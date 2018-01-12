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 Политика Украины
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 Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич

Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" будет продолжаться.

Об этом в интервью "5 каналу" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что дискуссия не закрыта. Ведь на самом деле, как только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, начнется новая дискуссия. И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе о среднем образование обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции различных крайних точек зрения", - отметила она.

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"Нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это путь построения украинского государства", - отметила министр.

Напомним, ранее Гриневич заявляла, что Украина не планирует вносить изменения в "языковой статье" (ст.7) Закона "Об образовании". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3043919
 
 
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любые-язычные классы за счет денег страны с таким языком!
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В противном случае у власти антиукраинские деятели.
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Украли 1.5 млрд. долларов (деньги Януковича ) !!!!!!!!!!!!!!!! - вот вопрос обсуждения !!!!!!!
( в Беларусии 2 гос . языка - нет претензий , и государство НЕ ПОТЕРЯНО .... )
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язык потерян. на беларусском посравнению с 1992 стали говорить втрое меньше
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Я вот даже не знаю, может наоборот они какими-то там деньгами хотят замулять как раз именно эту тему? Как по мне основа страны важнее, если ее убрать, то у нас вообще ничего не будет.
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Скоро перестанут. Это наверное только Польша понимает что это такое когда тебе говорят "да не важно на каком языке... "
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В Европе стандарты прав человека не той системы?
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"Напомним, ранее Гриневич заявляла, что Украина не планирует вносить изменения в "языковой статье" (ст.7) Закона "Об образовании". "
И теперь :
"И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе о среднем образование обсудить со всеми кругами"
Ну и? Рыгоязыки снова? Не суки? Нет? Не продажные шкуры?
Источник: https://censor.net.ua/n3043919"Источник: https://censor.net.ua/n3043919
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а наивный юноша продолжает еще верить политикам?)ну-ну)))если сам верховный врет через раз, то что уже взять с более мелких чиновников)
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Тебе смешно с того что может сейчас произойти? У нас страны не останется если мы будем всякую мразь на их языках за свои бабки учить, ты понимаешь?
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что то ты сильно возбужден)думаю названная тобой причина далеко не из первого десятка причин, почему у нас может страны не остаться...
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Именно она и первая, потому что это основа, а как раз потом уже и идут другие. С этим надо что-то делать, я не знаю что, что но надо что-то делать. Они как януковичи в очередной раз страну продают.
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Я же говорил когда все ржали над мадярами, что эта "комиссия" может быть ловушкой, потом пришли "выводы", а теперь вот такие заявления. При власти проходимцы, но никак не политики, политики защищают интересы, а эти их продают.
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Станислав Речинский
8 год ·

Порохоботы получили новую методичку. Пофиг, какими методами, но деньги Януковича в Украину вернули и это главное. Ну, во-первых деньги в полном объеме не вернули, вернули облигации. Во-вторых, вернули "сиротскую" часть, остальное тупо украли. Почему собственно Гонтарева от НАБУ и прячется уже полгода. Ну и самое главное, что это не вся схема, а лишь ее часть. Куда интереснее та часть, где речь идет о сделке с Курченко, в ходе которой Порошенко и окружение получили деньги, а Курченко -- снятие ареста со счетов многих фирм и закрытие уголовных дел против многих одиозных граждан. Для чего, собственно и нужен был Луценко в качестве Генпрокурора. Просто бизнес. Грязный бизнес. А насчет того, что это "заказуха" в Альджазирре ... Не смешите мои тапочки. Альджазирра -- это не Катар, собственно. Это конкретно Госдеп, конкретно ЦРУ и британские спецслужбы. Обратите внимание, что комментатором поработал в фильме один весьма серьезный человек из аналога ФБР в Британии. И да, они мастерски организовали ряд "цветных революций". Но у нас даже и организовывать сейчас ничего не нужно. Вполне можно вспомнить опыт "работы" с Павлом Лазаренко
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С моей точки зрения в общей гос-школе гос-язык это понятно и логично, но вот отсутствие за долгие года обучения детей английскому международному языку хотя бы на уровне общения с цивилизованным миром который дает возможности более широкого кругозора и общения. Отсутствие это круче любой стены. Этому не учат в школе. PINK FLOYD https://www.youtube.com/watch?v=pt6CgKXY0sk&t=2726s Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2212 Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич - Цензор.НЕТ 3430


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воистину,
дебилы, бл@ (c)

единственным врагом украинского языка является русский.
значит и статью надо было формулировать так, чтоб он была направлена конкретно против русского, и не затрагивала остальные всякие разные венгрорумынские и прочие гондурасские языки.
Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6103

