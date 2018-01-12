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 На Донбассе началась фаза эскалации, - первый замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции накаляется, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует постепенное увеличение количества обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

"После договорённости о перемирии на праздники установился относительный мир. Но не было ни одного дня без нарушений. Стороны не полностью выполняют взятые на себя обязательства... Сейчас можно сказать, что началась фаза эскалации. Об этом свидетельствуют 2 тыс. нарушений, которые наши наблюдатели зафиксировали с 17.00 вторника по 17.00 среды на этой неделе", - сообщил он.

Он напомнил, что аналогичные договорённости уже были - так называемые пасхальное, школьное, хлебное перемирия, и все они проходили по одной схеме: резкое прекращение огня, затем постепенное увеличение количества обстрелов.

"Все эти перемирия имели позитивные последствия. Местные жители получали возможность передохнуть от обстрелов. Но эти периоды длились недолго", - отметил А.Хуг.

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Первый замглавы миссии также проинформировал, что за 2017 год наблюдатели зафиксировали 401 тыс. 336 нарушений режима прекращения огня в зоне АТО.

"Для сравнения: в 2016 году было 320 тыс. 130 случаев", - сказал он.

А.Хуг подчеркнул, что в минувшем году было 4 тыс. 65 случаев размещения тяжелого вооружения в нарушение Минских договоренностей, 2 тыс. 422 раз патрулям СММ ОБСЕ препятствовали в выполнении мандата.

"Мы, СММ ОБСЕ, не можем обеспечить установление мира, это могут сделать лишь стороны конфликта, лишь они могут прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый мир путем отвода вооружения и проведения разминирования", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3044012
 
 
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Как уже эти гниды колорадские надоели! Быстрей бы в НАТО !
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пэтьке не говорите. Не травмируйте его диабетную психику
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так называемые пасхальное, школьное, хлебное перемирия, Источник: https://censor.net.ua/n3044012
Йо!!! Так ще шоколадного не було вроді?
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На Донбассе началась фаза эскалации, - первый замглавы СММ ОБСЕ Хуг
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Знатный счетовод высказался.
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З однієї сторони хочеться щоб наші йшли звільняли території, вибивали погань...
З іншої, коли по тв розповідають, що в такому то місці загинули наші хлопці, а десь там твої родичі, телефони вимкнені, то вже десять разів подумаєш і будеш за всі ті кляті перемир'я.
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Последний абзац прямо указывает на то,что пора хугу и его компашке идти на хуг с донбасса. Не так ли?
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Сказал как есть или то, что видел своими глазами. А ты думаешь, что там только с одной стороны летит? Раньше говорили, что сепары обстреливают сами себя под Снежном, а сейчас, что в тыло никто никого не обстреливает, только на линии разграничения войнушка!
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на войне погибают с обеих сторон. Война без потерь не бывает!
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ну, дык в Раде про Донбасс собрались говорить, вот торговые партньоры и подсуетились...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе началась фаза эскалации, - первый замглавы СММ ОБСЕ Хуг
 
 
 
 
 
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