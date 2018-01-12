 Украина и Румыния разработают документ об имплементации 7 статьи Закона "Об образовании", - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Сообщается, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня украинского-румынских межгосударственных отношений.
"Сторонами достигнута договоренность разработать совместный документ по имплементации нового Закона Украины "Об образовании", в частности его 7 статьи, касающейся использования языков в учебном процессе", - говорится в сообщении.
Совместно с официальнымипредствителями румынской стороны состоялась встреча с представителями румынской общины, руководителями и преподавателями румыноязычных учебных заведений области. В ходе встречи обсуждались пути учета рекомендаций Венецианской комиссии относительно статьи 7 образовательного закона.
"Стороны также обсудили вопросы развития пограничной инфраструктуры на украинско-румынской государственной границе. В этом контексте украинской стороной было сообщено о намерении открыть в первой половине 2018 г. в пунктах пропуска через украинско-румынскую государственную границу "Красноильск" и "Дьяковцы", а также подчеркнута необходимость открытия пешеходных пунктов пропуска по всей протяженности границы", - сказано в сообщении.
Министры иностранных дел Украины и Румынии совместно с руководителями образовательных министерств образования Украины и Румынии приняли участие в торжественном открытии в с.Йорданешты Черновицкой области новой общеобразовательной школы с румынским языком преподавания, и почтили минутой молчания память погибшего на востоке Украины буковинца Владимира Анадыба.
Стороны также посетили румыноязычный Карапчевский лицей им. Михая Эминеску.
Мать вашу! КАКОГО ... румыны нам рассказывают, указывают и настаивают, какой Закон об образовании НАМ(!!!) нужен??? Это вопрос национальной безопасности, чтобы никто больше ехал на танках "защищать" "поихнемуговорящих".