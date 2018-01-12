 Украина и Румыния разработают документ об имплементации 7 статьи Закона "Об образовании", - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня украинского-румынских межгосударственных отношений.

"Сторонами достигнута договоренность разработать совместный документ по имплементации нового Закона Украины "Об образовании", в частности его 7 статьи, касающейся использования языков в учебном процессе", - говорится в сообщении.

Совместно с официальнымипредствителями румынской стороны состоялась встреча с представителями румынской общины, руководителями и преподавателями румыноязычных учебных заведений области. В ходе встречи обсуждались пути учета рекомендаций Венецианской комиссии относительно статьи 7 образовательного закона.

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"Стороны также обсудили вопросы развития пограничной инфраструктуры на украинско-румынской государственной границе. В этом контексте украинской стороной было сообщено о намерении открыть в первой половине 2018 г. в пунктах пропуска через украинско-румынскую государственную границу "Красноильск" и "Дьяковцы", а также подчеркнута необходимость открытия пешеходных пунктов пропуска по всей протяженности границы", - сказано в сообщении.

Министры иностранных дел Украины и Румынии совместно с руководителями образовательных министерств образования Украины и Румынии приняли участие в торжественном открытии в с.Йорданешты Черновицкой области новой общеобразовательной школы с румынским языком преподавания, и почтили минутой молчания память погибшего на востоке Украины буковинца Владимира Анадыба.

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Стороны также посетили румыноязычный Карапчевский лицей им. Михая Эминеску.