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 Политика Украины
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 Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", – заявил Чубаров

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенскую позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Но просто не позорит Украину! Просто знайте, выстоим и вернем все – Крым, Донбасс, освободим сограждан!" - отметил Чубаров.

Ранее Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что вся техника "находится в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

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Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.

Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.

Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники 01
Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники 02

Источник: https://censor.net.ua/n3043916
 
 
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В рот Путину потные ноги, а не украинский Крым! Бандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники - Цензор.НЕТ 5337
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а кинуть путина слабо? и забрать и не отказаться?
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Звільнимо співгромадян. А потім дамо їм наші тарифи. Вони будуть раді.
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Рефат Чубаров вы правы на все сто,,, а рашка за каждый миллиметр испоганенной нашей земли платить будет лет 300
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Лучше посмотри список первых 10 погибших при захвате Крыма мордором и % татар, а потом будешь делать обобщения в отношении целого народа.
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сколько захваченной территории освободили крымские татары?
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По крайней мере его бла бла бла немного адекватней климкинских заявлений, о том что мы кому-то что-то там должны. Вот тот нас точно с такими заявками в каменный век загонит.
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Ты бы так за йобиков и цыган лучше говорил , а то климкин все время думает что их надо слушать.
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Сирийцы не врали: есть доказательства уничтожения "самой крутой в мире" российской С-400 на Хмеймиме
​6 января умеренная оппозиция объявила об уничтожении российской зенитно-ракетной системы С-400 при атаке боевыми дронами авиабазы Хмеймим. В Кремле яростно и истерически отрицали потери, однако информация неожиданно подтвердилась.
Бандит не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, - Чубаров про заяву Путіна про повернення української військової техніки - Цензор.НЕТ 6338
Об этом сообщил рашист, русскмирянский эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), передает "Диалог.UA".

В Сети появились снимки с серьезно поврежденного российского "Триумфа", который явно уже не подлежит восстановлению.

"Возможно, это просто надувные макеты: грозно стоять и символизировать закрытое небо Сирии можно и с их помощью", - постебался Мюридка. Он также уточнил, что, согласно заверениям боевиков, при том авианалете был уничтожен и российский самолет.
Бандит не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, - Чубаров про заяву Путіна про повернення української військової техніки - Цензор.НЕТ 1263
Стоит отметить, что Минобороны России признало факт атаки на Хмеймим только через 2 дня после произошедшего. Они отметили, что всего авиабазу атаковали 13 беспилотников, а также заверили, что якобы все перехватили ПВО.
Бандит не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, - Чубаров про заяву Путіна про повернення української військової техніки - Цензор.НЕТ 5270
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ в свойственной русским врунам манере неуклюже попыталось обвинить Украину в атаке на Хмеймим, в сети русскую ложь высмеяли.
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вывсеврети? на роися вяликая, но тяжелее воздуха? я правильно понял тебя башкиръ?
Судя по фоткам произошел насанкционированный запуск тру ( твердотоопливных ускорителей) который можно спровоцировать и обычным выстрелом по пеналам, либо в следствии поражения осколками от мины. Это я тоже писал в теме когда русня пытается поставить эти с 400 на крысме.
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надо брать пока дают.
как гласит народная мудрость
дают - бери, бьют - беги
Бандит не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, - Чубаров про заяву Путіна про повернення української військової техніки - Цензор.НЕТ 9631

с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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В ОРДЛО отвезут, скажут ну в Украину и отдали.
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Рабсияне захлебываются от страха перед Украинскими ДРГ и Бандеровцами (дрономания)
Бандит не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, - Чубаров про заяву Путіна про повернення української військової техніки - Цензор.НЕТ 736
Igor Zubkov ㋡ @IgorZ_ua
Угу, ізолєнта була з Епіцентру, а дерев'яні "ніжки" дрону - виточені з карпатської смереки)))

Мокшане развязали гибридную войну со своими ихтамнету в Украине и Сирии, но они никак не ожидали, что получат такие вот гибридные ответы! И это только начало.
AliExpress рулит, Карл!
Бандит не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, - Чубаров про заяву Путіна про повернення української військової техніки - Цензор.НЕТ 3049
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У путлерка язык развязался от очереднй инъекции? Вся лента забита этой мразью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБандит не может остановиться в своих потугах унизить Украину, - Чубаров о заявлении Путина про возврат украинской военной техники
 
 
 
 
 
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