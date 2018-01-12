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 Политика Украины
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 Замминистра здравоохранения по евроинтеграции назначили исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Ольгу Стефанишину

Кабинет Министров Украины утвердил в должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину. Новый замминистра будет отвечать за евроинтеграционные вопросы и закупку лекарственных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"6.5 лет назад я думала, что у меня был тяжелый период в жизни. Я, беременная вторым ребенком, основала благотворительный фонд “Пациенты Украины”. Вместе с Димой Шерембей и Инна Бойко, мы, команда бешеных людей, очень хотели помочь всем пациентам Украины получать качественные лекарства от государства и спасать их жизни. Без всяких средств, офиса, зарплат, мы работали в кафешках и в офисах хороших друзей, организовывали акции и пикеты, писали судьбоносные документы, собирали неравнодушных людей, которые готовы были побороться за свою жизнь в тогдашней Украине – где государству было безразлично на всех. Мы тогда очень верили, что можем изменить Украину к лучшему. И за это время нам очень много удалось. Сейчас – БФ “Пациенты Украины” – это большой известный фонд, который объединяет десятки пациентов с различными заболеваниями. Нам удалось заставить Правительство Азарова создать и воплотить первую в истории Украины программу лечения гепатитов. Нам удалось, уже после Революции Достоинства, побороть коррупцию в государственных закупках (о таком я даже и мечтать не могла), передав эту функцию международным организациям. Нам удалось упростить систему регистрации качественных лекарств в Украине. Нам удалось создать электронную платформу, где каждый пациент может увидеть лекарства, которые есть в больнице. Наконец, нам удалось объединить лучших экспертов Украины и мира, которые написали в 2014-м году Стратегию реформы системы здравоохранения Украины, ключевые принципы которой уже реализуются Минздравом!... И много других, менее заметных, но очень важных побед для тяжело больных украинцев", - написала Стефанишина.

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"Пол года назад наш фонд буквально “переехал” к стенам Министерства здравоохранения, чтобы помочь команде Уляны Супрун ускорить закупки лекарств и вакцин через международные организации. Ключевым для нас было – построить процессы в Министерстве, которые позволят тяжело больным пациентам получать жизненно важные лекарства и вакцины от государства вовремя. Сегодня меня официально назначили заместителем Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции. Очередная фантастическая вещь, ведь я не являюсь чьим-то протеже, и почти всю часть профессиональной деятельности была “по ту сторону баррикад”. Есть две главные причины, почему я согласилась на эту должность: я знаю, что буду полезна Украине и считаю, что активные граждане ДОЛЖНЫ сами идти во власть и менять систему изнутри. И я впервые верю в команду Министерства и возможность что-то изменить – именно изнутри. Потому что это впервые, когда я пришла с предложениями к руководству Минздрава и услышала вместо привычного – "мы не можем" - "бери и делай". Именно тогда я поняла, что пора менять подход и делать то, чем я занимаюсь много лет, с гораздо большей эффективностью", - подчеркнула замминистра.

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"В Министерстве я продолжу начатое в фонде – буду координировать реформу государственных закупок лекарств, а также выполнения Украиной обязательств в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС. Детали – позже. Спасибо Уляна Супрун за то, что поверила в меня и дала такую уникальную возможность. Назначение воспринимаю не как подарок судьбы или бенефит, скорее – как службу для страны. Знаю, что будет очень трудно. Меня ждет огромное количество работы, проблем и ответственности. Поэтому поздравлять меня не надо. Просто поддержите и пожелайте мне сил", - резюмировала Стефанишина.

Замминистра здравоохранения по евроинтеграции назначили исполнительного директора БФ Пациенты Украины Ольгу Стефанишину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043923
 
 
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Борьба с Минздравом продолжается и врачи исчезают. Полное реформирование наступит после окончательной победе над врачами.
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В таких вопросах как медицина, очень важны пиар и символика. Началась мед.реформа. Первый этап предусматривает заключение контрактов с семейными врачами. Чтобы население осознало что это не просто какие-то бюрократические передвижки, сделайте так: каждому кто подписал контракт, высылается пластиковая карточка государственного медицинского страхования (придумайте какое-нибудь короткое и ёмкое название), и брошюра, с чётким перечнем: что пациенту полагается по этой карточке, т.е. каков перечень бесплатных медицинских услуг, которые он(а) должен получать от семейного врача. По мере продвижения реформы, перечень услуг будет расширяться и т.д.
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Первая медицинская услуга есть: можно бесплатно сидеть в очереди к врачам. Остальные услуги придется ждать по мере реформирования всего.
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Teбе удовольствие - лишь бы нагадить на коврике в прихожей.
На одну Стефанишину, приходятся сотни Пацюков с открытыми ртами, которые ждут запрыгивающих галушек. Пореформируй тут, блин. Замминистра здравоохранения по евроинтеграции назначили исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Ольгу Стефанишину - Цензор.НЕТ 4623
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То есть я один сорвал "реформы"? Замминистра здравоохранения по евроинтеграции назначили исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Ольгу Стефанишину - Цензор.НЕТ 6286 Не смеши всех, ты просто вообще не представляешь какая у нас сейчас медицина. Лучше помолчи, если ничего не знаешь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамминистра здравоохранения по евроинтеграции назначили исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Ольгу Стефанишину
 
 
 
 
 
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