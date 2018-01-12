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 Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым

Siemens реализует масштабный совместный проект с российской госкорпорацией Ростех, с которой у концерна продолжаются судебные разбирательства из-за поставки турбин в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: Суд в Москве отказал Siemens в возврате поставленных в оккупированный Крым турбин, – российские СМИ

 Госкорпорация "Ростех" и германский концерн Siemens реализуют в регионах России проект по созданию сети централизованных клинико-диагностических лабораторий, инвестиции на первом этапе составят порядка 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано между предприятиями радиоэлектронного кластера Ростеха и компанией "Сименс здравоохранение".

Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens. В Ростехе отметили, что в их реализации будут задействованы компании радиоэлектронного кластера госкорпорации. В корпорации также сообщили, что в перспективе рассматривается возможность локализации производства лабораторного оборудования Siemens и расходных материалов на территории России. При этом в Ростехе не стали раскрывать детали соглашения, отметив, что пока еще рано их обсуждать.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Суд в Москве не признал обманом сделку по газовым турбинам Siemens

Ростех и Siemens с лета 2017 года ведут спор вокруг поставок в оккупированный Крым турбин германского производства в обход санкций Евросоюза. Арбитражный суд Москвы отказал концерну и его "дочке" - "Сименс технологии газовых турбин" - в признании договоров поставок оборудования недействительными и в возврате турбин. "Никакие судебные споры не мешают здравому смыслу и реализации добрых проектов", - отметил собеседник в Ростехе.

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3043924
 
 
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Рехнунг за сделку с дьяволом:
Турбины - 30 серебрянников

Мед. оборудование - ещё 30...
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Siemens реализует масштабный совместный проект с российской госкорпорацией Ростех, с которой у концерна продолжаются судебные разбирательства из-за поставки турбин в оккупированный КрымИсточник: https://censor.net.ua/n3043924

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Никто не сомневался, что Сименс знал куда пойдут их турбины. Международный суд Сименсу не подходил, так как указал бы им на нарушения санкций. Поэтому Сименс подтасовал и выбрал российский подставной суд. Последующее сотрудничество показало ложь компании Сименс.
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Скорее россияне с Сименсом всех обманывают.
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Там такие немецкие партнёры, что непрочь обмануться...
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Топ-менеджемент Сіменс планує чергову лобіську компанію за посилення санкцій проти раши:
Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2804
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Количество переданных денег в студию Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1470
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Як хвацько Ви записали в ідіоти 900млн душ Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3716
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Та ні, це ви хвацько спавите тупі питання Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2509
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В мене питань по темі немає, все давно ясно Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3784
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Якщо у вас нема, то у мене до вас є питання.
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для хороших людей ніяких грошей не шкода
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по централизованной обработке биоматериалов пациентов... Це що,прикол?
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4 млрд фу-бля- риев... гы ню ню ... и какими шкурками расчет произайдет ???
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Ихтамнетов централизовано в центрифугах будут перероблять.
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К, сожалению, в Германии забыли, что деньги могут не только пахнуть, но и вонять, в т.ч. и кровью. Впрочем, это и к нашим правителям относится. Если мы позволяем себе торговать с тем кого мы называем агрессором и оккупантом, то что вы с немцев хотите ?????
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О многочисленных многомиллионных штрафах Дойчебанку ты, недоразвитый зоолог, ничего КОНЕЧНО ЖЕ не слышало.
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дурачішко ти, як вони будуть когось іпати, якщо довести провину щодо турбін неможливо, а те про що новина не підпадає під санкції взагалі
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Назови, зоолох недоделанный, хотя бы ОДНУ санкцию наложенную американцами по решению суда вообще и роССийского в частности.
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Тепер Держдепу не залишається нічого іншого як почати поставки F-52 в АТО Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2169
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Не. Панд. Твое остроумие просто блестяще твоя тупость просто непревзойденна.
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Московский арбитражный суд и то не поверил Сименсу что их кто то обманул.
А кто ему верит Сименсу ?
Какие такие ЕС,США,Украина.
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Трампу конечно. А кто будет Сименсу за нарушение санкций наказывать ?
Меркель в коме. Только бывший глава МИД что то стонет.
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Да расслабьтесь, процесс идёт: SIEMEHS с ROSHEN -торгуют, а Украина -воюет.А что Вы хотели, шановнi: интересы Европы и Будочника не совсем совпадают с интересами Украины.
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Да ты не сравнивай Сименс и Рошен.
Продукция Рошен не санкционная, потому что не оказывает стратегического влияния на жизнедеятельность пациентов и их биоматериалов.
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Необучаемые. Дойчебанк за фокусы с руссофашистами американцы на сотни миллионов наказали, накажут и этих алчных мудаков.
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А источник? Это ТАСС
Кто поверил - федерас
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дурачішко ти, як вони будуть когось іпати, якщо довести провину щодо турбін неможливо

Как это ?
Есть решение суда что никто Сименс не обманывал.
Вина уже доказана.
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После введением новых санкций США - все это "проекты" - время вскоре все покажет Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 908
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"Закон предусматривает, в том числе, введение дополнительных ограничений в финансовом и энергетическом секторах России, относительно государственных российских металлургических и горно-добывающей отраслей, а также железнодорожного транспорта. Кроме того, определяется наказание России за ее действия в информационной сфере, в том числе кибервзломы и атаки." и тд.........
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а также информацию об их деловых контактах с иностранными компаниями.
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Ну и что, здравоохранение не входит санкционные списки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомSiemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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