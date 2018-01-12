Мы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы, - Гройсман.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" в рамках рабочей поездки в г. Мариуполь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня остается задачей для нас повысить пенсии тем, кто имеет большой стаж работы, но получал небольшую заработную плату. Это следующее задание, которое будет выполнено. Мы в 2019 году эту проблему решим", - сказал Гройсман.
Он отметил, что многих граждан пенсии уже повышены. Правительство не хочет "уравниловки", потому что пенсионная система в первую очередь должна быть справедливой.
"Мы сделаем все, чтобы пенсии автоматически начали расти", - заверил Премьер-министр.
Он также напомнил о шагах по увеличению уровня минимальной зарплаты, отметив, что в 2016 году минимальная заработная плата составляла 1 450 грн, теперь - 3 723 грн. "И мы будем двигаться дальше, потому что все то, что будет нарабатывать экономика, должно идти людям, это принципиально важно", - сказал Гройсман.
По его словам, у правительства есть конкретный план действий по улучшению ситуации в стране и поднятию экономики.
"Тот, кто работал больше, получит большую пенсию, а тот, кто работал меньше - меньшую" - Гройсман
Гадаю, що в 2019 р. про вашу
команду реформаторівбанду покидьків і потвор люди забудуть як про страшний сон.
они решат... я вас умоляю!
ну разве что бесплатное упокоение-похороны... ну как бесплатное - квартирку отдай..
брешенеправду говорить?
Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Forbes Грузія, передають "Українські новини".
"Насамперед потрібно розуміти, що це - воля Божа... Для мене - воля Божа бути в тому конкретному місці й у той конкретний час", - підкреслив Гройсман.
Прем'єр-міністр повідомив, що бути главою уряду для нього є великою відповідальністю та водночас можливістю змінити країну на краще.
Нагадаємо, уряд скасував постанови про реформування органів податкового й митного контролю, а також територіальних органів Держфіскальної служби.
Це є воля Божа: Гройсман про своє прем'єрство
http://ua1.com.ua/politics/ce-volya-bozha-groysman-pro-svoe-premerstvo-38890.html
😆
За грудень 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман отримав заробітну платню в розмірі 36,6 тис. гривень.
Про це сказано у відповіді секретаріату уряду на запит "Українських Новин".
Із нарахованого очільникові Кабміну посадовий оклад складає 17 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 6,1 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7,6 тис. гривень, зарплата за час відрядження - 5,5 тис. гривень, індексація - 308 гривень.
Після сплати податків Гройсман отримав на руки 29,5 тис. гривень.
Як відомо, перед Новим роком прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав 8,8 млн гривень доходу від продажу нерухомого майна компанії, яка належить його дружині.
А система начисления зарплат? Коболев - 2 млн. Учитель, врач после вуза - минималка.
У Додика хуцпометр зашкаливает все больше и больше, бо бараны в стойле молчат.
Ценю вашу заботу г-н гройсман. Но я к этому времени видимо умру, извините меня.У меня 45 лет стажа,мне деньги сейчас нужны.
І, головне, кому сьогодні ще добре, то всяким торгашам і базарникам. А що, рідні ж душі. пілять.