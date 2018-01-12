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 Политика Украины
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Все про:Мариуполь (3450) неприкосновенность (783) Гройсман (3751) Парасюк (206)

 Гройсман раскритиковал поведение Парасюка: "Это большой стыд позволять себе такое"

Премьер Владимир Гройсман осуждает поведение депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь", отвечая на вопросы граждан, почему Парасюк до сих пор является нардепом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решали правительство и премьер, то Парасюк уже давно бы ее лишился.

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Как известно, Владимир Парасюк неоднократно был причастен к скандалам.

В сентябре 2015 года он избил сотрудника Службы безопасности Украины, который находился при исполнении служебных обязанностей, Василия Писного. В марте 2016 года во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко депутат сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.

Затем в офисе украинского телеканала Парасюк сцепился с Александром Вилкулом, потому что ему не понравились слова Вилкула о войне на Донбассе и событиях Революции достоинства.

После этого между Парасюком и журналистом Андреем Дзиндзей возник конфликт в Бахмуте на Донетчине. Депутат пытался выломать дверь в номер журналиста и угрожал ему. Также он спровоцировал нападение на полицейских на блокпосту Славянска. В нападении участвовали 40-45 человек, в результате инцидента пострадали 7 правоохранителей. Был у него и конфликт с руководителем УДО Валерием Гелетеем.

Источник: https://censor.net.ua/n3044029
 
 
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Снимайте он возьмет ружо ,а вы с Петей срочно рванете в Липецк С Парасюка надо снять неприкосновенность, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2540
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С порошенка потрібно зняти недоторканість і посадити його на довічне!
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и заместо пайки ,жрать давать одни конфеты
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всех патриотов - за решётку , новогодний посыл от соевой влади , ну ну , попробуйте ...
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Да причём здесь ПАТРИОТИЗМ?!! В чём он? В невменяемости? Да ладно у себя в районе "мальчишка" подрался за девочку или фиг с ним за обидное слово. Но если чел в ранге Депутата Украины позволяет себе быть скотиной, типа януковичського окружения, то в чём он патриот? В скотизме? Быдлостане? Нафига такой патриотизм кому нужен? Не хватает мандата решать взрослые вопросы цивилизованно, по-взрослому и юридически взвешено? Нафиг мне такой ЗАКОНОДАТЕЛЬ? Что он сможет создать? Правовое государство? Демократию? Клоун на эстраде! Обидно. Не думал, что у него в Ж.пе пацаество, а в голове пустота!
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Парасюк мочить сепарів і корупціонерів,
за це треба зняти недоторканість і запхати у сизо
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А с Клюева уже сняли, Вовеле?
А как там Розенблат поживает, и дальше голосует?
Но это ж мелочи. А вот Парасюк - это вражина!
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Так Клюев и Розенблятт - то ж попутчики Революции. Ну, типа как Гудок.
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снимайте - а мы посмотрим на очередь им обиженных,которые получат право его от-издить)
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Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" Источник: https://censor.net.ua/n3044029

пля, ну чистая совдепия,,,,,писец
"трамп встретился с ветеранами предприятия "Форд"" - звучит как-то дико....

Парасюк хоть и не ангел, но тех кого он одарил пинком, уж точно - презервативы ещё те.
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Володя заїдь в цю жирну пику бажано ногою!!!
С Парасюка надо снять неприкосновенность, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1596
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Гройсман, закрий своє рило і займайся економікою.... це бла.бла.бла вже переходить всякі межі
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Лучше пускай ничего не трогает. Бензин уже и так по 32 грн.
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скоро будемо в ЄС їздити заправлятися Гройсман раскритиковал поведение Парасюка: "Это большой стыд позволять себе такое" - Цензор.НЕТ 833 ще на бензин і ДП диякон петро якусь формулу придумає
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Гройсману требуется хороший удар в пачку ногой с разворота. Чак Норрис умеет.
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Не обижай Чака, еретик окаянный. Покайся!
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"человек, уполномоченный от государства"

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торговец труселями не знает даже, что народный депутат уполномоченный от избирателей, а не от государства.
Господи, кто нами правит? 54% баранов - надеюсь, хоть вы счастливы?!
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Пробач, друже. Мені дуже соромно, що я віддав свій голос сивому борову і, відповідно, його кодлі.
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А могла бути Йуля... Тоді б взагалі "пропало всьо"... Чи забув, що ми обираємо одного з двох, а не кращого з найкращих?
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Меня конечно забанят, но тебя хоть заспамлю идиота ригошоколадного.
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Дуже хвилює остання риторика представників "влади". Здається вони охуїли від безкарності.
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Такие как Парасюк во время революции презрения выражали свое презрение к тем кто рвался к власти ( в том числе и к "хромой" бабе Юле), бо к таким тоже есть вопрос (насчет легитимности происхождения их бизнеса в 90-ых), да и своими действиями они не особо рьяно идут на "вы" по отношению к коррупции ... ... Шо той стороне, шо другой можно сказать, мол, не судите, да не будете судимы...
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А тебе, щонайменьше за бейцалки повішати, кажений рошенівський собака
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Да и кстати, Парасюк уполномочен не от государства а от народа. А от ты Мразь сепарская еще ответишь перед народом которого ты обворовал а потом сдал врагу.

