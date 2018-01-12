 Песков о предложении Путина вернуть Украине захваченную военную технику в Крыму: "Это еще один жест доброй воли"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена в Украину. Затем этот процесс был действительно прекращен в связи с началом боевых действий, с началом кровопролития в самой Украине. Вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал и демонстрировал заинтересованость России в выводе наших отношений из того пике, в который они вошли, из того враждебного и плачевного состояния, в котором находятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин решил вернуть военную технику Украине из оккупированного Крыма.

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Как напомнил Песков, Путин говорил, что Россия больше других стран заинтересована в реализации Минских договоренностей, а также является сторонником завершения процесса обмена пленными. "Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", - сказал он.

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Как сообщалось, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", - сказал Путин на встрече с рукоовдителями российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий". На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.