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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (1036) пенсия (1669) Гройсман (3751)

 Мы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы, - Гройсман

Правительство в 2019 году наработает механизм повышения пенсий людям, у которых большой трудовой стаж, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни была низкая зарплата.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" в рамках рабочей поездки в г. Мариуполь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня остается задачей для нас повысить пенсии тем, кто имеет большой стаж работы, но получал небольшую заработную плату. Это следующее задание, которое будет выполнено. Мы в 2019 году эту проблему решим", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что многих граждан пенсии уже повышены. Правительство не хочет "уравниловки", потому что пенсионная система в первую очередь должна быть справедливой.

"Мы сделаем все, чтобы пенсии автоматически начали расти", - заверил Премьер-министр.

Он также напомнил о шагах по увеличению уровня минимальной зарплаты, отметив, что в 2016 году минимальная заработная плата составляла 1 450 грн, теперь - 3 723 грн. "И мы будем двигаться дальше, потому что все то, что будет нарабатывать экономика, должно идти людям, это принципиально важно", - сказал Гройсман.

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По его словам, у правительства есть конкретный план действий по улучшению ситуации в стране и поднятию экономики.

Источник: https://censor.net.ua/n3044013
 
 
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Краще в 2030, менше залишиться кому добавити.
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НЕ ОБЖАЙ ЧУКЧЕЙ. Они дети природы. И может даже не знают, кто их "начальник".
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Пятница, 19 мая 2017 07:48
"Тот, кто работал больше, получит большую пенсию, а тот, кто работал меньше - меньшую" - Гройсман
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Мы допустим, что-то точили или чистили. Нам меньше. А "ЭТИ УГРОЬИЛИ УКРАИНУ" ИМ БОЛЬШЕ?
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Мы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы, - Гройсман.

Гадаю, що в 2019 р. про вашу команду реформаторів банду покидьків і потвор люди забудуть як про страшний сон.
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А в 2019 прийдунь нові "реформатори" і.... у попа була собака... Мы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8473
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Так це він власне почав виборчу компанію. Президентські...Пенсіонери забудуть, що він саме він обіцяв, але ж щось приємне...
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грося , с твоими рехформами к 19 году в стране пенсов станет наполовину меньше , а кто выживет , тот булку хлеба за 100 грн покупать будет , брехло базарное
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тем кто доживет лично знаю два случая повысили аж на 62 и 76 гривен стаж огромный а зарплата была в расчет мизерная одна бросилась искать архивы ага ку-ку поменялось все форма собственности было государстувенное стало чатсное короче в опрос в тупике правда насела прокуратура и сам ПФУ откройте архивы..(не знаю но в Одессе реально узнал что ПФУ и прокуратура таки за простой народ) как не странно а моей маме увы.. она еще лет 15 назад искала архивы все пропало мебельная фабрика испарилась с концами и без следов а ЧМП там была зарплата 42 рубля!! воспитатель в ясельной группе потом 55 потом 64 потом 70 а уж потом 79 рЭ...а стажа вроде как с 14 лет до 40 потом операция и инвалидность...
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Є по різному Моїй дружині добавили лише 53 грн. А тещі 400 , тестю 600
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и откуда что берется?
они решат... я вас умоляю!
ну разве что бесплатное упокоение-похороны... ну как бесплатное - квартирку отдай..
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А Розенко з Ревою кажуть у 2018 році таке стане. Хто ж бреше неправду говорить?
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Врут все ,потому что пенсионеров много ,которые много,но мало ,потому что крепкие. Мы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3216
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В 2019 году уже не ты падла будешь что то решать.
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Мордовськiм космонавтам заборонять літати на Сонце більше одного разу - газета "Боярка".
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання, що для нього означає бути головою уряду однієї з найбільших країн Європи, заявив про те, що це "воля Божа".
Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Forbes Грузія, передають "Українські новини".
"Насамперед потрібно розуміти, що це - воля Божа... Для мене - воля Божа бути в тому конкретному місці й у той конкретний час", - підкреслив Гройсман.
Прем'єр-міністр повідомив, що бути главою уряду для нього є великою відповідальністю та водночас можливістю змінити країну на краще.
Нагадаємо, уряд скасував постанови про реформування органів податкового й митного контролю, а також територіальних органів Держфіскальної служби.
Це є воля Божа: Гройсман про своє прем'єрство
http://ua1.com.ua/politics/ce-volya-bozha-groysman-pro-svoe-premerstvo-38890.html

😆
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Да он стебется уже дурным гоям откровенно в глаза.
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І який дурень з 4,8млн за вас проголосує хіба за те щоб всіх порохоботів на знелюднений острів і хай жеруть друг друга
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Весной прошлого года я слышал туже самую песню.Эта песня хороша - начинай сначала!Сколько можно пиариться на этом??? Отцу подняли пенсию на 49,86грн,а долдонили пол года,да я, да мы.А вышел очередной -пшик.Вот себе вы подняли сразу на 100% и уже с 1 января.
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Гройсман подвоїв свою зарплату до 36 тис. грн за рахунок доплат
За грудень 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман отримав заробітну платню в розмірі 36,6 тис. гривень.
Про це сказано у відповіді секретаріату уряду на запит "Українських Новин".
Із нарахованого очільникові Кабміну посадовий оклад складає 17 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 6,1 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7,6 тис. гривень, зарплата за час відрядження - 5,5 тис. гривень, індексація - 308 гривень.
Після сплати податків Гройсман отримав на руки 29,5 тис. гривень.
Як відомо, перед Новим роком прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав 8,8 млн гривень доходу від продажу нерухомого майна компанії, яка належить його дружині.
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До 2019 ти повинен сидіти,а не розщитувати на бюджетне корито...
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"пенсионная система в первую очередь должна быть справедливой."

А система начисления зарплат? Коболев - 2 млн. Учитель, врач после вуза - минималка.
У Додика хуцпометр зашкаливает все больше и больше, бо бараны в стойле молчат.
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Тем кому повысили на 50 не говорят, что им дважды в год повышали с 800 грн минималки в 2012 до 1450 в 2017 итого на 650грн. А тем кому повысили на 600, не повышали с 2012года.
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Мы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы ....

Ценю вашу заботу г-н гройсман. Но я к этому времени видимо умру, извините меня.У меня 45 лет стажа,мне деньги сейчас нужны.
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Пілять, та про яке підвищення воно убоге тут блеє? З чого воно зможе підвищити, якщо держава НЕ ПРАЦЮЄ! Якщо мільйони і мільйони по заробітках? Про що воно, дебільне? Сьогодні добивають вже тих, що не те що ще дихає, а взагалі подає ознаки якогось життя. Перевірки, суди і шрафи, штрафи і то хрен зна за що! То пістець якийсь! А таки за папєредніков було хреново, але ж не на стільки!
І, головне, кому сьогодні ще добре, то всяким торгашам і базарникам. А що, рідні ж душі. пілять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы в 2019 году решим проблему повышения пенсий тем, кто имеет большой стаж работы, - Гройсман
 
 
 
 
 
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