 МИД прорабатывает вопрос относительно предложения Путина Украине забрать корабли из оккупированного Крыма, - Беца

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

Беца также подчеркнула, что "вопрос имеет много аспектов".

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем", - Ирина Геращенко о предложении Путина Украине забрать корабли из оккупированного полуострова

Как сообщалось, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий". На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.