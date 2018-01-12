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 Украина и Румыния разработают документ об имплементации 7 статьи Закона "Об образовании", - МИД

11 января 2018 Министр иностранных дел Украины осуществил рабочую поездку в Черновцы, в рамках которой провел рабочую встречу с Министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня украинского-румынских межгосударственных отношений.

"Сторонами достигнута договоренность разработать совместный документ по имплементации нового Закона Украины "Об образовании", в частности его 7 статьи, касающейся использования языков в учебном процессе", - говорится в сообщении.

Совместно с официальнымипредствителями румынской стороны состоялась встреча с представителями румынской общины, руководителями и преподавателями румыноязычных учебных заведений области. В ходе встречи обсуждались пути учета рекомендаций Венецианской комиссии относительно статьи 7 образовательного закона.

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"Стороны также обсудили вопросы развития пограничной инфраструктуры на украинско-румынской государственной границе. В этом контексте украинской стороной было сообщено о намерении открыть в первой половине 2018 г. в пунктах пропуска через украинско-румынскую государственную границу "Красноильск" и "Дьяковцы", а также подчеркнута необходимость открытия пешеходных пунктов пропуска по всей протяженности границы", - сказано в сообщении.

Министры иностранных дел Украины и Румынии совместно с руководителями образовательных министерств образования Украины и Румынии приняли участие в торжественном открытии в с.Йорданешты Черновицкой области новой общеобразовательной школы с румынским языком преподавания, и почтили минутой молчания память погибшего на востоке Украины буковинца Владимира Анадыба.

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Стороны также посетили румыноязычный Карапчевский лицей им. Михая Эминеску.

Источник: https://censor.net.ua/n3043997
 
 
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Румінам легче, чем венграм. Они могут и хотят учить языки.
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"Сторонами достигнута договоренность разработать совместный документ по имплементации нового Закона Украины "Об образовании", в частности его 7 статьи, касающейся использования языков в учебном процессе", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3043997

Мать вашу! КАКОГО ... румыны нам рассказывают, указывают и настаивают, какой Закон об образовании НАМ(!!!) нужен??? Это вопрос национальной безопасности, чтобы никто больше ехал на танках "защищать" "поихнемуговорящих".
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А венгры... Ну что венгры... Идите в Ж...ПУ, венгры!
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Если Украина хочет быть в ЕС, то должна считаться с мнением других членов ЕС.
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Сам факт, що так завили сусідоньки від закону про освіту, говорить, що все і зроблено вірно. Ось тільки подаватись назад не можна. Бо на кожній з цих територій ними готується руминський, угорський мір. Вже з готовими паспортами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина и Румыния разработают документ об имплементации 7 статьи Закона "Об образовании", - МИД
 
 
 
 
 
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