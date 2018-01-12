 "К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса

Такое мнение сайту "24" высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Единственная претензия, которую можно предъявить ICU – не должным образом была проведена идентификация клиента. Но, возможно, они провели все тщательно. Неизвестно. И эти претензии может предъявить Национальная комиссия по ценным бумагам фондового рынка, а не прокуратура или Нацбанк. И Гонтарева не имеет к этому никакого отношения, – отмечает Сергей Фурса.

По словам специалиста, компания ICU как брокер просто выполнила техническую функцию. Банк, из которого выводились деньги, и оффшоры контролировал Янукович и его люди. Даже если ICU знали, что за этим стоит Янукович, то в этой операции нет ничего незаконного. Никаких санкций в отношении ICU, замечает Сергей Фурса, относительно этих операций не будет. Сделка состоялась на рыночных условиях.

Напомним, издание Al Jazeera опубликовало расследование, согласно которому экс-президент-беглец Янукович в период с 2012 по 2014 года сумел вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов, а помогла ему в этом инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), главой совета директоров которой до 2014 года была экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева.