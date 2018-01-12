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 Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись массовой драки во время корпоратива омского хоккейного клуба "Авангард".

Как сообщает Цензор.НЕТ, хоккеисты отмечали Новый год в ресторане "Оскар". Драка началась после ссоры Андрея Стася и Михаила Фисенко. 

Жена хоккеиста Стася Валерия попыталась заступиться за супруга и получила мощный удар в лицо от защитника "Авангарда" Максима Чудинова.

Самого Стася госпитализировали. Во время драки игроку клуба сломали нос. Хоккеиста увезла скорая.

Смотрите: Кафе "Эверест" в Омске - чемпион по отдыху для быдла: как отдыхают гопники и телки в российской провинции. ФОТОрепортаж

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Смотрите также: "Ай-ай-ай. Ярмола! Дольче Габбана! Кинг оф Юкрейн!", - футболист "Боруссии" Обамеянг тролит одноклубника Ярмоленко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3044001
 
 
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Очки подсчитали не правильно. И шайбу квадратную дали.
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И это только на корпоративе! А на поле за такое и убить могли
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Вместо омского клуба "Авангард" можно подставить любое учреждение нарассеи - не ошибетесь.
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не-а чо она лезет внатуре эта жена стася?? Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой - Цензор.НЕТ 1172
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Ага. Из-за нее я и музон классный недослушал.
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Еще одна зарисовка из в мире лаптеногих жЫвотных:

Калужская бизнесвумен решила раздавать хлеб бесплатно и пожалела об этом

Владелице продуктовых супермаркетов в Калуге Яне Гуровой пришлось свернуть акцию по бесплатной раздаче хлеба пенсионерам из-за многочисленных скандалов. Об этом пишет местная газета «Весть».
Пожилые люди выстраивались в очереди за час до открытия, обвиняли в них сотрудников магазина и оскорбляли продавцов. «Я видела, как их трясет от всех необоснованных претензий», - рассказала Гурова изданию.
Кроме того, поставщики стали привозить хлеб позднее обычного, из-за чего люди начали жаловаться в отдел торговли городской администрации, обвиняли магазин в воровстве.
«Скорее всего, мы заключим договор с детским благотворительным фондом и будем туда перечислять процент от прибыли. Так будет правильнее», - добавила Гурова.
Благотворительная акция стартовала летом прошлого года. Бесплатная раздача проводилась один раз в неделю. Место проведения было со временем изменено из-за жалоб соседних магазинов на постоянные ссоры и драки в очереди за бесплатным хлебом. Однако и в другом магазине, работающем возле филармонии, возникли те же проблемы.
https://lenta.ru/news/2018/01/12/hleb/



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традиційно для кацапів відмітили, правда, різанини на вистачає
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Минимум два стула и столько же трехсотых
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Ничего необычного, просто битва духовно - скрепцев с лишне - хромосомцами Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой - Цензор.НЕТ 2821
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На корпоратив ходють настоящие мужчины, трус не ходит на корпоратив.
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А Шо тут удивительного?... Обычный атрибут кацапсячей тусовки... Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой - Цензор.НЕТ 9649
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***
На одном корпоративе сидят рядом две хулявки и хоккеист.
Первая:
- Самое страшное в нашей работе - это аборт.
Вторая соглашается:
- Да, аборт - это хреново.
Хоккеист (задумчиво):
- Да-да... о борт и клюшкой по репе...
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Качество видео неважнецкое. Эти козломордые, что, не могут купить себе приличных смартфонов?
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Согласен. Работа оператора не важная, сыровата: ракурс не тот, освещение так себе... Да и техническое оснащение плохое. Могли подготовиться лучше - ведь на корпоратив шли.
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Чтобы развернуть телефон мозгов не хватает.
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Силовой приём был проведён неверно и тафгай навёл порядок. Удаление на 2 мин.
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Весело у них, а то бы и вспомнить было нечего... Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой - Цензор.НЕТ 5993
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Жена хоккеиста Стася Валерия попыталась заступиться за супруга и получила мощный удар по накрашеной шайбе от защитника "Авангарда" Максима Чудинова. Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой - Цензор.НЕТ 1021 Источник:https://censor.net.ua/n3044001
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Похож на того, который БТР спалил. Хромосома. Ничего не поделаешь.
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Примітивні кацапські істоти, з набором семи основних інстинктів, три з яких показані у сюжеті: напитися, нажертися і побитися.
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Ссылка на Омское кафе Эверест в статье доставила
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кацапо-орда в своем репертуаре. дети тайги и тундры. Ылита из сраней-рязаней.
все, как всегда.)
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Пяьное быдло пыталось драться, но даже у хоккеистов не особо выходит. Собррать бы миллион кацапов в одном бараке и выдать два миллиона литров водки и каждому по ножу, через сутки глядишь и воевать не надо сами себя перережут
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Винторогие так отдыхают - национальная традиция! Чем синее и убитей рожа поутру, тем лучше было веселье накануне! Во как!
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Чёрт. Зашёл по ссылке про кафе "Эверест".
Зачем, ну зачем я это сделал...
Корпоратив хокеїстів омського клубу "Авангард" закінчився масовою бійкою - Цензор.НЕТ 8178
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а кто то обратил внимание как у кацапов на столах бедненько
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что-то Глеб Егорович Жеглов с комментарием запоздал, или платят только укрозраду
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Беларуские ресурсы уточняют эту информацию следующим образом.
в конце декабря игроки омского «Авангарда», за который выступает беларус Андрей Стась, собрались на новогодний корпоратив в ресторане. Выпили, в итоге Михаил Фисенко избил Андрея Стася. Причина драки игроков - «война» хоккеистов с беларуским тренером Андреем Скабелкой, которого команда фактически выжила из клуба: мол, Андрей Стась не участвовал в «заговоре» и травле против тренера.
Анижебратья. Адинарот. Стась ради этого газмяса отказался играть за сборную своей страны и получил российское гражданство. Мало дали.
Видимо, это лечится только таким образом или не лечится никогда.
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ну тогда очень правильно получил в свой бестолковый бубен.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКорпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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