 Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, хоккеисты отмечали Новый год в ресторане "Оскар". Драка началась после ссоры Андрея Стася и Михаила Фисенко.
Жена хоккеиста Стася Валерия попыталась заступиться за супруга и получила мощный удар в лицо от защитника "Авангарда" Максима Чудинова.
Самого Стася госпитализировали. Во время драки игроку клуба сломали нос. Хоккеиста увезла скорая.
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Калужская бизнесвумен решила раздавать хлеб бесплатно и пожалела об этом
Владелице продуктовых супермаркетов в Калуге Яне Гуровой пришлось свернуть акцию по бесплатной раздаче хлеба пенсионерам из-за многочисленных скандалов. Об этом пишет местная газета «Весть».
Пожилые люди выстраивались в очереди за час до открытия, обвиняли в них сотрудников магазина и оскорбляли продавцов. «Я видела, как их трясет от всех необоснованных претензий», - рассказала Гурова изданию.
Кроме того, поставщики стали привозить хлеб позднее обычного, из-за чего люди начали жаловаться в отдел торговли городской администрации, обвиняли магазин в воровстве.
«Скорее всего, мы заключим договор с детским благотворительным фондом и будем туда перечислять процент от прибыли. Так будет правильнее», - добавила Гурова.
Благотворительная акция стартовала летом прошлого года. Бесплатная раздача проводилась один раз в неделю. Место проведения было со временем изменено из-за жалоб соседних магазинов на постоянные ссоры и драки в очереди за бесплатным хлебом. Однако и в другом магазине, работающем возле филармонии, возникли те же проблемы.
https://lenta.ru/news/2018/01/12/hleb/
На одном корпоративе сидят рядом две хулявки и хоккеист.
Первая:
- Самое страшное в нашей работе - это аборт.
Вторая соглашается:
- Да, аборт - это хреново.
Хоккеист (задумчиво):
- Да-да... о борт и клюшкой по репе...
все, как всегда.)
Зачем, ну зачем я это сделал...
в конце декабря игроки омского «Авангарда», за который выступает беларус Андрей Стась, собрались на новогодний корпоратив в ресторане. Выпили, в итоге Михаил Фисенко избил Андрея Стася. Причина драки игроков - «война» хоккеистов с беларуским тренером Андреем Скабелкой, которого команда фактически выжила из клуба: мол, Андрей Стась не участвовал в «заговоре» и травле против тренера.
Анижебратья. Адинарот. Стась ради этого газмяса отказался играть за сборную своей страны и получил российское гражданство. Мало дали.
Видимо, это лечится только таким образом или не лечится никогда.