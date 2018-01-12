 Трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

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Как сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь.

"Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон", - сообщили в пресс-службе ОГЭТ.

Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Инцидент привел к заторам в районе Старопортовфранковской и прилегающих улиц.

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