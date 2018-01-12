 Гройсман раскритиковал поведение Парасюка: "Это большой стыд позволять себе такое"

Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь", отвечая на вопросы граждан, почему Парасюк до сих пор является нардепом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", - сказал Гройсман.
Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решали правительство и премьер, то Парасюк уже давно бы ее лишился.
Как известно, Владимир Парасюк неоднократно был причастен к скандалам.
В сентябре 2015 года он избил сотрудника Службы безопасности Украины, который находился при исполнении служебных обязанностей, Василия Писного. В марте 2016 года во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко депутат сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.
Затем в офисе украинского телеканала Парасюк сцепился с Александром Вилкулом, потому что ему не понравились слова Вилкула о войне на Донбассе и событиях Революции достоинства.
После этого между Парасюком и журналистом Андреем Дзиндзей возник конфликт в Бахмуте на Донетчине. Депутат пытался выломать дверь в номер журналиста и угрожал ему. Также он спровоцировал нападение на полицейских на блокпосту Славянска. В нападении участвовали 40-45 человек, в результате инцидента пострадали 7 правоохранителей. Был у него и конфликт с руководителем УДО Валерием Гелетеем.
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/secret-court-document-exposes-state-looting-ukraine-171221121939955.html
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За одно это с Вас надо снять .....
за це треба зняти недоторканість і запхати у сизо
А как там Розенблат поживает, и дальше голосует?
Но это ж мелочи. А вот Парасюк - это вражина!
пля, ну чистая совдепия,,,,,писец
"трамп встретился с ветеранами предприятия "Форд"" - звучит как-то дико....
Парасюк хоть и не ангел, но тех кого он одарил пинком, уж точно - презервативы ещё те.
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торговец труселями не знает даже, что народный депутат уполномоченный от избирателей, а не от государства.
Господи, кто нами правит? 54% баранов - надеюсь, хоть вы счастливы?!
Ответ - отдыха на юге Французской Ривьеры с домочадцами . А Владимир Парасюк со своим отцом
с риском для жизни боролся за в л а с т ь таким базарникам и
защищал границу Украины на Востоке.
Недоторканість знімайте з корупціонерів, ви ж це обіцяли?
1. корупція перебільшена , є сфери в яких ми повністю її подолали
- я навіть не можу уявити в яких сферах у нас не має корупції ? в освіті ? медицині ? чи може у війкових, поліції, прокуратурі ? це просто плювок людям в очі.
2. Блокада злочин - так звичайно це падіння ввп, війна апріорі це падіння ввп, не можна заробляти гроші коли у тебе захоплена частина територій...
3. Прем'єр - це людина яка повинна займатись економікою, культурою, здоров'ям країни, яке його нафіг діло до політики і до депутатів ???
для кого ці заяви ?? це навіть не популізм, це злочинний "балоболізм"
Сегодня в общ.транспорте один пенс стал агитировать за Мураева.
Получается общество разделилось на Парасюков и Мураевых.
Ну, что здесь скажешь ?