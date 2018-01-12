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 Политика Украины
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Все про:офшор (417) Янукович (30104) Гонтарева (701) Фурса Сергей (1) ICU (2)

 "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса

Януковичу и его людям нужно было вывести в оффшоры деньги, за которые потом оффшорные компании купили государственные ценные бумаги. Брокером сделки купли выступила инвестиционная компания ICU (группа Investment Capital Ukraine). Но это не преступление.

Такое мнение сайту "24" высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Единственная претензия, которую можно предъявить ICU – не должным образом была проведена идентификация клиента. Но, возможно, они провели все тщательно. Неизвестно. И эти претензии может предъявить Национальная комиссия по ценным бумагам фондового рынка, а не прокуратура или Нацбанк. И Гонтарева не имеет к этому никакого отношения, – отмечает Сергей Фурса.

По словам специалиста, компания ICU как брокер просто выполнила техническую функцию. Банк, из которого выводились деньги, и оффшоры контролировал Янукович и его люди. Даже если ICU знали, что за этим стоит Янукович, то в этой операции нет ничего незаконного. Никаких санкций в отношении ICU, замечает Сергей Фурса, относительно этих операций не будет. Сделка состоялась на рыночных условиях.

Напомним, издание Al Jazeera опубликовало расследование, согласно которому экс-президент-беглец Янукович в период с 2012 по 2014 года сумел вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов, а помогла ему в этом инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), главой совета директоров которой до 2014 года была экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева.

Источник: https://censor.net.ua/n3044018
 
 
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не только её,но и что самое главное нет там и ЕГО...
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и ваще все ихтамнеты - и денет не было и ниче не было
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Она уволилась из Нацбанка!!!111!1
Так что явно не при делах. Инфа сотка "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 8980
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та не боись...зрада не пропадет.еще ченить выдумает
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Это не преступление..это шоколаднная манна Божья... Костя неси топор....
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Всё нормально, украли по закону, вывели по закону, передали в траст по закону, а вы, все жители Украины, вы все лохи, по закону....
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Не вистачає в цьому спічі тільки фрази: "Al Jazeera - агенти кремля".
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Ну если Фурса сказал, то так оно и есть. Все расходимся, тема закрыта.
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А взагалі, то треба по тій же статті, що і Саакашвілі інкримінує генплокулол Юла.
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Саша Волт

