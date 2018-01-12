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 Политика Украины
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 Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом состоянии в РФ, - МИД

Арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи в критическом состоянии, Министерство иностранных дел требует его освободить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как сообщалось, 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

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В ночь на 14 декабря Б.Дегерменджи попал в реанимацию, после чего его содержали в коридоре пульмонологического отделения.

2 января 2018 года его вновь отправили в СИЗО.

12 января суд оккупированного Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3044117
 
 
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І кому він цікавий? Судячи по активності ПетяБотів?
Агов, усілякі Ксенії, Екзорцисти, Шоколяди, Саші (Суші) Крести та інші.... Де ви, Боти???!!! Вас не має!!!???
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Требует освободить крымских уничтожая своих.Где и куда делись организаторы Правого Сектора,Укропа и других сотен добробатов?Почему о них нету никакой инфоомации как и ,вроде маерере,который вывел спецназ из Крыма под всеобщим призрением из флагом Украины и под пение Гимна Украины,видимо стдит в застенках нашей страны за тг что похитил брошеное имущество части и не сдал его как было приказано зеленым человечкам.
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Гаага ждет,но все приступления совершаются в Минске.Да и то при активном участвии всех кто разворовывал и уничтожал Украину под чутким руководством кацапии.А теперь они оказываются ,,миротворцами и переговорщиками,, а весь мир об этом знает и молчит боясь атомной угрозы кацапов и обосравшись перед атомной угрозе корейцев!
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Возможно мой коментарий и не в тему.Но я пробовал искать где были самые,,убийственные,концлагеря при фашизме и где заставили пршывать на одежду звезду ,,Давида,,.Так первое что я нашел все было на територии Польши.Так что я и не удивляюсь почему ,,новнйших рабов,,заставили одеваться в форму цветов страны к которой раб принадлежит,тем более что рабами наши соотечественники становились добровольно благодаря похуительному отношению нашей власти к выживанию населения которое они уничтожают как гитлеровская германия.
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