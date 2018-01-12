 С 15 января 10 украинских визовых центров начнут свою работу в 8 странах мира, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

."15 января 2018 начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что реализация этого нового для Украины проекта стала возможной благодаря совместным усилиям МИД и мирового лидера в этой области компании "VF Worldwide Holdings Ltd." с целью повышения уровня консульского обслуживания посетителей нашего государства.

Так, визовые центры открываются в Анголе (м.Луанда), Египте (г. Каир), Индии (г.Дели), Китае (гг. Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (Бейрут), Марокко (г.Рабат), Нигерии (г.Абуджа), Тунисе (г.Тунис) и будут функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

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Что касается иностранцев, то они смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).

"На центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении / отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины", - подчеркнули в ведомстве.