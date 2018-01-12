 Siemens договорился о новом проекте с российской компанией, незаконно поставившей турбины в оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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Госкорпорация "Ростех" и германский концерн Siemens реализуют в регионах России проект по созданию сети централизованных клинико-диагностических лабораторий, инвестиции на первом этапе составят порядка 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано между предприятиями радиоэлектронного кластера Ростеха и компанией "Сименс здравоохранение".



Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens. В Ростехе отметили, что в их реализации будут задействованы компании радиоэлектронного кластера госкорпорации. В корпорации также сообщили, что в перспективе рассматривается возможность локализации производства лабораторного оборудования Siemens и расходных материалов на территории России. При этом в Ростехе не стали раскрывать детали соглашения, отметив, что пока еще рано их обсуждать.





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Ростех и Siemens с лета 2017 года ведут спор вокруг поставок в оккупированный Крым турбин германского производства в обход санкций Евросоюза. Арбитражный суд Москвы отказал концерну и его "дочке" - "Сименс технологии газовых турбин" - в признании договоров поставок оборудования недействительными и в возврате турбин. "Никакие судебные споры не мешают здравому смыслу и реализации добрых проектов", - отметил собеседник в Ростехе.



Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.



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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.



Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.



21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.



Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.