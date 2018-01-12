 "Хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - Гройсман сегодня посетит КПВВ "Гнутово"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Гройсман сказал в ходе встречи с ветеранами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в пятницу.

"Сегодня я поеду еще на КПП. Я хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - сказал он.

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Глава украинского правительства отметил, что знает о проблемах с обеспечением необходимых условий для тех, кто пересекает линию разграничения.