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 Судебные прения по делу генерала Назарова состоятся 22 января

Судебные прения в рамках рассмотрения апелляционной жалобы бывшего начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова, осужденного Павлоградским городским судом Днепропетровской области к семи годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности в связи с гибелью 49 украинских военных в сбитом наемниками РФ Ил-76, состоятся 22 января.

Об этом в пятницу проинформировал защитник пострадавших семей, адвокат Виталий Погосян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"22 января 2018 года в апелляционном суде Днепропетровской области состоятся судебные прения по апелляции Назарова на приговор Павлоградского суда", – сообщил он.

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Информацию об этой дате подтвердили и в апелляционном суде.

На судебном заседании 27 ноября родственники погибших военнослужащих требовали "не затягивать процесс" и провести заседание быстрее. Стороны процесса тогда попросили время для подготовки к дебатам. Рассмотрение апелляции продолжается с 26 сентября 2017 года. 

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044025
 
 
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Да хватит ломать уже комедию. Уже все давно все поняли что представляет ета власть.
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