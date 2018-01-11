 Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", – заявил Чубаров
"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенскую позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Но просто не позорит Украину! Просто знайте, выстоим и вернем все – Крым, Донбасс, освободим сограждан!" - отметил Чубаров.
Ранее Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что вся техника "находится в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.
Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.
Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.
6 января умеренная оппозиция объявила об уничтожении российской зенитно-ракетной системы С-400 при атаке боевыми дронами авиабазы Хмеймим. В Кремле яростно и истерически отрицали потери, однако информация неожиданно подтвердилась.
Об этом сообщил рашист, русскмирянский эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), передает "Диалог.UA".
В Сети появились снимки с серьезно поврежденного российского "Триумфа", который явно уже не подлежит восстановлению.
"Возможно, это просто надувные макеты: грозно стоять и символизировать закрытое небо Сирии можно и с их помощью", - постебался Мюридка. Он также уточнил, что, согласно заверениям боевиков, при том авианалете был уничтожен и российский самолет.
Стоит отметить, что Минобороны России признало факт атаки на Хмеймим только через 2 дня после произошедшего. Они отметили, что всего авиабазу атаковали 13 беспилотников, а также заверили, что якобы все перехватили ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ в свойственной русским врунам манере неуклюже попыталось обвинить Украину в атаке на Хмеймим, в сети русскую ложь высмеяли.
Судя по фоткам произошел насанкционированный запуск тру ( твердотоопливных ускорителей) который можно спровоцировать и обычным выстрелом по пеналам, либо в следствии поражения осколками от мины. Это я тоже писал в теме когда русня пытается поставить эти с 400 на крысме.
как гласит народная мудрость
дают - бери, бьют - беги
с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Igor Zubkov ㋡ @IgorZ_ua
Угу, ізолєнта була з Епіцентру, а дерев'яні "ніжки" дрону - виточені з карпатської смереки)))
Мокшане развязали гибридную войну со своими ихтамнету в Украине и Сирии, но они никак не ожидали, что получат такие вот гибридные ответы! И это только начало.
AliExpress рулит, Карл!