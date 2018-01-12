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 Политика Украины
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 Предложение Путина забрать захваченные корабли из оккупированного Крыма для Украины унизительно, - Винник

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник расценивает как унизительное предложение президента РФ передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в оккупированном Крыму, и не считает, что за этим последуют какие-то практические шаги.

"Путин никоим образом не собирается и не планирует повысить боеспособность Украины… И, исходя из этого, не нужно рассчитывать, что Путин готов передавать что-то действительно действенное, боеспособное, что нужно сегодня Вооруженным силам Украины… Последствий никаких от этого не будет. А в отношении Украины это заявление, на мой взгляд, является унизительным – таким образом, он пытается унизить Украину", - сказал И.Винник в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также высказал убеждение, что это заявление В.Путина было сделано "преимущественно для внутреннего потребителя в Российской Федерации" в рамках предвыборной кампании главы российского государства.

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Парламентарий также ожидает, что на это предложение не последует никакой реакции высших должностных лиц Украины. "Юридически Министерство иностранных дел я не думаю, что будет официально реагировать. Депутаты отреагировали - они имеют право свою позицию высказывать. Ожидать реакции первых лиц – я лично не жду", - сказал И.Винник, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий". На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044030
 
 
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Кораблі потрібно забрати, відремонтувати та поставити в склад ВМСУ! Крейсер потрібно добудувати і теж ввести в склад ВМСУ!
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Навіщо ми забирали зламану та виведену з ладу військову техніку з Криму раніше, якщо це принизливо?
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тогда не пролилось еще море кровищи,и всё это воспринималось по другому..
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Там всё давно раскурочено и приведено в негодность за четыре года. Что забирать будем - ржавые корпуса? Чтоб потом порезать их на слом? а Путину дать возможность выглядеть добрым дядей.
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Молодец, Винник, правильно мыслишь
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Хуйло хочет изобразить - "Нам чужого не надо"...
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это я к тому - какого хера этот крендель разбрасывается добром - как бы кацапы не попортили технику и не поснимали все ценное, то, что осталось все равно стоит больших денег и нам его дешевле восстановить и доукомплектовать, чем строить заново. Нет, ну, если учитывать интересы его шефа с ленинской кузни, то тогда - таки да - лучше у порошенка купить.
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Американцам по-прежнему не советуют ездить в Крым, так как планируют проводить военные учения вместе с Украиной в районе Керченского пролива.
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Ну хоть что-то порадовало.
Горделивое презрение - единственно адекватная реакция на подобный "жест".

Предложение Путина забрать захваченные корабли из оккупированного Крыма для Украины унизительно, - Винник - Цензор.НЕТ 3259
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Да что вы?! У пороха от МИДа уже сделали заявление,что этот вопрос надо проработать!,Нет у порошенко ни чести,ни достоинства.Он типичный подонок
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кораблі треба забрати, а то куйло зробить флот гугандонам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложение Путина забрать захваченные корабли из оккупированного Крыма для Украины унизительно, - Винник
 
 
 
 
 
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