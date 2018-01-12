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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:кино (1047) Донбасс (15150)

 Шесть фильмов о Донбассе выйдут в прокат в 2018-м

В этому году запланирован ряд премьер фильмов, рассказывающих о событиях в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Подборку кинолент сделала украинская служба "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Документальный фильм "Перекресток Балу" Евгения Коваленко и Георгия Спасокукоцкого расскажет о защите украинской территории пограничниками на трассе Харьков – Ростов, через которую проходит маршрут Дебальцево-Фащевка-Чернухино-Никишино. Название перекресток получит в честь первого командира – капитана Ильгара Багирова, он же Балу.

Полнометражный фильм "Донбасс" состоит из нескольких эпизодов, произошедших на подконтрольной боевикам территории. По словам режиссера и сценариста фильма Сергея Лозницы, это практически настоящие истории, воспроизведенные в игровом кино и соединенные между собой одними героями. Фильм будет создан при участии Германии, Нидерландов, Франции и Украины.

Военный детектив "Позывной Бандерас" рассказывает о разведчике, который разоблачает группу диверсантов, а также старается обезвредить российского подрывника "Ходока". Все события происходят возле родного села Антона Саенка (он же Бандерас), чем усложняют работу разведывательной группы. Среди актерского состава – бойцы из зоны АТО.

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В фильме "Иней" одну из главных ролей играет французская актриса Ванесса Паради. Фильм повествует о литовце Рокасе, который решает вместе с гуманитарным конвоем отправиться в Украину, где находит свою любовь.

Картина уже была представлена в рамках Каннского кинофестиваля и Одесского международного кинофестиваля-2017, в Украине премьера назначена на 1 марта. "Иней" также выдвинут претендентом от Литвы на премию "Оскар".

"300 спартанцев Луганского аэропорта" Сергея Сотниченко расскажет о тех защитниках, которые в 2014 году почти полгода вели оборону Луганского аэропорта.

В октябре Украина увидит фильм "Дикое поле", который основан на романе Сергея Жадана "Ворошиловград". Это произведение признали лучшей книгой десятилетия по версии BBC. Сам роман о человеке, который возвращается в город своего детства на Донбассе. Он хочет проведать своего брата, который держит бензоколонку. Брат исчезает, а бензоколонку хотят захватить местные мафиози. Главный герой застряет в этом городке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044007
 
 
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а про Панаму сколько ?
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Давайте лучше фильм про покращення. Бензин опять подорожал как и все остальное.
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Про пакращення вже сьогодні було раніше. Хіба не бачив?
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Я каждый день на заправках покращення наблюдаю
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особо упоротым про наших не нравится,это же не сваты
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по 1+1 йде новий серіал про події Майдану та подальші бойові дії на Донбасі
досить непоганий.
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