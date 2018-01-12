EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  1112  7
Все про:самолет (1977) ГП "Антонов" (53) Антонов (37) SpaceX (3)

 Украинский самолет АН-124 "Руслан" доставил детали ракеты для SpaceX во Флориду

Самолет АН-124 "Руслан" украинского авиаконцерна Антонов доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США, преодолев 3 613 км.

Отчет о полете размещен на сайте Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: SpaceX успешно отправила в космос первый грузовой корабль повторного использования. ВИДЕО

Украинский транспортник перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл (штат Флорида). Полет продолжался 4:33 часа.

Задача стояла транспортировать часть головного обтекателя ракеты. Крайне важно было сделать это оперативно из-за возможных финансовых потерь.

Как сообщалось ранее, Антонов отправил заявку в Министерство транспорта США для внепланового перелета самолетом Руслан из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида в проекте SpaceX.

Источник: https://censor.net.ua/n3043921
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Насколько сложно перестраивать аэродромы для приема таких крупногабаритных самолетов?
 показать весь комментарий
 
А зачем? Если полоса позволяет по весу и длина достаточна, то габариты роли не играют
 показать весь комментарий
 
 
А ты представь себе сколько осветительных опор понатыкано вдоль взлётной полосы. И это надо перестраивать на тысячах аэродромах. Или даже на одном ради только единственного взлёта.
 показать весь комментарий
 
То есть эти полеты ограничены лишь некоторыми крупными аэродромами.
 показать весь комментарий
 
Демократия в действии.

Помнится в 2014 году, когда наши волонтёры везли каски для солдат через польскую границу, их два месяца мурыжили пограничники, пока Турчинов не взял на личный контроль.

А у американцев - за полдня решился вопрос по доставке эксклюзивного не сертифицированого по их стандартам самолёта через океан и его работу с супер-секретным объектом в интересах частной компании.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский самолет АН-124 "Руслан" доставил детали ракеты для SpaceX во Флориду
 
 
 
 
 
 вверх