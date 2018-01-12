 Бронетехника, которая осталась в Крыму, отправлялась оккупантам на Донбасс. Большое подозрение, что передавать нечего, - Тымчук о заявлении Путина

Об этом заявляет народный депутат из фракции "Народный фронт", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нужно изучать этот вопрос, но у меня большое подозрение, что действительно передавать там нечего", - сказал Д.Тымчук в комментарии агентству.

По его словам, бронетехника украинской армии, которая осталась в Крыму после захвата полуострова Россией, отправлялась на Донбасс оккупантами в 2014 году. Таким образом, отмечает депутат, РФ пыталась скрывать присутствие там своих войск.

Д.Тымчук также отметил, что та бронетехника, которая может оставаться в настоящее время в Крыму, вероятней всего, нуждается в существенном ремонте и "погоды" украинской армии не сделает. "Важно понимать, что осталось от той техники и вооружения, которые российские войска оставили в Крыму", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что сразу после захвата Крыма россияне захватывали корабельное оборудование, бронетехнику и другую технику и максимально пытались вывести ее из строя.

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По мнению члена комитета по нацбезопасности, Украина может быть заинтересована в возвращении техники военно-морских сил, которая осталась в Крыму, однако с момента оккупации эта техника, ее не вывели из строя, не обслуживалась должным образом. "Фактически мы можем говорить о куче металлолома, на котором сейчас спекулирует господин Путин", - отметил депутат.

Д.Тымчук также отметил, что данный вопрос должны изучить руководство Генерального штаба и Военно-морских сил и принять решение, стоит ли соглашаться на предложение Москвы, определив, будет ли иметь это какую-то практическую плоскость для украинской стороны.

"За любым таким, как говорит господин Песков, жестом доброй воли Москвы есть много спекуляции, рассказов о том, что есть Украина, которая не идет на мирный диалог, и есть добрая Россия, которая за конструктив и мир", - пояснил он.

"Все вещи политические и практически с военной точки зрения нужно взвесить – стоит ли овчинка выделки", - добавил Д.Тымчук.

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Как сообщалось, 11 января президент РФ В.Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму. Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии". "Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - сказал В.Путин.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.

"Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал В.Путин.

Комментируя это заявление В.Путина, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, а решение по предложению президента РФ о ее возврате будет принимать руководство Украины. По данным И.Воронченко, на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте. Говоря о береговых частях, он сказал: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи".

По состоянию на май 2014 года из Крыма были вывезены украинская военная техника, оружие и военное имущество на сумму более $1 млрд (более 2 тыс. единиц). В частности, авиационной техники - 75 единиц, кораблей - 32 единицы, автомобильной техники - 1341 единицы, ракетно-артиллерийского вооружения - 120 единиц, бронетехники – 121 единиц, техники связи - 201 единиц, техники оперативного обеспечения - 302 единицы, техники тыла - 400 единиц.

В начале июля 2014 года МИД РФ сообщило о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находящихся на территории Крыма.

В том же месяце командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко заявил, что России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет. "Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем совершенна, это приводит к многочисленным жертвам", - заявил тогда А.Витко.