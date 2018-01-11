 Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", – заявил Чубаров

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенскую позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Но просто не позорит Украину! Просто знайте, выстоим и вернем все – Крым, Донбасс, освободим сограждан!" - отметил Чубаров.

Ранее Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что вся техника "находится в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

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Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.

Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.



