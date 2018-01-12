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Все про:Качиньский (315) самолет (1977) Смоленск (95) Следком РФ (174)

 Доказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет, - Следком РФ

Польская сторона не приводит доказательств, подтверждающих версию взрыва на борту самолета президента Леха Качиньского в 2010 году, которая ранее была проверена Следственным комитетом России и своего подтверждения не нашла.

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлану Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.Ru".

Также читайте: Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв, - подкомиссия польского Минобороны

Сообщалось, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, заявила о взрыве на борту лайнера.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом России в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", – сказала Петренко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Экспертиза идентифицировала два взрыва на борту самолета Качиньского, точно описаны их диаметр и место возникновения, - Мацеревич

По ее словам, по итогам проведения своего расследования к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета.

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.

Источник: https://censor.net.ua/n3043918
 
 
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-на самолете Качиньского был взрыв!
- доказательств взрыва не обнаружено!
- а вы отдайте обломки!
- а там смотреть нечего
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Пусть Качиньский с такой же настойчивостью ищет виновных в смерти брата, с какой он придирается к нам. А то у него во всем виновата УПА и Бандера.
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Ніна, можливо вам потрібно розібратись для себе в різниці понять "прідіраєцца к нам" і "виконує вимоги Закону".
Десятки тисяч людей було звіряче вбито на Волині в 1943 році під час відомих подій. Серед вбитих за етнічне походження - дуже багато дітей, жінок, стариків. У вбитих залишилися родичі і вони вимагають правди. Навіть якщо родичів не залишилось, то проведення розслідування масових вбивств вимагає Закон будь-якої держави. Неважливо, скільки часу пройшло - такі злочини не мають строку давності. Наприклад, Україна розслідувала злочини комуністичної влади - зокрема, Голодомор, який вчинено у 1932-1933 роках.
Варто повторити ще раз: такі розслідування - вимога Закону будь-якої демократичної країни.
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Между Польшей ми Украиной есть много темных страниц истории которые не делают чести ни Польше ни Украине. Отрицать это глупо. Но ни современна Польша , ни современная Украина не уничтожает в настоящее время граждан другой страны, в отличие от России. Те как были варварами и убийцами раньше, так и остались ими в настоящее время.
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Як у анекдоті-
"Не вір очам своїм ,а вір словам моїм"
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Я теж так думаю, мабудь вже всі розуміють , що теревенькі козломордії то брехня і провокації.
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Главное доказательство на лицо - отказ отдать обломки. Все остальные доказательства это перевешивает
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А как же их на Даунбасе отличишь? Они с местными на одно лицо. И повадки одинаковые.
А когда появляется бухло, то вообще сливаются ...
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Отличить можно.Как бы наши ни красились под кацапов,но хохол- есть хохол.И этим нужно гордиться.
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Надо спросить испанского диспетчера. Он все видел.
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Когда россия только влезла в Сирию, то сразу появились сообщения о присутствии военнослужащих рф. путин и шойгу, не моргнув глазом заявляли, что это наглая ложь и провокация Украины. А в итоге, русских из Сирии и метлой не выгребишь...
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Доказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет,- так как мы следы взрывчатки уничтожили и обломки не хотим отдать !!!
Следком РФ
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Если человек кого-то ударил ножичком, но нож ему не отдается. Накосячили поляки, теперь компенсацию хотят. Готовы и нахимичить. У них долга 430 млрд $. Какие обломки? Вещь доки изучены и выдаче не подлежат. Это закон. Еще раз Качиньского выройте.
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закон что самолет - имущество польши, обязаны отдать.

впрочем с каких пор в раше законы, которые им не нравятся, имеют значение..
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Притча про пастуха подходит к рассеянской перманентной брехне.
Когда они будут кричать правду: "Спасите, на нас китайцы напали!".
А весь мир дружно в ответ скажет: "Ихтамнет!"
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значит есть, кацапы угробили польского президента
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Как нет, почитайте Цензор!.
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З.Ы.: а шо, замкадовец, под своей трехцветной тряпкой стыдно зайти?
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Дурик, я никогда не скрывал, что сейчас я в МСК. В сети я всегда под прокси. Список (оплаченный) у меня из Украины, откуда я уехал в сентябре. Ты мне не завидуй, детективчег.))))
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Довбню, було б чому заздрити. Ми вже говорили про твоє жалюгідне життя.
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В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них. Паранойя является пожизненным хроническим состоянием с периодами обострения и утихания клинических симптомов.
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Я про самолет Качиньского. Это очевидно.
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Ну тобі ж з мАсквьі видніше, чи не так?
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Твоя історія хвороби викликає жалість та сум.
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це вже проходили:

стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ?
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ну а шо?

Slava Rabinovich
1 ч ·

Я думал, что умру от старости. Теперь я понял, что умру от смеха.
Российские биатлонисты без мельдония:
Гараничев - 43-е место

Елисеев - 45-е место
Олимпийский чемпион 2014 Антон Шипулин - 54-е место
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Если бы обломки самолёта отдали,то там поляки могли найти удостоверение ФСБ и отпечатки Бортникова. Если уж их комиссия и Мачеревич придумывают и без обломков всё новые версии,то тут их фантазию вообще не удержать.
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Польская сторона утверждает что на борту был взрыв,
Российская отрицает,как то не логически.
Если был взрыв на борту,то его заложили в Польше?
Кажется что польский кагал в сговоре с российским
убрали Качинского.
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Еврейский вопрос: "А от куда ви знаете, что их нет?"
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есть кацапы...есть.всем миром логово ваше громить будем Доказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет, - Следком РФ - Цензор.НЕТ 284
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сиволапые в очередной раз подписались под своим преступлением. Точка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДоказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет, - Следком РФ
 
 
 
 
 
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