 Апелляционный суд изменил круглосуточный домашний арест замглавы Запорожского облсовета Марченко на частичный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников удовлетворить частично; апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения. Определение о применении к Владиславу Марченко меры пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования отменить в части способа применения домашнего ареста. Вынести новое решение в этой части, которым запретить Владиславу Марченко оставлять жилье по его адресу с 14-00 часов до 10-00 часов следующих суток, с целью использования указанного времени для выполнения им депутатских полномочий", – сообщили в апелляционном суде.

Также отмечается, что суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на меру пресечения брату В.Марченко, Марку.

"Коллегия судей постановила определение следственного судьи Червонозаводского районного суда города Харькова от 24 декабря 2017г о применении Марку Марченко меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 декабря Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников. Среди них заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии В.Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

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При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже 22 декабря должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание В.Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течение последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывание города Запорожья и Запорожской области", - сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

"В.Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым. Я понимаю эмоции господина главы фракции во ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал. Не понимаю лишь – где здесь политические репрессии?", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые, вместе с другими лицами, разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

"Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах сторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности", – сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились и не оказывались, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм, а оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивании.

В результате этого, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн. грн.

24 декабря Червонозаводский райсуд Харькова определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета В.Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуратура подала на них апелляцию.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

28 декабря подозрение по этому делу было предъявлено также А.Пустоварову.