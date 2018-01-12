Мы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы, - Гройсман.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" в рамках рабочей поездки в г. Мариуполь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня остается задачей для нас повысить пенсии тем, кто имеет большой стаж работы, но получал небольшую заработную плату. Это следующее задание, которое будет выполнено. Мы в 2019 году эту проблему решим", - сказал Гройсман.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Накопительная пенсионная система не увеличит размер налогов, - Розенко

Он отметил, что многих граждан пенсии уже повышены. Правительство не хочет "уравниловки", потому что пенсионная система в первую очередь должна быть справедливой.

"Мы сделаем все, чтобы пенсии автоматически начали расти", - заверил Премьер-министр.

Он также напомнил о шагах по увеличению уровня минимальной зарплаты, отметив, что в 2016 году минимальная заработная плата составляла 1 450 грн, теперь - 3 723 грн. "И мы будем двигаться дальше, потому что все то, что будет нарабатывать экономика, должно идти людям, это принципиально важно", - сказал Гройсман.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман

По его словам, у правительства есть конкретный план действий по улучшению ситуации в стране и поднятию экономики.