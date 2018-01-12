 Накопительная пенсионная система не увеличит размер налогов, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Главное - ни для работодателей, ни для работников размер их налогов не увеличится. За счет перераспределения средств, я думаю, мы найдем механизм", - сказал Розенко.

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Он подчеркнул, что в Украине принято политическое решение о введении с 1 января 2019 года накопительной системы. "Я считаю, что это будет поворотным моментом для пенсионной системы", - сказал чиновник.

По словам Розенко, есть несколько механизмов формирования взносов в накопительную систему. "Это персональные взносы людей, плюс у нас есть ресурс, который можно использовать за счет перераспределения нынешних налогов. Например, мы можем на определенную сумму уменьшить налог на доход физических лиц и направить эту сумму в накопительную пенсионную систему. Или уменьшить ставку единого социального взноса - это тоже может быть одним из вариантов", - пояснил вице-премьер.

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Розенко также считает целесообразным уже сейчас более активно использовать механизм негосударственного пенсионного страхования, чтобы получать более высокую пенсию в будущем.

"Негосударственное пенсионное страхование уже действует. Любой человек может уже сегодня выбрать негосударственный пенсионный фонд и самостоятельно вносить туда средства. И я призываю людей более активно использовать этот механизм, чтобы не быть зависимым от государства в будущем. Да, государство будет финансировать определенный уровень пенсионного обеспечения, но с помощью негосударственных пенсионных фондов можно существенно повысить себе пенсию. Я не вижу никаких рисков относительно системы негосударственных пенсионных фондов. Все цивилизованные страны используют этот механизм", - подытожил вице-премьер-министр.