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Вот как оно Михалыч получается! Оказуется Парасюк мешает им жить. С Парасюка надо снять неприкосновенность, - Гройсман - Цензор.НЕТ 20
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где был этот Гройс Манн - во время Майдана -и при начале Агрессии россии на востоке в 2014 году (вопрос).
Ответ - отдыха на юге Французской Ривьеры с домочадцами . А Владимир Парасюк со своим отцом
с риском для жизни боролся за в л а с т ь таким базарникам и
защищал границу Украины на Востоке.С Парасюка надо снять неприкосновенность, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9445
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слабое селфи. Пусть больше делает их на ходу. Может удастся больше пользы стране принести.
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Зайва емоційність це його найбільша вада і злочин.
Недоторканість знімайте з корупціонерів, ви ж це обіцяли?
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украине нужен батальон парасюков в берцах и с автоматами- запустить в раду и на банковую
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Звісно, Парасюк не адекватна людина. Але якщо взяти до уваги склад ВР. то там гірших від Парасюка тихих неадекватів в квадраті до 50 відсотків. Тай в КМ їх не меньше. Так що за Парасюка стидно, бо він весь час на виду і не так вже й багато від нього збитків.. А з іншими, що робити?
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а с другими? просто дать парасюку автомат и запустить на других
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Звісно треба. Бо вам бошки ненажерлеві зривати треба, а не просто по них стукати.
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"Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. " - Гройсман оказывается профан не только в экономике, и системе государства тоже. Парасюка не чиновники - Государство уполномочивало, а избиратели - Страна, что выше государства по статусу. Любой из депутатов выше министров должностью.
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грося хотел выделить типа благодаря ему(как олицетворение гос-ву) Парасюк в депутатах, хотя это софистический вброс,но неграмотные сожрут.
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А хто такий Парасюк? Фінансист? Ні. Може фаховий юрист? Ні. Може аналітик? Можливо він має управлінський досвід? Ні. То є безграмотна "вискочка" без належної освіти, яка вважає себе патріотом, при цьому немає поняття про державотворчий процес. Його кредо - бігти, скандалити та бити морди. У парламенті такі люди НЕ МАЮТЬ ПРАВА БУТИ! Хай іде на фронт, як має багато енергії!
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а вова кто, финансист или ыкономист? а юга знатный юрист?
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я не можу зрозуміти логіку гройсмана, його заяви
1. корупція перебільшена , є сфери в яких ми повністю її подолали
- я навіть не можу уявити в яких сферах у нас не має корупції ? в освіті ? медицині ? чи може у війкових, поліції, прокуратурі ? це просто плювок людям в очі.
2. Блокада злочин - так звичайно це падіння ввп, війна апріорі це падіння ввп, не можна заробляти гроші коли у тебе захоплена частина територій...
3. Прем'єр - це людина яка повинна займатись економікою, культурою, здоров'ям країни, яке його нафіг діло до політики і до депутатів ???

для кого ці заяви ?? це навіть не популізм, це злочинний "балоболізм"
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Так Парасюк - выходец из народа. А народ у нас очень падок на эмоции.
Сегодня в общ.транспорте один пенс стал агитировать за Мураева.
Получается общество разделилось на Парасюков и Мураевых.
Ну, что здесь скажешь ?
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НАШ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДУРДОМ - ДУРДОМЕЕ ВСЕХ ДУРДОМОВ!
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барыги , ....ть !!! иди школу ПОВТОРИ , а то букварь ВИДАТЬ искурил под ПАПИНЫМ прилавком !!!
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Вообщем пархатый в Марике с ватой нашел общий язык..... И он и вата ненавидят укров... Случка коллаборантов.... Гройсман раскритиковал поведение Парасюка: "Это большой стыд позволять себе такое" - Цензор.НЕТ 1239
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Неудивительно,что именно на ,Азовстале,такие вопросы.Ты бы,гройсман,на ,Рошен,сходил бы еще.
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Не Гнойсману и ватникам в Мариуполе судить Володю Парасюка,-руки коротки!
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гнойсман циничный подонок, недоучка- барыга называющим себя премьером и разваливший экономику, ему пора думать куда убегать ибо подонкам у власти недолго осталось.
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....интересно КТО первый чиркнет СПИЧКОЙ )))) ????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман раскритиковал поведение Парасюка: "Это большой стыд позволять себе такое"
 
 
 
 
 
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