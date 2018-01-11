 О новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - министр финансов США Мнучин

Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как мы уже говорили, мы работаем над разработкой новых санкций. Об этом будет объявлено в ближайшее время, и мы естественно сфокусированы на этом", - сказал глава американского минфина на вопрос журналистки о новых санкциях против РФ.

Напоминаем, в августе прошлого года Конгресс США утвердил, а президент Трамп подписал закон H.R.3364 "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций".

Закон предусматривает, в том числе, введение дополнительных ограничений в финансовом и энергетическом секторах России, относительно государственных российских металлургических и горно-добывающей отраслей, а также железнодорожного транспорта. Кроме того, определяется наказание России за ее действия в информационной сфере, в том числе кибервзломы и атаки.

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Отдельно в законе определяется необходимость наказания лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях, а также лиц, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ. В законе также подвергается критике российский проект газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, документ закрепляет на законодательном уровне предыдущие санкции против России, введенные указами президента. То есть, если глава Белого дома будет намереваться ослабить или отменить некоторые санкции против РФ, закон требует обязательного согласования этих вопросов с Конгрессом США.

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Параллельно законодательство подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе не признает попытку России аннексировать Крым и осуждает оккупацию территорий на востоке Украины.