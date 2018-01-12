 Количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек, из них 57 - дети, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщается на сайте главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 12.01.2018 г.. В ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" поступили 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых. Болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое количество больных зарегистрированы среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрированы 17 случаев, детей школьного возраста - 30 случаев. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе ограничительные проводятся в более 50 заведениях города", - сказано в сообщении.
"Можем вспомнить 2001, 2005-2006. В 2006 году у нас заболело более 40 тысяч - это только зарегистрированные случаи, в 2012 году официально зарегистрировано чуть более 12 тысяч. Прошло пять-шесть лет - имеем подъем заболеваемости", - отмечал главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
Но почему то ни одно наше сми не сказало о том, что в ноябре прошлого года в россии на урале был массовый выброс радиоактивных веществ, что было даже зафиксировано в европейских странах. Почему? Да все просто - нужно скрыть информацию - скроют, нужно поднять панику - поднимут, весь вопрос в контроле над сми.
В противном случае рыбий жир был бы "нашим фсьо" и панацеей.
Зачем вы делаете прививки?