 Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Bloomberg Billionaires Index.
По данным Bloomberg, состояние олигарха увеличились с 4,53 млрд долларов до 5,03 млрд долларов.
Как известно, Ринат Ахметов является самым богатым человеком Украины.
Все активы Ахметова Bloomberg оценивает в $5,03 млрд.
Украинский журналист Михаил Ткач, комментируя эту новость, напоминает, что Ахметов стал богаче несмотря на то, что якобы потерял контроль над предприятиями на оккупированных территориях: "Удивительно не так ли? Ахметов вроде терял контроль над предприятиями на окупаних территориях, но Ахметов стал богаче. Украинская экономика вроде еле дышит, но Ахметов стал богаче. Гривня по отношению к доллару превратилась в бумажки. С 8 до 28 гривен за доллар. На 20 гривен больше каждый украинец должен платить за один доллар, но Ахметов стал богаче. Коммунальные за квартиру часто больше прожиточного минимума, но Ахметов стал богаче. Президент Порошенко провозглашал курс на деолигархизацию, но Ахметов стал богаче. Это обращение Ахметов сделал в 2014-м году. За окном - 2018-й. Донбасс так и не стал счастливым, но Ахметов стал богаче и сейчас бывает в Лондоне и других городах очень не похожих на Донецк чаще, чем в Украине. Как это стало возможным? А вот так это стало возможным... Или улучшается уровень жизни граждан или улучшается уровень жизни олигархов. Параллельными эти процессы не бывают. Или достойно живут 40 миллионов или за их счет 4-5 жителей Женевы, Вены, Лондона и Козина".
10:21Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман
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Все будут помнить деда Рената уйеббана.
І не потрібно мене записувати в порохоботи або захисників олігархів, просто не люблю коли один пише херню, а інші її розповсюджують.
Толстопузики тренируются бережно топить "на публику" себе подобных в порыве праведного негодования за обнищание "кормовой базы" из-за "поналезших тут". Под шум мочилова толстопузики договариваются, как все поменять, чтоб ничего не изменилось.
А "кормовой лохторат" весь замирает в предвкушении своего назначения "любимым электоратом" и приближающегося вброса нищаков от сладкоречивых толстопузиков.
Все готовы к очередному грандиозному лохотрону и красиво делают традиционные удивлённые глаза...