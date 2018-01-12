 Штайнмайер посетит Украину в 2018 году по приглашению Порошенко, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Внедряем новую дипломатическую моду на вышиванку в замке Бельвю: федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение Президента Порошенко посетить в этом году Украину", - написал он.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Российские переводчики исказили слова Штайнмайера об аннексии Крыма, - посол в Австрии Щерба. ВИДЕО



Фото: Мельник/Twitter