 Трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
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Как сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.
Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь.
"Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон", - сообщили в пресс-службе ОГЭТ.
Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.
Инцидент привел к заторам в районе Старопортовфранковской и прилегающих улиц.
Такое впечатление, что в трамвае где-то есть бензобак и он в любую секунду взорвётся.
"Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон", - ну хорошо хоть так обошлось.
Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении.
М-да... сомневаюсь, что мозгов там когда-либо прибавится.