 Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом состоянии в РФ, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Как сообщалось, 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.
В ночь на 14 декабря Б.Дегерменджи попал в реанимацию, после чего его содержали в коридоре пульмонологического отделения.
2 января 2018 года его вновь отправили в СИЗО.
12 января суд оккупированного Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.
Агов, усілякі Ксенії, Екзорцисти, Шоколяди, Саші (Суші) Крести та інші.... Де ви, Боти???!!! Вас не має!!!???