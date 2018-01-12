 Количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек, из них 57 - дети, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщается на сайте главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 12.01.2018 г.. В ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" поступили 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых. Болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое количество больных зарегистрированы среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрированы 17 случаев, детей школьного возраста - 30 случаев. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе ограничительные проводятся в более 50 заведениях города", - сказано в сообщении.

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