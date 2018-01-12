 Корпоратив хоккеистов омского клуба "Авангард" закончился массовой дракой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, хоккеисты отмечали Новый год в ресторане "Оскар". Драка началась после ссоры Андрея Стася и Михаила Фисенко.

Жена хоккеиста Стася Валерия попыталась заступиться за супруга и получила мощный удар в лицо от защитника "Авангарда" Максима Чудинова.

Самого Стася госпитализировали. Во время драки игроку клуба сломали нос. Хоккеиста увезла скорая.

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