ворам аферистам проходимцам Порошенку и Гонторевой плачет тюрьма и на долго.
Вы знает что заместитель Гонтаревой некая Рожкова слила в ФСБ всю базу клиентов ПриватБанка в ФСБ, их интересовали волонтеры, совершила АКТ Госизмены.
В РФ про вас знают все, где вы живете и какими суммами располагаете и что в супермаркетах покупаете. В НБУ такой pzdc твориться, там одни тупые уроды думаю как и что украсть больше нечего.Александр Дубинский опубликовал официальное приглашение от НБУ, подписанное Рожковой, гражданке РФ Яне Андреевне Средней, которой был дан допуск к базам данных клиентов. В РФ знаю кто и сколько держит денег в ПриватБанке адреса все что вы указываете при открытии счета. ПриватБанк и банковская тайна, это две не сопоставимые вещи, его превратили в инструмент за слежкой граждан, дно да еще и дырявое. Что интересно - к россиянам попали не только данные по всем клиентам банка, но и движение волонтерских средств!!!!, все пожертвования на армию и т.д. Т.е. очень ценная для ФСБ информация. И не только для ФСБ, но и для СБУ с Порошенко, которые ненавидят волонтеров и добровольцев.
Этим Кроллом занимаеться НАБУ.
Фигурантами дел стали компании с мировым именем Kroll, должностные лица Национального банка и английские юристы, которые добились решения об аресте активов экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его приближенных.
Ранее Данилюк потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко, обвинив его в затягивании расследования дел ПриватБанка. Он отметил, что ни одно из дел не было передано на рассмотрение судов. ПриватБанк разграблен и прогорел это просто скандальная помойка Порошенко
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І я так кажу - всі гроші в Україні всіма без виключення бандитами починаючи від вбивці Кучми і закінчуючи шоколадним баригою вкрадені ЗАКОННО! Закони ж то вони самі для себе писали і пишуть! Це вам може підтвердити навіть бухарик Югік якого навіть без диплома але по прийнятому за один день закону зробили генпГокуГоГом!!!
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это когда у кота удивленные глаза и рыло в сметане
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Не надо. Не стоит сравнивать кису с этим ворьём. "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 9030
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поздно, заголовки крутятся, гранты мутяться. хорошо в наше время быть "журнализдом" "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 5346
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Фурса, Олешко,Павлів,і др. знатні вже чистильщики шоколаду...
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это не та ли крыса фурса, к которому есть много вопросов по банку Михайловский? и не та ли это фурса, которая поддерживала гонтареву и жванию в афере по Укргазбанку?
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Мармеладные воруют выводят деньги с Украины это нормально! Неписаные законы для
украинцев. Нужно гилятину устанавливать и тогда не будут вякать какието Фурсы Мурсы,
Украину разворовали и не одного вора не по садили при мармеладных это вообще мрак!
Куда мы катимся срочно эту мармеладную шваль убирать от власти в Украине.
Гонтарева не забывайте Шоколадное протеже он ее поставил из за это он должен ответить!
Год она в отпуске нет главы НБУ! Это вообще мрак!
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конечно не виновата, помогать тырить такие бабки это обычное дело....
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Во всем виноваты зрадофилы и блокадники дамбаса с майданутыми...
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кто такие майданутые,кацапа?шо ж ты все время палишься?я ж тебе уже тыщу замечаний сделал-и все не в прок "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 9463
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Барыга с Гнойсманом просто получили хорошие откаты а вы и дальше ждите покращення...
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Покращення обистчал Донецкий Хряк и его папа Азиров,не путай рамсы "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 6468
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бабло Индюковч слил 22 февраля 2014,включая 3 ярда Плешивого Педофила,когда Гонтаревой и близко не было
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Все, что надо знать о власти : Янукович 1.5 лярда долляров спер по закону, а новость выше вещает,что люди блокирующие ОРЛДО преступники!
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там где отсутствие преступления, значит там большая недоработка (или уже успели порешать ) соответствующих органов (оттуда и брюлики и золото и алмазы в минусовых подвалах-банках сыскарей "отсутствиясоставапреступления".
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http://dubinsky.pro/statya-dlya-nabu

http://dubinsky.pro/statya-dlya-nabu

Конечно не имеет отношения эта гонтарева с подельниками от гешефта .
Получив $ 80 000 000 млн. за зраду Украинских Граждан ..
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/secret-court-document-exposes-state-looting-ukraine-171221121939955.html

NEWS/UKRAINESecret court document exposes state looting in Ukraineby Will Thorne10 Jan 2018
"К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 9897
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фурса, банкир від курченка і януковоща, встав на відмазку педри..
чують шоколадники і риги свій кінець
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Причастна ли и степень вины Гонтаревой должен определять не "эксперт",не журналисты,не пламенная речь Порошенко...Только независимое расследование с участием экспертов тех стран,куда "смылись " деньги,с участием экономических расследований Интерпола и судом в Стокгольме....
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Сейчас Вихтар Хвидарович живёт обитает не в элитной подмосковной Барвихе,рядом с братаном Йосей Кабздоном,тоже не ДАУНетским миллиардером... "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 2893
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2 февраля Финансовая полиция США опубликует в ВАШИНГТОН ПОСТ много интересного про нищее ДОНЕЦКОЕ БЫДЛО начиная с 1995 года....мне Госдеп доложил что ПУБЛИКАЦИЯ отменяется.
Кремлевское Досье опубликуют 29 января. "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса - Цензор.НЕТ 7644
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Al Jazeera, "деньги Януковича" и стиратель памяти

