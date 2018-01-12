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 Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли"

В Кремле заявили, что инициатива президента РФ Владимира Путина передать Украине военную технику из оккупированного Крыма является "жестом доброй воли", чтобы "сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена в Украину. Затем этот процесс был действительно прекращен в связи с началом боевых действий, с началом кровопролития в самой Украине. Вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал и демонстрировал заинтересованость России в выводе наших отношений из того пике, в который они вошли, из того враждебного и плачевного состояния, в котором находятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин решил вернуть военную технику Украине из оккупированного Крыма.

Читайте также: Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники

Как напомнил Песков, Путин говорил, что Россия больше других стран заинтересована в реализации Минских договоренностей, а также является сторонником завершения процесса обмена пленными. "Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", - сказал он.

Читайте также: Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники

Как сообщалось, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", - сказал Путин на встрече с рукоовдителями российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий". На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

Источник: https://censor.net.ua/n3044003
 
 
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Сначала верните сам Крым, а потом технику с репарациями. А жесты россии мы будем показывать.
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это типа Вован сходил в туалет ...а ты Петро вытри мне сзади...... ну да типа жест доброй воли....
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Хуйло с письковым идут на половой признак дедушки или в половой признак бабушки, хотя это мнение не поддерживает диабетик
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это не жест доброй воли, это отмазка военторгов в шахтах......... все это ваше Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 7285
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та нє...справа пахне військовими злочинами, тому вирішили повернути, та й позагравати з Заходом напередодні 2 лютого 2018р.
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ну нехай жестикулирует...до февраля мал-мала осталось
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Цинизм Кремля прямо-таки зашкаливает...
PS
Впрочем, когда иначе-то было?
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***
Недолго продлится господство цинизма -
чем больше обиженных будет тобой,
тем хлипче окажется псевдохаризма
твоя. И дадут неожиданный сбой

все принципы «Бей! Унижай!» - всё вернётся
к тебе! И с протянутой грязной рукой
просить подаяния, щурясь на солнце,
ты будешь!!!!…. Не думай, что это легко...

(перевод)
*.
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А клюнет барыга , или нет. Фу! Корабли с кучей кацапского гамна, это отстой. Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 5176
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Так они еще когда начали снимать с нашей техники комплектующие, используя её в качестве доноров для своих корыт. Сейчас вернуть набор оставшихся деталей и уже заранее заявляют что так и было
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для кацапов даже унитацы - высокотехнологичное оборудование
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Все кацапское отродие веками старались унизить и обокрасть украинцев. И сейчас это происходит. Пока страной управляет пофигист аферист барыга, дальше все будет только усугубляться.
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скоро страной будет управлять кацапский подпиздиш .. и тогда всё станет на свои места ...
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В человеке путине нет добра потому что раб безвольный не может быть добрым...
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Он сам сказал что он "раб на галерах", чья галера он не уточнял
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Хай стоит, где стояло. Скоро придём - проверим!
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Адвокати виставляють рахунок путіну(особисто) спочатку за кораблі,які він вже признав,що вкрав
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Он же вам не просто под дверью насрал, он же вам еще и позвонил в дверь, предупредил. Это такой жест доброй воли.
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пёсику и его стране-мельдонии , просто жест Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 3648
Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 8493
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КАЦАПЫ ,ЗАСУНЬТЕ СЕБЕ СВОИ ЖЕСТЫ В ЗАДНИЙ ПРОХОД!!!
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Это как у меня отжали квартиру и решили в качестве жеста доброй воли вернуть диван.... Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 7507
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то, что осталось от дивана,поскольку распотрошили и украли даже доски.
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Причём на основании непосредственного жизненного опыта (появление лугандонских беженцев в соседнем подъезде) могу с уверенностью сказать, что возвращённый диван будет заражён клопами.
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нет более наглого, подлого и коварного существа чем кацап !
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Вот на такие жесты надо отвечать популярным жестом.
неполноценное существо, жалкий лакей выросший до президента по другому и не может себя вести." Зроби з хама пана..."
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Песков подтвердил встречу Путина и Медведчука, где Медведчук предложил отдать корабли вместе с Керченским мостом,Путин сказал что может отдать только Крым, а потом подумал может и Кубань отдать,а мост перенести куда нибудь в Россию.
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а на чем вы из крыма уебывать будете?у кузи трюм под дрова забит на обратную дорогу, все не поместитесь! Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 5977
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так для цього і керченський міст будують, щоб можна було швидко у..бати Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 674
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Да ну , на фиг. Технику после казламордых не отмоешь. Вонять будет до второго пришествия.
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Всё там наверняка разграблено и восстановлению не подлежит,так на кой хрен нам нужен этот теперь уже хлам? На тебе боже что нам уже не гоже. Пусть предложат этот металлолом татарину Ахмету. Только напрямую а не через Украину. А МИДу вообще не хрен лезть в это дело с ихними тупыми "дипломатами". Ну МОУ ещё понять можно имеет какое то отношение а почему кацапы хотят этот "жест доброй воли" именно через МИД Украины протащить тоже ясно как божий день. Хотят в глазах мировой общественности выглядеть не мародёрами а честными "пацанами".
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о какое тело приставили старому высохшему старику, так это скорее комплимент чем правда.
А правда вот-
Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 2252
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Хорошая работа. Лисина и сиськи блестят одинаково по солнцу. А так же тени совпадают... Очень реалистично аж страшно.
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...письков, сделайте настоящий жест доброй воли:

