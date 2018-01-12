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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:корабль (824) Крым (19235) МИД (4314) Путин (23434) Беца (174)

 МИД прорабатывает вопрос относительно предложения Путина Украине забрать корабли из оккупированного Крыма, - Беца

По мнению МИД Украины, этот вопрос имеет много аспектов.

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

Беца также подчеркнула, что "вопрос имеет много аспектов".

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем", - Ирина Геращенко о предложении Путина Украине забрать корабли из оккупированного полуострова

Как сообщалось, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий". На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

Источник: https://censor.net.ua/n3044017
 
 
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не кацапам решать, что возвращать Украине!.. сами заберем вместе с Крымом и Кубанью!
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Весь Чорноморський флот належить Україні, по умовам розділення власності СРСР! путін має віддати всі кораблі Чорноморського флоту СРСР та всі кораблі ВМСУ!
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Ну вот и начинается замес из гавна шоколада.
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Каких аспектов там много?
Всего один аспект: решить, средний палец правой или левой руки показать в ответ.
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Детям МИДа не служить же потом на этом говне плавучем)
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подати позови і нехай вони платять компенсації.
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Оооооо, так это договорняк диабетика с хуйлом. Зашквар у пэтьки очередной
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это как , воры украли сейф с баблом , потом предложили вернуть пустой сейф и замять это дело ...никаких переговоров на эту тему , вы только пуйлу услугу окажете , мол какие мы кацапы добрые и миролюбивые
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Как можно рассматривать предложения КГБиста ??? Если мы возьмем хоть болтик это будет расценено, что мы признали, что Крым российский, а болт наш. Ничего нельзя брать. Взять только вместе с Крымом и контрибуцией.
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Ирина Геращенко уже ответила кацапам, все по делу.
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Ничего,что представляет интерес кацапы не отдадут.Отдатут бесполезный металлолом,который не представляет никакой угрозы для них на море,да и то,доведут его до состояния,когда восстановить будет стоить дороже,чем новый построить.Отдают кацапы по простой причине,они занимают место которое надо освободить под свои суда,сами утилизировать не хотят ибо это дорого.
Ничего не надо забирать,пусть ипуться сами,пусть тратят из своего бюджета миллионы.
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нужно просто красиво послать нахуй, типа сами заберем, а когда рашкованы их утопят влепить им еще один иск.
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> и хоться и колется и мамка не велит... <

Для адекватного украинца никакого "хочется" и никакого "колется" в этой ситуации не существует.
Всё очевидно и однозначно:
ГОРДО, С ПРЕЗРЕНИЕМ ОТВЕРГНУТЬ.
И никаких "аспектов".
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да и я об этом... только вот сразу же удалили пост мой печалька....
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надо опять в берлогу ныкаться.... тут, уже, похоже что "цензор.да" адьёс друзья, я в подполье уплыл........
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эта вонь херла из разряда: "миротворцы для лугандона"....лишь бы с обоих сторон по3.14здеть...точка.
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аспектів може й багато, але всі вони зводяться до одного - путін хуйло, і всі його пропозиції пуйові

МЗС опрацьовує питання щодо пропозиції Путіна Україні забрати кораблі з окупованого Криму, - Беца - Цензор.НЕТ 656 .
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взять у мордвы хоть винтик - автоматом попасть в разряд терпил и опущеных..
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Покойный президент Польши уже проработал вопрос возвращения своего самолета после ремонта. Теперь россияне полякам даже обломки бздят отдать - не иначе, там следы взрывчатки.
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недавно ж МО отказалось от УКРАИНСКОГО большого корабля, который за 25 лет достроить не смогли(материал был тут на Цензоре).
И второе: начать транспортировать этот металлолом - признать Крым за РФ.
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Виходячи з аксіоми, що Крим то є Україна - то цілком правильно залишити там те все що окупанти захопили. За ці роки то вже сто відсотково все те перетворене на купу заліза і відновлювати та транспортувати обійдеться в чималі збитки. Повернеться разом з Кримом і буде включено до репарацій. бо якщо забиратимуть - то буде офіційне визнання що Крим віддали ка Цапам.
А дипломатично посилають на... використовуючи фрази : Ми опрацьовуємо це питання, Ми створимо комісію, Потрібно більш детально вивчити це питання... МЗС гарно відповів... дипломатично
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МИД прорабатывает вопрос относительно предложения перенести Кремль из Москвы в Новосибирск.
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Брати, чого ж не брати. Тільки за однієї умови. Точніше двох: перше - виставити суму за аренду кораблів доларів мільярди три (цю цифру я назвав із скромності), ну і друга - офіційні вибачення за анексію Криму (звісно з наступною передачею останнього під контроль України).
І да... Хтось ще сумнівається що років через п'ять-десять, їм мільярдів 100-150 (доларів звісно) репарацій віддавать прийдеться))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД прорабатывает вопрос относительно предложения Путина Украине забрать корабли из оккупированного Крыма, - Беца
 
 
 
 
 
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