По "скандалу" с "решением суда".
(Дилетанский взгляд на ситуацию. Как я понимаю случившееся - в т.ч. по итогу тви-диалогов с более юридически подкованными блогерами).
Итак, мы имеем:
1. ГПУ конфискует 1.500.000.000 USD Януковича в КАЗНУ Украины - по решению суда.
2. Решение суда засекречивается.
3. Через время чувак, который пишет в т.ч. для Аль-Джазиры, публикует на Аль-Джазире "полученное" "решение суда" - с грифом секретно.
4. Это тут же репостит УПячка (и несколько подобных помоек) с очень невнятными обвинениями из разряда "ніхто не сидить!", "нікого не покарано!", "злочинна влада зливає патріотів!" (все по схеме "Истерика", как я писал вчера).
5. Пуштун и компания в соцсетях всячески провоцируют ГПУ прокомментировать "решение" и статью УПячки.
Теперь перейдем к самому приятному вопросу.
Вопросу "Зачем?"
- Зачем решение суда было засекречено?
- Чтобы Янык и его лоеры не смогли его обжаловать в международных судах.
- Зачем "решение суда" (фейковое или подлинное) было опубликовано?
- Чтобы дать Яныку и его лоерам некоторые козыри в обжаловании дела (на основании официальных ответов официальных лиц, если таковые последуют за статьей).
Таким образом мы сразу отвечаем на вопрос:
- Зачем пуштуны так ерепенятся и так провоцируют ГПУ сказать хоть что-то?"
- Да потому что (поправьте, уважаемые юристы, если заблуждаюсь) опубликованное в газете НЕофициально полученное "решение суда" с точки зрения судебной практики называется "х@ита". Его к делу не пришьешь.
(В газетах - в том числе Западных - уже много писали про Планы Мореля, про Лещенко - как светоча революции. А в NY Times в 2014 даже писали про "фашистов" и "независимое население Донбасса". Я все помню).
А вот ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ ОФИЦИАЛЬНЫХ лиц (подтверждение или опровержение опубликованного "решения") - это да. Это могло бы использоваться Яныком и сотоварищи в суде ПРОТИВ Украины.
Поэтому его маленькие друзья так стараются. Что поделаешь - деньги.
Что же будет теперь?
Я не знаю, как прореагирует ГПУ, но я бы (как дилетант), наверное, не прореагировал НИКАК.
Или официально сказал, что "решение несет гриф секретности, потому по его поводу комментариев мы не даем. Точка".
"А как же зрадой@бы" - спросите вы?
Зрадой@бы об этом забудут через 3…, 2… дня.
Потому что на следующей неделе будет новый "скандал с жиженым газом", "новое глумление "журналистов" над тр@пом какой-нибудь правозащитницы", "второе послание Саакашвили Галатам", очередное МЕГА-супер задержание детективами НАБУ "Дорогая, мы снова не собрали доказы-4" - и зрадой@бы будут орать уже по новой теме.
Мне вообще кажется, что к ним регулярно наведывается тот чувак из "Людей в Черном" - со стирателем памяти. Иначе я не могу объяснить, как можно на четвертом году войны ПРОДОЛЖАТЬ верить зашкваренным источникам типа Лещей и подобных.
А бабло (1.5 МЛРД) , что украл Янык, я считаю, Украина сохранит. Как бы там ни бесился Виктор Федорович и его юные друзья стандартов би-би-си.
P.S. Очень правильную оценку ситуации дал Mason Lemberg в комментарии к данному посту [см. скрин ниже - ред.]. Почитайте.
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то ж зі слів педри найкращий банкір - вона свята , при наймні при цій владі
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Лещенко такой негоддяй что и Сракашвили...в свое время подобную туфту на РАБссии делал Сергей Доренко... "До справи про "1,5 млрд Януковича" Гонтарева не має стосунку", - Фурса - Цензор.НЕТ 9693
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса
 
 
 
 
 
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