 Односельчане украинского активиста Балуха опровергли обвинения против него на суде оккупантов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Четверо свидетелей опровергли сведения из характеристик участкового и администрации села Серебрянка о том, что Балух якобы злоупотреблял спиртным, применял насилие к членам семьи и не участвовал в общественной жизни села. Также свидетели указали, что вход на территорию домовладения Балуха, где якобы были найдены боеприпасы, не был огражден забором и не охранялся собаками, то есть туда мог свободно зайти кто угодно.

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Как сообщается, "судья" отказала в ходатайстве о переносе допроса еще одного свидетеля на вторую половину дня в связи с тем, что он занят на работе в школе.

Позже защита заявила ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы двух документов, подписанных так называемым начальником "крымского управления ФСБ" Виктором Палагиным. По мнению защиты, в этих документах стоят подписи разных людей. Ходатайство "судьей" было отклонено без объяснения причин.

Адвокаты Балуха также сообщили, что уведомили оккупационные власти о "многочисленных нарушениях законодательства", допущенных прокурором Дмитрием Королевым в ходе судебного процесса. Это было сделано в связи с тем, что Королев представлен на звание так называемого мирового судьи в Раздольненском районе.

Ранее подконтрольный Кремлю так называемый Раздольненский районный суд отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха об исследовании того, кому и куда направлялись боеприпасы Барнаульского патронного завода, якобы найденные на чердаке его дома.

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ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года "суд" оккупантов вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение. Так называемый Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев. Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.