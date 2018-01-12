 Доказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет, - Следком РФ

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлану Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.Ru".

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Сообщалось, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, заявила о взрыве на борту лайнера.



"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом России в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", – сказала Петренко.

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По ее словам, по итогам проведения своего расследования к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета.

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.



Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.



Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.