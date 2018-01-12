 Доказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет, - Следком РФ

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлану Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.Ru".
Сообщалось, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, заявила о взрыве на борту лайнера.
"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом России в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", – сказала Петренко.
По ее словам, по итогам проведения своего расследования к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета.
В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.
Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.
Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.
- доказательств взрыва не обнаружено!
- а вы отдайте обломки!
- а там смотреть нечего
Десятки тисяч людей було звіряче вбито на Волині в 1943 році під час відомих подій. Серед вбитих за етнічне походження - дуже багато дітей, жінок, стариків. У вбитих залишилися родичі і вони вимагають правди. Навіть якщо родичів не залишилось, то проведення розслідування масових вбивств вимагає Закон будь-якої держави. Неважливо, скільки часу пройшло - такі злочини не мають строку давності. Наприклад, Україна розслідувала злочини комуністичної влади - зокрема, Голодомор, який вчинено у 1932-1933 роках.
Варто повторити ще раз: такі розслідування - вимога Закону будь-якої демократичної країни.
"Не вір очам своїм ,а вір словам моїм"
А когда появляется бухло, то вообще сливаются ...
Следком РФ
впрочем с каких пор в раше законы, которые им не нравятся, имеют значение..
Когда они будут кричать правду: "Спасите, на нас китайцы напали!".
А весь мир дружно в ответ скажет: "Ихтамнет!"
стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ?
Slava Rabinovich
1 ч ·
Я думал, что умру от старости. Теперь я понял, что умру от смеха.
Российские биатлонисты без мельдония:
Гараничев - 43-е место
Елисеев - 45-е место
Олимпийский чемпион 2014 Антон Шипулин - 54-е место
Российская отрицает,как то не логически.
Если был взрыв на борту,то его заложили в Польше?
Кажется что польский кагал в сговоре с российским
убрали Качинского.