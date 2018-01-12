 Штайнмайер посетит Украину в 2018 году по приглашению Порошенко, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.
"Внедряем новую дипломатическую моду на вышиванку в замке Бельвю: федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение Президента Порошенко посетить в этом году Украину", - написал он.
Фото: Мельник/Twitter
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Да как-то пихуй, куда поедет путинская праститутка!
Один старый еврей очень любил смотреть порно фильмы не с начала, а с конца…
Уж очень ему нравилось, как проститутка деньги назад отдает.