 Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич

Об этом в интервью "5 каналу" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что дискуссия не закрыта. Ведь на самом деле, как только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, начнется новая дискуссия. И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе о среднем образование обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции различных крайних точек зрения", - отметила она.

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"Нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это путь построения украинского государства", - отметила министр.

Напомним, ранее Гриневич заявляла, что Украина не планирует вносить изменения в "языковой статье" (ст.7) Закона "Об образовании".

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