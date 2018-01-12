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 Политика Украины
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Все про:налоги (2348) пенсионная реформа (1036) пенсия (1669) реформы (2853) Розенко (533)

 Накопительная пенсионная система не увеличит размер налогов, - Розенко

Введение накопительной системы пенсионного обеспечения не приведет к увеличению размера налогов ни для работников, ни для их работодателей.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Главное - ни для работодателей, ни для работников размер их налогов не увеличится. За счет перераспределения средств, я думаю, мы найдем механизм", - сказал Розенко.

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Он подчеркнул, что в Украине принято политическое решение о введении с 1 января 2019 года накопительной системы. "Я считаю, что это будет поворотным моментом для пенсионной системы", - сказал чиновник.

По словам Розенко, есть несколько механизмов формирования взносов в накопительную систему. "Это персональные взносы людей, плюс у нас есть ресурс, который можно использовать за счет перераспределения нынешних налогов. Например, мы можем на определенную сумму уменьшить налог на доход физических лиц и направить эту сумму в накопительную пенсионную систему. Или уменьшить ставку единого социального взноса - это тоже может быть одним из вариантов", - пояснил вице-премьер.

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Розенко также считает целесообразным уже сейчас более активно использовать механизм негосударственного пенсионного страхования, чтобы получать более высокую пенсию в будущем.

"Негосударственное пенсионное страхование уже действует. Любой человек может уже сегодня выбрать негосударственный пенсионный фонд и самостоятельно вносить туда средства. И я призываю людей более активно использовать этот механизм, чтобы не быть зависимым от государства в будущем. Да, государство будет финансировать определенный уровень пенсионного обеспечения, но с помощью негосударственных пенсионных фондов можно существенно повысить себе пенсию. Я не вижу никаких рисков относительно системы негосударственных пенсионных фондов. Все цивилизованные страны используют этот механизм", - подытожил вице-премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3044004
 
 
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Что внук председателя госплана УССР делает в правительстве Украины? Когда мы избавимся от комуняк и их последышей? За что боролись на майдане?
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оголодал однако этот парниша Накопичувальна пенсійна система не збільшить розмір податків, - Розенко - Цензор.НЕТ 6440 харя млять просит кирпича Накопичувальна пенсійна система не збільшить розмір податків, - Розенко - Цензор.НЕТ 2294
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конечно, это без процентный займ денюшки у народа, которую ... кто нибудь ,когда нибудь вернет....... ищите дураков в другом месте , пока пейсатые у власти ( мягко говоря которым народ не верит ) хрен кто купиться на эту удочку..... трест который лопнул мы уже проходили Накопительная пенсионная система не увеличит размер налогов, - Розенко - Цензор.НЕТ 8083
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типа страна дураков совмещенная с полем чудес)))) Накопичувальна пенсійна система не збільшить розмір податків, - Розенко - Цензор.НЕТ 2668
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Одна пенсионная реформа лишила пенсий 70% (имеются ввиду те граждане которые токо должны выйти на пенсию а не те кто уже пенсионер) граждан после еще одной реформы пенсий лишатся все остальные!! Ну кроме чинуш мусоров прокуроров и судей ну и депутатов куда же без них!!
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"Негосударственное пенсионное страхование уже действует. Любой человек может уже сегодня выбрать негосударственный пенсионный фонд и самостоятельно вносить туда средства."

Опыт подсказывает - единственным более-менее надежным вариантом пенсионных накоплений в нашей стране является кубышка (с валютой или драгметаллами).
Любые игры с государством, банками, фондами (опять же - у нас) с целью обеспечить себе достойную старость - прямой путь влачить жалкое существование на превратившиеся в гроши (или попросту разворованные) крохи.
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да поигрались уже строители камунизьма))))) Накопичувальна пенсійна система не збільшить розмір податків, - Розенко - Цензор.НЕТ 734
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не знаю , как люди не боятся находится рядом с розенкой ... у него же харя скоро треснит , зацепить может Накопительная пенсионная система не увеличит размер налогов, - Розенко - Цензор.НЕТ 2078
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накопительная система по-розенковски
Накопичувальна пенсійна система не збільшить розмір податків, - Розенко - Цензор.НЕТ 7824
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наипательная система - так будет точнее))) Накопичувальна пенсійна система не збільшить розмір податків, - Розенко - Цензор.НЕТ 1655
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Рыго-соевые "рехформаторы" превращают любое хорошее начинание в, пардон, дерьмо. Вот и накопительная пенсионная система в их исполнении будет называться - "наипительная".
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Сколько надо было бы отчислять на пенсию в 90-х , что бы сейчас получать, например, 3000 в месяц? Вот так и сейчас будем отчислять, а через 30 лет коробок спичек купим на свою пенсию.
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Наши родители копили всю жизнь.Имели по две книжки.СССР- распался.Деньги - пропали,их никто не возместил.Украина - единственная страна пост - советского пространства,которой по сей день не индексированы утраченные средства.Накопительная система говорите: ну-ну! Накопичувальна пенсійна система не збільшить розмір податків, - Розенко - Цензор.НЕТ 6875
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На фотке Розенко почему-то похож на Новодворскую.
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накопительная система жира, наглядная агитация.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНакопительная пенсионная система не увеличит размер налогов, - Розенко
 
 
 
 
 
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