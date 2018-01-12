 Украинский самолет АН-124 "Руслан" доставил детали ракеты для SpaceX во Флориду

Отчет о полете размещен на сайте Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украинский транспортник перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл (штат Флорида). Полет продолжался 4:33 часа.



Задача стояла транспортировать часть головного обтекателя ракеты. Крайне важно было сделать это оперативно из-за возможных финансовых потерь.



Как сообщалось ранее, Антонов отправил заявку в Министерство транспорта США для внепланового перелета самолетом Руслан из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида в проекте SpaceX.