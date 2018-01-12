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 Происшествия, Общество
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 Односельчане украинского активиста Балуха опровергли обвинения против него на суде оккупантов

На заседании подконтрольного Кремлю так называемого Раздольненского районного суда 12 января свидетели защиты – односельчане подсудимого украинского активиста Владимира Балуха опровергли обвинения против него.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Четверо свидетелей опровергли сведения из характеристик участкового и администрации села Серебрянка о том, что Балух якобы злоупотреблял спиртным, применял насилие к членам семьи и не участвовал в общественной жизни села. Также свидетели указали, что вход на территорию домовладения Балуха, где якобы были найдены боеприпасы, не был огражден забором и не охранялся собаками, то есть туда мог свободно зайти кто угодно.

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Как сообщается, "судья" отказала в ходатайстве о переносе допроса еще одного свидетеля на вторую половину дня в связи с тем, что он занят на работе в школе.

Позже защита заявила ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы двух документов, подписанных так называемым начальником "крымского управления ФСБ" Виктором Палагиным. По мнению защиты, в этих документах стоят подписи разных людей. Ходатайство "судьей" было отклонено без объяснения причин.

Адвокаты Балуха также сообщили, что уведомили оккупационные власти о "многочисленных нарушениях законодательства", допущенных прокурором Дмитрием Королевым в ходе судебного процесса. Это было сделано в связи с тем, что Королев представлен на звание так называемого мирового судьи в Раздольненском районе.

Ранее подконтрольный Кремлю так называемый Раздольненский районный суд отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха об исследовании того, кому и куда направлялись боеприпасы Барнаульского патронного завода, якобы найденные на чердаке его дома.

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ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года "суд" оккупантов вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение. Так называемый Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев. Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3043982
 
 
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"...не участвовал в общественной жизни села."
Мд-а-а... Серьёзное обвинение
...также Балух сознательно позволял себе щуриться на солнце и самое главное, абсолютно безосновательно, периодически вытирал нос носовым платком, а это как вы понимаете, очень необдуманное и рискованное решение, которые могло бы повлечь очень серьёзные последствия, учитывая напряжённость в мире, да и в обществе в целом, что в свою очередь...
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А мені сподобалося про патрони - там могло всьо нах розвалитися через один папірчик, але ж то раша править тими судами.
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у меня где-то валяется автоматный патрон. Подкинуть кому, что ли.
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Есть еще попчдочные,смелые люди.Спасибо им.
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оккупантов всего на всего раздражал флаг Украины вывешенный на доме.
спасибо, что среди местных остались еще порядочные люди!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдносельчане украинского активиста Балуха опровергли обвинения против него на суде оккупантов
 
 
 
 
 
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