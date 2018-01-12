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 Политика Украины
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 Штайнмайер посетит Украину в 2018 году по приглашению Порошенко, - посол Мельник

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Внедряем новую дипломатическую моду на вышиванку в замке Бельвю: федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение Президента Порошенко посетить в этом году Украину", - написал он.

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Штайнмайер посетит Украину в 2018 году по приглашению Порошенко, - посол Мельник 01
Фото: Мельник/Twitter

Источник: https://censor.net.ua/n3044014
 
 
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Штайнмайер посетит Украину
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Да как-то пихуй, куда поедет путинская праститутка!
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Один старый еврей очень любил смотреть порно фильмы не с начала, а с конца…
Уж очень ему нравилось, как проститутка деньги назад отдает.
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Поэтому Украина и оказалась в таком положении! Штайнмайер посетит Украину в 2018 году по приглашению Порошенко, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3803
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друг кремля едет в гости к вальцману ...очень символично
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очень денежки нужны, вот и приглашает всех у кого они есть)))))))))))))))
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Нафига нам в Украине этот путинский Штангенциркуль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШтайнмайер посетит Украину в 2018 году по приглашению Порошенко, - посол Мельник
 
 
 
 
 
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