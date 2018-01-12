 Украинский самолет АН-124 "Руслан" доставил детали ракеты для SpaceX во Флориду

Отчет о полете размещен на сайте Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинский транспортник перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл (штат Флорида). Полет продолжался 4:33 часа.
Задача стояла транспортировать часть головного обтекателя ракеты. Крайне важно было сделать это оперативно из-за возможных финансовых потерь.
Как сообщалось ранее, Антонов отправил заявку в Министерство транспорта США для внепланового перелета самолетом Руслан из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида в проекте SpaceX.
Помнится в 2014 году, когда наши волонтёры везли каски для солдат через польскую границу, их два месяца мурыжили пограничники, пока Турчинов не взял на личный контроль.
А у американцев - за полдня решился вопрос по доставке эксклюзивного не сертифицированого по их стандартам самолёта через океан и его работу с супер-секретным объектом в интересах частной компании.