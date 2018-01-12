 Гройсман о блокаде Донбасса: Это преступление против государства. Если бы у меня были инструменты привлечь к ответственности, я бы это сделал

Об этом он сказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" в рамках рабочей поездки в Мариуполь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Моя позиция с самого начала была четкой и понятной. До сих пор я считаю это преступлением против государства. Это преступление против людей, и если бы у меня были инструменты привлечь к ответственности, я бы это сделал", - сказал Гройсман.

Он отметил, что экономическая блокада Донбасса привела к падению ВВП и негативно повлияла на торговый баланс. Гройсман убежден, что в этой блокаде заинтересована не Украина, а соседнее государство-агрессор.

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Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.



Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.



25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.



На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.



1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области. В итоге, дочерние предприятие французской Air Liquide прекратило свою деятельность в оккупированном Енакиево, в связи с объявленной боевиками "национализацией".