 Дискуссия вокруг языковой статьи Закона "Об образовании" еще не закрыта, - Гриневич

Об этом в интервью "5 каналу" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что дискуссия не закрыта. Ведь на самом деле, как только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, начнется новая дискуссия. И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе о среднем образование обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции различных крайних точек зрения", - отметила она.
"Нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это путь построения украинского государства", - отметила министр.
Напомним, ранее Гриневич заявляла, что Украина не планирует вносить изменения в "языковой статье" (ст.7) Закона "Об образовании".
( в Беларусии 2 гос . языка - нет претензий , и государство НЕ ПОТЕРЯНО .... )
И теперь :
"И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе о среднем образование обсудить со всеми кругами"
Ну и? Рыгоязыки снова? Не суки? Нет? Не продажные шкуры?
Источник: https://censor.net.ua/n3043919"Источник: https://censor.net.ua/n3043919
8 год ·
Порохоботы получили новую методичку. Пофиг, какими методами, но деньги Януковича в Украину вернули и это главное. Ну, во-первых деньги в полном объеме не вернули, вернули облигации. Во-вторых, вернули "сиротскую" часть, остальное тупо украли. Почему собственно Гонтарева от НАБУ и прячется уже полгода. Ну и самое главное, что это не вся схема, а лишь ее часть. Куда интереснее та часть, где речь идет о сделке с Курченко, в ходе которой Порошенко и окружение получили деньги, а Курченко -- снятие ареста со счетов многих фирм и закрытие уголовных дел против многих одиозных граждан. Для чего, собственно и нужен был Луценко в качестве Генпрокурора. Просто бизнес. Грязный бизнес. А насчет того, что это "заказуха" в Альджазирре ... Не смешите мои тапочки. Альджазирра -- это не Катар, собственно. Это конкретно Госдеп, конкретно ЦРУ и британские спецслужбы. Обратите внимание, что комментатором поработал в фильме один весьма серьезный человек из аналога ФБР в Британии. И да, они мастерски организовали ряд "цветных революций". Но у нас даже и организовывать сейчас ничего не нужно. Вполне можно вспомнить опыт "работы" с Павлом Лазаренко
дебилы, бл@ (c)
единственным врагом украинского языка является русский.
значит и статью надо было формулировать так, чтоб он была направлена конкретно против русского, и не затрагивала остальные всякие разные венгрорумынские и прочие гондурасские языки.
"... преподавание разрешается вести на всех языках за исключением языка страны-агрессора..." что-то типа такого.
Так вот давно пора ввести закон чтобы они были!!!
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
На русском и других языках законы Украины не публикуются.