"... преподавание разрешается вести на всех языках за исключением языка страны-агрессора..." что-то типа такого.
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Сказал мадяр выдвигая территориальные притензии на Закарпатье.
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Уже понемногу находят вторые паспорта у мадьяр. По мере усиления плановой работы и изменения законодательства относительно второго гражданства все возражения относительно языковой статьи затихнут.
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А нельзя просто раз и навсегда принять нормальный закон? На майдане же договаривали, только украинский, нет, у нас снова дергают за ниточки по сути неграждан и дергают ни кто другой, а наши же!
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Нет "по сути неграждан", а есть граждане Украины. Нормальный закон об образовании приняли, но он по ряду причин не может нравиться всем. Внедрять его будут постепенно, ведь другого выбора у Украины нет.
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Так почему она говорит о каком то обсуждении? Что они хотят там изменить? Закон и так слабейший из слабейших, хуже уже некуда,хуже быть не может, хуже только.. я не знаю что хуже, война наверное , они хотят его еще слабее сделать? Дать больше "прав " нацменшинам в ущерб украинцам ? Что?! Если нет, то почему они это постоянно обсуждают?
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Обсуждают в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Потом закон предусматривает переходной период, что правильно. Разговаривать с нацменьшинствами придется, ведь по другому проблему, которую замалчивали десятилетиями не решить. Что же относительно венгерского меньшинства, то у них разительная специфика - часто они не знают вообще никаких языков, кроме венгерского.
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Какими рекомендациями? Он и так им все привелегии дает, куда больше?!!!
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Поищите рекомендации или описание рекомендаций. Это не сложно найти. Привилегии национальным меньшинствам лишь в переходном периоде.
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Привелегии и без всяких переходных периодов в законе и так есть,я не зря писал что он слабый . Куда больше?
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Дайте развернутый анализ в чем "слабый" этот закон.
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Это развернутый анализ Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич - Цензор.НЕТ 4166 Все вопросы по поводу переходного периода направляй в Венецианскую комиссию, а Украина обязана к ней прислушиваться. Мнение о ненужности переходного периода лишь от тебя.
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Мнение не обязательности комиссии только на цензоре высказалось наверное пол Украины, а так же Латвия и Эстония, которые сказали по простому следующее "засуньте в задницу эти все ваши комиссии и давайте уже имплементируйте закон. " .Вот это они сказали и здесь на цензоре это кстати тоже было.А это не просто страны, это страны которые ввели у себя понятие негражданин, чтобы защитить себя. И мне эти страны важнее какого-то чувака пишущего здесь за копейки. Так что лучше посмейся с себя.
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Давайте доказательства, что я здесь когда нибудь брал деньги и где дословно можно прочитать: "засуньте в задницу эти все ваши комиссии и давайте уже имплементируйте закон. "? Как-то все ваши высказывания похожи на ложь.
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Я сказал это по простому, мне плевать на что это похоже, были статьи когда они говорили о импементации без всяких там комиссий. Если тебя такие вопросы не интересуют, то поняное дело почему ты не знаешь об этом, а если они тебя интересуют, то ты бы сейчас знал что они сказали. И не печатал бы продолжение к посту. Потому как знал бы что они рекомендовали имплементировать сразу. Теперь я еще больше думаю что ты здесь не просто так.
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То есть ты не ответил на мой вопрос, а лишь голословно обвинил. Далее общение закрываю вввиду твоей лживости и демагогии.
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"Нет "по сути неграждан""

Так вот давно пора ввести закон чтобы они были!!!
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Та все вопросы к ВР, у нас не ВР, а ХЗ что, они нам же могилу копают своими решениями.
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Уважаемый Владимир, доброе утро. В Литве, на пример, когда Литва вышла из совка, приняла закон о том, что: государственный язык - Литовский. А гражданами Литвы являются все те, у которых есть литовская регистрация + те, которые являются литовцами, но проживают с Сибири и других мест (но оно сами должни проявить желание стать гражданами Литвы). Никаких не граждан в Литве нету. Закон о языке особо строго смотрят на гос чиновниках: они должны владеть литовским языком. И еще: не государственные фирмы которые должны обслуживать много людей (продавцы, для примера) должны владеть литовским языком. В Вильнюсе прожил 19 лет. Ни разу у прадовцов и аптекарей не услышал русского, польского или чего еще. Но по всюду вас могут опслужить и по русски и другими языками, если продовац или аптекарь ими владеет. В моем селе продавщицы владеют русским, немецким и английским.
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Всем привет. Друзья, можете ли вы мне дать ссилку на этот закон и, желательно перевод на английский, или французский, или на русский. Закон читал на сайте комменрсант.ру. Но хотелось бы получить от вас инфу. Потом буду пробовать искать Литовский закон о Языке. Спасибо и дякую.
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Закон № 2145-VІІІ «Об образовании»,

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html

На русском и других языках законы Украины не публикуются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич
 
 
 
 
 
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