 "Хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - Гройсман сегодня посетит КПВВ "Гнутово"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Гройсман сказал в ходе встречи с ветеранами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в пятницу.
"Сегодня я поеду еще на КПП. Я хочу посмотреть, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения", - сказал он.
Глава украинского правительства отметил, что знает о проблемах с обеспечением необходимых условий для тех, кто пересекает линию разграничения.
Сортиры, туалет.папир , музыка??
😀
друг, 2 февраля родился, он не виноват!
просто вопрос, что мужику подаритьб, га 45-летие?!?!
ограничен на 10к гривен
Господи! как же надоела эта показуха... барин едет! холопам носом тыкать...
(старый ворон мимо не... каркнет!)
Оставьте его там ,пусть пылесосит ковровую дорожку на пропускных пунктах и вручает цветы сепаратюгам едущим за украинскими пенсиями и едой.