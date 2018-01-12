 "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса

Такое мнение сайту "24" высказал экономический эксперт Сергей Фурса.
Единственная претензия, которую можно предъявить ICU – не должным образом была проведена идентификация клиента. Но, возможно, они провели все тщательно. Неизвестно. И эти претензии может предъявить Национальная комиссия по ценным бумагам фондового рынка, а не прокуратура или Нацбанк. И Гонтарева не имеет к этому никакого отношения, – отмечает Сергей Фурса.
По словам специалиста, компания ICU как брокер просто выполнила техническую функцию. Банк, из которого выводились деньги, и оффшоры контролировал Янукович и его люди. Даже если ICU знали, что за этим стоит Янукович, то в этой операции нет ничего незаконного. Никаких санкций в отношении ICU, замечает Сергей Фурса, относительно этих операций не будет. Сделка состоялась на рыночных условиях.
Напомним, издание Al Jazeera опубликовало расследование, согласно которому экс-президент-беглец Янукович в период с 2012 по 2014 года сумел вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов, а помогла ему в этом инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), главой совета директоров которой до 2014 года была экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева.
Так что явно не при делах. Инфа сотка
ворам аферистам проходимцам Порошенку и Гонторевой плачет тюрьма и на долго.
Вы знает что заместитель Гонтаревой некая Рожкова слила в ФСБ всю базу клиентов ПриватБанка в ФСБ, их интересовали волонтеры, совершила АКТ Госизмены.
В РФ про вас знают все, где вы живете и какими суммами располагаете и что в супермаркетах покупаете. В НБУ такой pzdc твориться, там одни тупые уроды думаю как и что украсть больше нечего.Александр Дубинский опубликовал официальное приглашение от НБУ, подписанное Рожковой, гражданке РФ Яне Андреевне Средней, которой был дан допуск к базам данных клиентов. В РФ знаю кто и сколько держит денег в ПриватБанке адреса все что вы указываете при открытии счета. ПриватБанк и банковская тайна, это две не сопоставимые вещи, его превратили в инструмент за слежкой граждан, дно да еще и дырявое. Что интересно - к россиянам попали не только данные по всем клиентам банка, но и движение волонтерских средств!!!!, все пожертвования на армию и т.д. Т.е. очень ценная для ФСБ информация. И не только для ФСБ, но и для СБУ с Порошенко, которые ненавидят волонтеров и добровольцев.
Этим Кроллом занимаеться НАБУ.
Фигурантами дел стали компании с мировым именем Kroll, должностные лица Национального банка и английские юристы, которые добились решения об аресте активов экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его приближенных.
Ранее Данилюк потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко, обвинив его в затягивании расследования дел ПриватБанка. Он отметил, что ни одно из дел не было передано на рассмотрение судов. ПриватБанк разграблен и прогорел это просто скандальная помойка Порошенко
крысафурса, к которому есть много вопросов по банку Михайловский? и не та ли это фурса, которая поддерживала гонтареву и жванию в афере по Укргазбанку?
украинцев. Нужно гилятину устанавливать и тогда не будут вякать какието Фурсы Мурсы,
Украину разворовали и не одного вора не по садили при мармеладных это вообще мрак!
Куда мы катимся срочно эту мармеладную шваль убирать от власти в Украине.
Гонтарева не забывайте Шоколадное протеже он ее поставил из за это он должен ответить!
Год она в отпуске нет главы НБУ! Это вообще мрак!
http://dubinsky.pro/statya-dlya-nabu
Конечно не имеет отношения эта гонтарева с подельниками от гешефта .
Получив $ 80 000 000 млн. за зраду Украинских Граждан ..
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/secret-court-document-exposes-state-looting-ukraine-171221121939955.html
NEWS/UKRAINESecret court document exposes state looting in Ukraineby Will Thorne10 Jan 2018
чують шоколадники і риги свій кінець
Кремлевское Досье опубликуют 29 января.
По "скандалу" с "решением суда".
(Дилетанский взгляд на ситуацию. Как я понимаю случившееся - в т.ч. по итогу тви-диалогов с более юридически подкованными блогерами).
Итак, мы имеем:
1. ГПУ конфискует 1.500.000.000 USD Януковича в КАЗНУ Украины - по решению суда.
2. Решение суда засекречивается.
3. Через время чувак, который пишет в т.ч. для Аль-Джазиры, публикует на Аль-Джазире "полученное" "решение суда" - с грифом секретно.
4. Это тут же репостит УПячка (и несколько подобных помоек) с очень невнятными обвинениями из разряда "ніхто не сидить!", "нікого не покарано!", "злочинна влада зливає патріотів!" (все по схеме "Истерика", как я писал вчера).
5. Пуштун и компания в соцсетях всячески провоцируют ГПУ прокомментировать "решение" и статью УПячки.
Теперь перейдем к самому приятному вопросу.
Вопросу "Зачем?"
- Зачем решение суда было засекречено?
- Чтобы Янык и его лоеры не смогли его обжаловать в международных судах.
- Зачем "решение суда" (фейковое или подлинное) было опубликовано?
- Чтобы дать Яныку и его лоерам некоторые козыри в обжаловании дела (на основании официальных ответов официальных лиц, если таковые последуют за статьей).
Таким образом мы сразу отвечаем на вопрос:
- Зачем пуштуны так ерепенятся и так провоцируют ГПУ сказать хоть что-то?"
- Да потому что (поправьте, уважаемые юристы, если заблуждаюсь) опубликованное в газете НЕофициально полученное "решение суда" с точки зрения судебной практики называется "х@ита". Его к делу не пришьешь.
(В газетах - в том числе Западных - уже много писали про Планы Мореля, про Лещенко - как светоча революции. А в NY Times в 2014 даже писали про "фашистов" и "независимое население Донбасса". Я все помню).
А вот ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ ОФИЦИАЛЬНЫХ лиц (подтверждение или опровержение опубликованного "решения") - это да. Это могло бы использоваться Яныком и сотоварищи в суде ПРОТИВ Украины.
Поэтому его маленькие друзья так стараются. Что поделаешь - деньги.
Что же будет теперь?
Я не знаю, как прореагирует ГПУ, но я бы (как дилетант), наверное, не прореагировал НИКАК.
Или официально сказал, что "решение несет гриф секретности, потому по его поводу комментариев мы не даем. Точка".
"А как же зрадой@бы" - спросите вы?
Зрадой@бы об этом забудут через 3…, 2… дня.
Потому что на следующей неделе будет новый "скандал с жиженым газом", "новое глумление "журналистов" над тр@пом какой-нибудь правозащитницы", "второе послание Саакашвили Галатам", очередное МЕГА-супер задержание детективами НАБУ "Дорогая, мы снова не собрали доказы-4" - и зрадой@бы будут орать уже по новой теме.
Мне вообще кажется, что к ним регулярно наведывается тот чувак из "Людей в Черном" - со стирателем памяти. Иначе я не могу объяснить, как можно на четвертом году войны ПРОДОЛЖАТЬ верить зашкваренным источникам типа Лещей и подобных.
А бабло (1.5 МЛРД) , что украл Янык, я считаю, Украина сохранит. Как бы там ни бесился Виктор Федорович и его юные друзья стандартов би-би-си.
P.S. Очень правильную оценку ситуации дал Mason Lemberg в комментарии к данному посту [см. скрин ниже - ред.]. Почитайте.