 Судебные прения по делу генерала Назарова состоятся 22 января

Об этом в пятницу проинформировал защитник пострадавших семей, адвокат Виталий Погосян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"22 января 2018 года в апелляционном суде Днепропетровской области состоятся судебные прения по апелляции Назарова на приговор Павлоградского суда", – сообщил он.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Дело о сбитом Ил-76: Суд установил юридический факт гибели воина Ильи Гайдука вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины. ДОКУМЕНТ

Информацию об этой дате подтвердили и в апелляционном суде.

На судебном заседании 27 ноября родственники погибших военнослужащих требовали "не затягивать процесс" и провести заседание быстрее. Стороны процесса тогда попросили время для подготовки к дебатам. Рассмотрение апелляции продолжается с 26 сентября 2017 года.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Ил-76: суд не удовлетворил ходатайства стороны защиты генерала Назарова



14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные эксперты Лукьянчук и Пахольченко, подписавшие заключение о причинах гибели Ил-76, были уволены из ВСУ путем сокращения