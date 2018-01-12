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 Киевские новости, Здоровье
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 Количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек, из них 57 - дети, - Госпродпотребслужба

По состоянию на утро пятницы, 12 января, в Киеве зарегистрированы 74 сообщения о заболеваниях корью.

Об этом сообщается на сайте главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 12.01.2018 г.. В ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" поступили 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых. Болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое количество больных зарегистрированы среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрированы 17 случаев, детей школьного возраста - 30 случаев. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе ограничительные проводятся в более 50 заведениях города", - сказано в сообщении.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Количество желающих вакцинироваться от кори в Киеве выросло в пять раз

Источник: https://censor.net.ua/n3043987
 
 
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Сколько заболевших корью в Киеве было в 2012-2013 годах?
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Вспышки кори достаточно прогнозируемы и наблюдаются каждые пять-шесть лет.
"Можем вспомнить 2001, 2005-2006. В 2006 году у нас заболело более 40 тысяч - это только зарегистрированные случаи, в 2012 году официально зарегистрировано чуть более 12 тысяч. Прошло пять-шесть лет - имеем подъем заболеваемости", - отмечал главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
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Чтоб не было вспышек, нужна вакцинация минимум 95-ти% детского населения. И это касается любой детский инфекции + менингококковый менингит. Но и вакцинированные могут заболеть, правда заболевание протекает в лёгкой форме. Кстати, в нашей провинции тоже зарегистрировано 2 случая кори на этой неделе.
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Увольте, в наш век информационных технологий, когда новость распространяется со скоростью света создать панику, ажиотаж, истерию через средства массовой информации - что два пальца об асфальт.
Но почему то ни одно наше сми не сказало о том, что в ноябре прошлого года в россии на урале был массовый выброс радиоактивных веществ, что было даже зафиксировано в европейских странах. Почему? Да все просто - нужно скрыть информацию - скроют, нужно поднять панику - поднимут, весь вопрос в контроле над сми.
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Они написали постфактум. А в 1986-м про Чернобыль по-сАвецки промолчали... и всех выгнали на демонстрацию 1-го мая.
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вакцина нужна, а как быть с мамашами, которые против вакцинации своих детей? а как быть с политиками, которые провоцируют на отказ от вакцин?
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Там, где нормальный уровень вакцинации такой фигни нет. Вот данные по США.
Кількість хворих на кір у Києві збільшилася до 74 осіб, з них 57 - діти, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 9385
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Необходимо давать детям рыбий жир, который содержит витамин А, нехватка которого в организме при заболевании корью может привести к осложнениям. Почему ни одного сообщения об этом?
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Просто никто из быдлоэлиты не имеет производства рыбьего жира и не является монополистом по его импорту.
В противном случае рыбий жир был бы "нашим фсьо" и панацеей.
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Это правильно,но его еще надо найти,в капсулах оливковое масло вместо него бадяжат,а настоящий вонючий попробуй ребенку запхать
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Правильно глаголите таварисч. При Легитимыче их ни було, а таперича надабна раскачивать лодку. Но во всем виноваты родители дебилы. Наслушались гондурассейских аналов: про ГМО, мировую закулису, еврейское владычество и обязательную рускофобию. Слава Легитимычу.
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Сразу надо эпидемию объявлять,тогда уже карантин само собой,видать не хотят нагнетать и шатать
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или просто идёт стремительное збагривание вакцины..
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Кстати, кто то пояснит, можно ли во время вспышки делать массовую вакцинацию..?
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Если почитать статьи 2012 года (предыдущая вспышка), то там ЯВНО писали, что вакцинация во время вспышки заболевания крайне вредна. Но наша медицина (вернее, барыги от медицины) не стоит на месте.
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мне тоже кажется это не верным решением..
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З такими темпами поширення кору, скоро посольства іноземних держав будуть рекомендувати своїм громадянам утриматись від візитів до України.
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Просто новин в Україні нема, бджоли Пасічника поснули до весни - треба чимось людей радувати. От вам корь. Особливо гостро поширюється у тих, хто не їсть торти Рошенка.
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Мы все умрем! От кори! Спасения нет! Только чудо-укол. Укололся и забылся. А ты сделал вакцинацию? Минздрав уже идет к тебе!
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Інсайдерська інформація - перед новим роком в Борисполь сів літак , який привіз щеплення від корі. Мені в цій країні все більше страшно жить , хто за цим стоїть, не знаю.Але ж в нас повинні буть журналісти , а не тільки шлюхи
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Не надо делать прививки.

Зачем вы делаете прививки?
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Ты шо кацапский тролль? А може ты прыдурок? Скорее всего ты дебил гондуроссийский.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКоличество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек, из них 57 - дети, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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