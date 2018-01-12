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 Общество
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 За пять лет ВККС рекомендовал уволить 528 судей. Инфографика

Всего ВККС было направлено 528 рекомендаций об увольнении судей с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом сообщилив ВККС.

В ответ на обращения, поступающие в Комиссию по количеству судей, привлеченных к дисциплинарной ответственности и в отношении которых направлены рекомендации об увольнении их с должности, пресс-служба сообщает, что на протяжении 5 лет Комиссия приняла следующие решения по 528 судьям.

"К 2015 году указанные решения принимались предыдущим составом Комиссии. Рекомендации об увольнении судей за этот период были направлены в отношении 31 судьи", — информирует пресс-служба.

За пять лет ВККС рекомендовал уволить 528 судей 01

Количество судей, в отношении которых Комиссией направлены рекомендации об увольнении в течение 2015-2017 гг., составляет 497 человек.

Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2012 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по этой ссылке.

Со списком тех, кого рекомендовали уволить на протяжении 2013 года, можно ознакомиться здесь.

Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2014-го принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по этой ссылке.

Со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2015 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Со списком судей, в отношении которых Комиссией на протяжении 2016 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться по этой ссылке.

И со списком судей, в отношении которых Комиссией в течение 2017 года принято решение о направлении рекомендации об увольнении с должности, можно ознакомиться здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3044026
 
 
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...А потім звільнених суддів знову прийняли на роботу.
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Всього 7500 суддів, за власним бажанням на рік звільняються більше 700 суддів. Звільнення 300 суддів на рік, це не робота, це фальсифікація діяльності!!!!! ВККС потрібно розформувати!
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всех связи с выходом на нищенскую пенсию?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа пять лет ВККС рекомендовал уволить 528 судей. Инфографика
 
 
 
 
 
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