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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:визит (2109) Гройсман (3751) Донецкая область (3797) пункт пропуска (342)

 "Хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - Гройсман сегодня посетит КПВВ "Гнутово"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках рабочей поездки в г.Мариуполь Донецкой области намерен посетить контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Гройсман сказал в ходе встречи с ветеранами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в пятницу.

"Сегодня я поеду еще на КПП. Я хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман

Глава украинского правительства отметил, что знает о проблемах с обеспечением необходимых условий для тех, кто пересекает линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3044005
 
 
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идиет, сделай условия в стране, чтобы народ за границу не валил
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Сегодня есть возможность стать народным героем у ребят,которые стоят на пропускном пункте! Все элементарно,когда увидите эту рожу вытолкните его хоть в "серую зону" !!!
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ну вытолкнут а там его торговые партнеры обратно с почестями отправят "Хочу подивитися, в яких умовах люди переїжджають через лінію розмежування", - Гройсман сьогодні відвідає КПВВ "Гнутове" - Цензор.НЕТ 9627
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Зробили з України прохідний двір для різної звиздоти.
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Ага, чай, кофффе, капучино???
Сортиры, туалет.папир , музыка??
😀
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не в тему
друг, 2 февраля родился, он не виноват!
просто вопрос, что мужику подаритьб, га 45-летие?!?!
ограничен на 10к гривен
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Вот такую футболку,валотька потух от такого подарка с надгробной надписью
"Хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - Гройсман сегодня посетит КПВВ "Гнутово" - Цензор.НЕТ 1152
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молодец , всё о народе и о народе думает ...на , заслужил "Хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - Гройсман сегодня посетит КПВВ "Гнутово" - Цензор.НЕТ 477
"Хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - Гройсман сегодня посетит КПВВ "Гнутово" - Цензор.НЕТ 6536
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детей хоть с флажками и цветочками не выстраивайте вдоль дороги приветствовать тельце...
Господи! как же надоела эта показуха... барин едет! холопам носом тыкать...
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ему не похер в каких условиях и зачем сюда валит это сепорское быдло ?
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хоть яйцом.. хоть бы ворона...
(старый ворон мимо не... каркнет!)
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а банковский счет на "мульён баксов" для проезжающих не открыть? Им бы глаз не поднимать - а их тут на руках носят туда-сюда...
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Как живут люди в Украине ему не интересно?
Оставьте его там ,пусть пылесосит ковровую дорожку на пропускных пунктах и вручает цветы сепаратюгам едущим за украинскими пенсиями и едой.
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Лично поехал наличку от орков за энергию принять. Не доверяет курьерам.
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Я вам хочу рассказать и признаться (чистосердечно) . На пожизненное не тяну, а лет десять выдержу. "Хочу подивитися, в яких умовах люди переїжджають через лінію розмежування", - Гройсман сьогодні відвідає КПВВ "Гнутове" - Цензор.НЕТ 6354
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а шо, за посещение КПВВ тож дают "участник АТО"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - Гройсман сегодня посетит КПВВ "Гнутово"
 
 
 
 
 
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