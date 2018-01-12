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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Ахметов (1809) богатство (156) рейтинг (1087) ТОП (167)

 Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира. ИНФОГРАФИКА

Украинский олигарх Ринат Ахметов по состоянию на 11 января 2017 года занимает 385 место в рейтинге Bloomberg ТОП-500 самых богатых людей мира, поднявшись в рейтинге с 439 позиции за год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Bloomberg Billionaires Index.

Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира 01

Читайте также: Ахметову запретили тратить более 20 000 евро в месяц. Полное решение суда по аресту активов олигарха

По данным Bloomberg, состояние олигарха увеличились с 4,53 млрд долларов до 5,03 млрд долларов.

Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира 02

Как известно, Ринат Ахметов является самым богатым человеком Украины.

Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира 03
Все активы Ахметова Bloomberg оценивает в $5,03 млрд.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Суд Амстердама заморозил активы Ахметова в Нидерландах

Украинский журналист Михаил Ткач, комментируя эту новость, напоминает, что Ахметов стал богаче несмотря на то, что якобы потерял контроль над предприятиями на оккупированных территориях: "Удивительно не так ли? Ахметов вроде терял контроль над предприятиями на окупаних территориях, но Ахметов стал богаче. Украинская экономика вроде еле дышит, но Ахметов стал богаче. Гривня по отношению к доллару превратилась в бумажки. С 8 до 28 гривен за доллар. На 20 гривен больше каждый украинец должен платить за один доллар, но Ахметов стал богаче. Коммунальные за квартиру часто больше прожиточного минимума, но Ахметов стал богаче. Президент Порошенко провозглашал курс на деолигархизацию, но Ахметов стал богаче. Это обращение Ахметов сделал в 2014-м году. За окном - 2018-й. Донбасс так и не стал счастливым, но Ахметов стал богаче и сейчас бывает в Лондоне и других городах очень не похожих на Донецк чаще, чем в Украине. Как это стало возможным? А вот так это стало возможным... Или улучшается уровень жизни граждан или улучшается уровень жизни олигархов. Параллельными эти процессы не бывают. Или достойно живут 40 миллионов или за их счет 4-5 жителей Женевы, Вены, Лондона и Козина".

Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира 04

Источник: https://censor.net.ua/n3043993
 
 
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Вот кому выгодна война в Украине. Детки Ахметова отвтят. И внуки. И правнуки
Все будут помнить деда Рената уйеббана.
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За чуть более чем за полгода поднялся на 1,5 лярда. ВОт что Ротердам+ животворящий делает.
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Ось, як виглядає маніпуляція, а тепер якщо на сайті є думаючі і адекватні люди, то подивіться дані журналу Форбс за 2013 рік де Ахмєтов мав 15$ млрд, і розкажіть знову як хтось багатіє під час війни.
І не потрібно мене записувати в порохоботи або захисників олігархів, просто не люблю коли один пише херню, а інші її розповсюджують.
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ну так сейчас отыграет за счет Роттердам +. Вон уже 1,5 лярда отбил - такие перспективы.
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перемога переможная.....ахметка это наше усе
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Выборы не за горами. А это всегда праздник "гречки и помоев"!

Толстопузики тренируются бережно топить "на публику" себе подобных в порыве праведного негодования за обнищание "кормовой базы" из-за "поналезших тут". Под шум мочилова толстопузики договариваются, как все поменять, чтоб ничего не изменилось.

А "кормовой лохторат" весь замирает в предвкушении своего назначения "любимым электоратом" и приближающегося вброса нищаков от сладкоречивых толстопузиков.

Все готовы к очередному грандиозному лохотрону и красиво делают традиционные удивлённые глаза...
Ахметов піднявся в рейтингу Bloomberg найбагатших людей світу - Цензор.НЕТ 2519
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частный сектор,сам ты ватник!Посмотри на кредитчиков банка,Михайловский,,Когда коснулось их кошелька они месяцами протестовали и добились снижения .Посмотри на ,евробляхи,,,-то же самое! Посмотри на толпу барыжников на границе-тоже самое!А вы просто платите,сколько вам скажут.При чем,прекрасно знаете про аферу с Роттердам и просто тупо взятые с неба тарифы.Так чего ты обижаешься? Между прочим,мои родные,друзья и просто хорошие люди живут в Киеве и мне не все равно ,что у вас происходит.Получитсч у вас переехать заграницу-я тоже буду рада,чем больше наших тут
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАхметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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