какие тут 100 долларов???
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наверное имелось ввиду комплекс вакцин для детей.
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тю, та можно и по 3 бакса найти, это ж как любой товар, есть хороший китай, а есть плохой.
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Неужели вы (те кто пропагандирует вакцинацию) искренне верите, что страна с развитием на уровне отсталых стран третьего мира вдруг решила закупать для вакцинации населения вакцины наилучшего качества? Неужели вы настолько тупы, что не можете понять, что даже производитель из Бельгии может производить вакцины для нормальных стран и супердешевые вакцины для стран третьего мира? Зачем? да затем, чтобы заработать дополнительный гешефт и уберечь себя, при этом никто не будет беспокоиться о вашей безопасности, если вам насрать на себя, то им - темболее. Если уж приводите в пример США или Европу по уровню вакцинации, то будьте добры признать, что колят они вакцины совершенно другого качества (и соответственно стоимости), и не такие какие колят вам, и если вам пофиг какое дерьмо вы себе вкалываете - то не нужно всех остальных нагибать делать то же самое.
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Принцип любого производства, в том числе и фармацевтического - чем больше партия, тем меньше себестоимость единицы продукции. На кой хрен бельгийцам выпускать разнотипные вакцины одинакового назначения средними партиями, если можно выпускать одну крупными?Да и репутацией производителя европейским фирмам рисковать резона нет.
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Тимошенко отдыхает скромно в сторонке со своими масками от рвача...
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Как и следовало ожидать, "эпидемия кори" пришла на пороги домов в Украине, о чем предупреждал доктор Комаровский. У нас очень низкие показатели вакцинации населения. Почему ?

1.. В течение последних нескольких лет были значительные перебои с поставками вакцин. Многим родителям прямо в больницах говорили: вакцины нет, ищите, покупайте за свои деньги.
2. Не хотят вакцинироваться, поскольку вакцина часто некачественная и бывают осложнения.

Но я считаю, что все-таки безопаснее вакцинировать детей и взрослых, тогда болезнь протекает легче и не перерастает в эпидемию.

Так правительство Черногории, чтобы уменьшить количество не вакцинированных от кори, краснухи и паротита детей, ввело наказание для родителей в виде штрафа в размере 2000 евро. Но, там гарантированы вакцины на госуровне, а в Украине: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Интересно всем, как медреформа будет решать вопрос вакцинации, и будет ли ?
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Це не проблема сьогоднішнього дня! Про вакцинацію треба думать раніше!
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Будь-які ексцентричні заяви- блеф!
Треба вакцинуватись.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеИз-за вспышки кори в Ивано-Франковске на неделю продлили школьные каникулы
 
 
 
 
 
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