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Это еще один жест доброй воли

Это так по руськи - гопник хочет рассказать где выбросил пустой кошелек.
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Сдохни,"говорящие усы". А перед этим удави своего обезумевшего шефа. Сделай жест доброй воли,козёл.
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Добра воля буде, коли на себе руки накладете, привселюдно.
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Ой! Я в таком восторге! Неужели есть надежда, что они уже скоро вновь станут нашими "старшими братьями"???!!!! Даже слезу пустил...
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Кстати а почему крейсер "Адмирал Кузнецов" не возвращают? Он ведь тоже в 1992 году был украден у Украины? Это корыто между прочим можно починить только в Украине. Значит ждём следующий жест. А вот наш жест "благодарности" вонючему ворью это где рукав пришивается. Мы сделаем сами новейшие корабли,у нас для этого есть всё,нам только с барыгами разобраться.
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Бандит захватил часть твоей квартиры...Теперь, милостиво, разрешает владельцам, часть вещей забрать..Очень гуманный бандит..
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не - просто предлагает обои со стен забрать.
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"жест доброй воли" во все времена - это освобождение пленных. Сенцов к примеру до сих пор сидит.
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Правда. Кому потрібні розбиті іржаві корита...
Все цінне давно познімали, в цьому можна не сумніватись.
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Ответ на подобную "добрую волю" совершенно очевиден.
Сохраняем спокойствие и... ну вы поняли.
Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 4788
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"ЕЩЕ ОДИН жест доброй воли" ! Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли" - Цензор.НЕТ 5159
Спасибо! ешьте сами! мы еще от предыдущих "жестов" от "восторга" не очухались!
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Это делает честь Украине... Даже в России слова - "товар с Украины", звучит уже много лет, как "Знак качества"... Если украинский ТЭН такой хороший, что его используют в боевых "дронах" за рубежом - это радовать должно... Это же "пиар", реклама товара с Украины... Чем он хуже пиара "Джевелина"?
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одна паскуда со стороны Украины в 14 году сдала эту технику оккупанту,Теперь пресытившися оккупант "подобрел" и решил вернуть сворованное,зарабатывая на этом "обмен" Крыма на "жест доброй воли"...Нет,пацанчта-кремлята,не получится ваше кино.И отвечать всё равно придётся.Даже без "жеста доброй воли".
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этой техникой можно было заблокировать все подъездные пути к военной российской базе,не дав разползтись по всему побережью.Эту технику можно было и вывезти,дл\я этого у нас было 3 дня.Просто у урода с глазами дебила,который тогда был "И.О президента" не хватило смелости и решительности.Блокируй пути и тогда РФ бы сразу проявилась как агрессор,а не как "наблюдатель референдума".А это уже совершенно другой международный механизм и обязанность ООН срочно вмешаться.то есть Путину не отдали бы даже Крым...А так дали формальную отмазку-не было жерт,значит оккупации не было.всё добровольно.
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Жаль, что письков с х-лом не видят жест доброй воли, который украинцы им показывают по самый локоть.
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Предложение, в качестве "жеста доброй воли", возвратить захваченную в Крыму технику, напоминает передачу огрызков яблока или размокшего, от некачественного хранения, рулона туалетной бумаги... "На тебе, небоже, что мне негоже...".
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Усатое Табаки втирает всем за "жесты" "добряка" Хухана...
Щас шредерята бундесовские начнут подпевать...
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Верни ядерное оружие и бомбардировщики угнанные в 90-х. Это будет жест. А так это не жест, а просто фрикции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли"
 
 
 
 
 
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