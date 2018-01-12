 Гройсман раскритиковал поведение Парасюка: "Это большой стыд позволять себе такое"

Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь", отвечая на вопросы граждан, почему Парасюк до сих пор является нардепом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решали правительство и премьер, то Парасюк уже давно бы ее лишился.

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Как известно, Владимир Парасюк неоднократно был причастен к скандалам.

В сентябре 2015 года он избил сотрудника Службы безопасности Украины, который находился при исполнении служебных обязанностей, Василия Писного. В марте 2016 года во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко депутат сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.

Затем в офисе украинского телеканала Парасюк сцепился с Александром Вилкулом, потому что ему не понравились слова Вилкула о войне на Донбассе и событиях Революции достоинства.

После этого между Парасюком и журналистом Андреем Дзиндзей возник конфликт в Бахмуте на Донетчине. Депутат пытался выломать дверь в номер журналиста и угрожал ему. Также он спровоцировал нападение на полицейских на блокпосту Славянска. В нападении участвовали 40-45 человек, в результате инцидента пострадали 7 правоохранителей. Был у него и конфликт с руководителем УДО Валерием Гелетеем.