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Все про:Одесса (4715) пожар (2960) трамвай (146)

 Трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня около 11 часов на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28, в результате чего одна из пассажирок сломала ногу, пытаясь покинуть салон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

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Видео - Культурометр Одессы

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Как сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь.

"Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон", - сообщили в пресс-службе ОГЭТ.

Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Инцидент привел к заторам в районе Старопортовфранковской и прилегающих улиц.

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Трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы 01
Трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы 02
Трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы 03

Источник: https://censor.net.ua/n3043996
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Це порушення стандартів при реконструкції трамваїв! Мер Одеси Труханов, рідкісний дебіл, створив на базі комунального трамвайного підприємства ремонтну майстерню, де за шалені гроші з бюджету міста переробляє старі трамваї на модернізовані - по 8 млн грн за штуку, при ціні 12 млн грн за новий львівський трамвай Електрон!!!!! Звісно що переробка трамваїв виконується кустарним способом, без контролю якості, без проектної документації, без сертифікації і при повному попустительстві міністерства інфраструктури!!!!! До чого це призводить - трамваї горять і це вже не перший випадок займання трамваю. Минулий раз "оновлений" трамвай горів на зупинці Молодая Гвардія. Слава Богу що ніхто не згорів, бо могло бути як в дитячому санаторії Вікторія, який мер-ідіот Труханов покращив без проектів і з порушенням технології будівництва і там загинуло, згоріло без слідів, три дитини під час жахливої пожежі!!!! Щось не везе меру Одеси, барижний нефаховий підхід до ремонтів та реконструкції дуже часто закінчується катастрофами!!!! Потрібно зупинити експлуатацію всіх перероблених в Одесі трамваїв до з'ясування обставин пожеж в трамваях - там є якась проблема з електричною частиною, яка постійно приводить до займання!!!!! А взагалі потрібно купляти нові трамваї, а не влаштовувати кустарні переробки в гаражах!
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Мінінфраструктури досі не відреагувало на іншу аварію з трамваєм Песа в Києві, де відмовили аварійні гальма! Експлуатація трамваїв не зупинена, комісія не створена, ніхто не знає де наступного разу станеться катастрофа! Влада бариг займається тільки пограбуванням України! Але Омелян не забув знизити портові збори для олігархів і передати 50% заробітку портів державному посереднику АМПУ - на розграбування! Безпека пасажирів Омеляна не хвилює, бо він товче копійку для мафії!
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Та таки треба дослідити ситуцію з причетністю війта Одеси цього москаля-сепаратиста-кримінальника Труханова; за таке паскудство вже можна 7 років тюрми давати. Юга, чому Труханов ще не арештований???
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та то вата завтрак туриста разогревала .намедни один такой бтр в кацапердии сжег
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А що ви хочете, коли ці трамваї були списані ще в соціалістичній Чехії і придбані з відкатами та через фірми-прокладки "турботливим" мером трухановим. Такі трамваї є і в Києві, Вінниці та інших містах України.
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Настоящие чешские трамваи не горят, пока их кривыми руками и квадратными головами не модернизируют.....
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Где рыг с вами,а ну быстро аналитику оправдательную по трухану
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чтоб да так нет, просто этот трамвайчик помнил Брежнева . он таки немного подустал Трамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы - Цензор.НЕТ 4522
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Одесса.Горит лавка местного торговца.Метрах в 50 останавливается трамвай, народ дружно выглядывает из окон трамвая, комментирует.Кондуктор вагоновожатому Миша, подъедь поближе, хай люди посмотрят!
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Млять........ ЦЕНТР Адесы (как писали на другом ресурсе)...... Посмотрите на эти ублюдочные, зашморганные здания! Зато полезные идиоты голосуют за коррупционера из рузьке мира с мокшанским пашпортом- Труху..... Нет слов......
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Ашо Адеса - центр вселенной? Такого срача по всей Украине - полно!
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Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь. - да ёлки ж, ну почему в таких ситуациях куча идиотов обязательно пытается номинироваться на премию Дарвина (наблюдал подобное не раз, даже в элементарном случае прорыва водопроводных труб)? Чуть какая внештатная ситуация, и начинается шоу "куд-куда-а-ааах, лиса залезла в курятник, ко-ко-ко спаситя!"
Такое впечатление, что в трамвае где-то есть бензобак и он в любую секунду взорвётся.

"Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон", - ну хорошо хоть так обошлось.

Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении.
М-да... сомневаюсь, что мозгов там когда-либо прибавится.
Трамвай із пасажирами загорівся в центрі Одеси - Цензор.НЕТ 1389
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрамвай с пассажирами загорелся в центре Одессы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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