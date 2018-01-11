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 О новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - министр финансов США Мнучин

Новые санкции США против России, которые должны быть применены в соответствии с Актом противодействия противникам Америки, сейчас прорабатываются и будут объявлены в ближайшее время.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как мы уже говорили, мы работаем над разработкой новых санкций. Об этом будет объявлено в ближайшее время, и мы естественно сфокусированы на этом", - сказал глава американского минфина на вопрос журналистки о новых санкциях против РФ.

Напоминаем, в августе прошлого года Конгресс США утвердил, а президент Трамп подписал закон H.R.3364 "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций". 

Закон предусматривает, в том числе, введение дополнительных ограничений в финансовом и энергетическом секторах России, относительно государственных российских металлургических и горно-добывающей отраслей, а также железнодорожного транспорта. Кроме того, определяется наказание России за ее действия в информационной сфере, в том числе кибервзломы и атаки.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль

Отдельно в законе определяется необходимость наказания лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях, а также лиц, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ. В законе также подвергается критике российский проект газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, документ закрепляет на законодательном уровне предыдущие санкции против России, введенные указами президента. То есть, если глава Белого дома будет намереваться ослабить или отменить некоторые санкции против РФ, закон требует обязательного согласования этих вопросов с Конгрессом США.

Также читайте: "На агрессии России против Украины основана вся архитектура санкций", - Тиллерсон

Параллельно законодательство подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе не признает попытку России аннексировать Крым и осуждает оккупацию территорий на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3043915
 
 
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А вам Танюша от всех европейцев безвиз , кушайте , не подавитесь...
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ну шо,кацапня..
поздравляем с еще более полезными санкциями..
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Эти санкции могут еще 100 лет быть, землю ни кто так ради санкций не отдаст и не освободит, это даже дети понимают.
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а те, кто уже не дети, помнят, как развалился совок
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У некоторых это было прекрасное детство - противные сигареты с обрубленным фильтром, мальвины, пумы, свитера BOSS, одноразовые, дермонтиновые туфли, купоны и многое другое счастье.
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Я готов подождать и 100 лет. Враг должен подыхать медленно и мучительно.
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Вот если б земля попала в руки США или Германии, Канады... иначе засраша хоть бы свою землю в порядок привела. Калининград засГала, Карелию засГала, Приднестровья, Крым, Даунбасс, как всегда всё засГала! Сраша - гадюшник грязи и бедноты. Так было всегда.
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Шикарная новость!!
Не тяните друзья с таким важным вопросом, насыпьте поскорее упырям побольше "пользы"
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С одной стороны, это говорит о том, что массы кацапов останутся без работы, что увеличит нагрузку на одно рабочее место, что повлечет за собой снижение зарплат. С второй стороны это потянет бюджет рашки еще глубже и курс доллара по отношению к рублю прилично подскочит. Кацапы мало того что останутся без работы и будут получать копейки, так еще и за те копейки они не смогут ничего себе купить. Привет украинским гастробайтерам.
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О новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - согласуйте с немцами. Ведь в Германии некоторые уже готовы все санкции отменить.
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ни один более-менее приличный немецкий бизнес не будет ссать против американского ветра, который тем более в будущем будет приобретать скорость урагана. А должность министра иностранных дел - это не бизнес, несмотря на то, что зигмар ее монетизировал ( к слову о коррупции, пусть мингарелли ему мозги ипет, давно ли сами из своего берлусковича с блядями вылезли)
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Якщо амерська влада може влаштувати неприємності європейському бізнесі, то і ЄС в свою чергу може попити кровушки в амерських компаній
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ЕС - это просто толпа "ктовлесктопОдров", постоянно барахтающаяся в проблемах присоединенных бедных румын, португальцев, греков и прочих своих "цыган", образование с ослабленными армиями, не способными себя защитить от безумного восточного соседа. С уходом Британии, которой этот бардачно-нахлебнический союз заипал, говорить о том, что ЕС будет пить американскую кровушку - смешно. Это им еще везет, что Китай далеко, и занят предвкушением освоения новых северных территорий. Там могут только попить пива с колбасками при обсуждении очередного псевдореферендума, умело подогретого главным газовым поставщиком.
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Ще раз, бізнесу ЄС побоку цигани, армії та загроза від сасєда. Якщо їх прибуткам щось загрожуватиме, то їм буде дешевше (ніж припиняти бізнес з рашкою) пролобіювати "каральну акцію" проти якогось чергового "гугла", а ЄС буде не проти зістригти штрафів з офшороїдів, після чого вже амерські компанії чемно запитають держдеп wtf і невже американщині не потрібні ці суми для репатріації в рідну MAGA.
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ватніки би багато віддали щоб вернувся Обама-чмо, бо з Трампом до влади прийшли справжні мясники-республіканці О новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - министр финансов США Мнучин - Цензор.НЕТ 372
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Еще пару пакетов санкций и гном не только корабли, но и содержимое эрмитажа будет предлагать разным народам, у которых оно и было похищено московщиной.
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очень хорошо. Перцовка как раз успеет настояться.
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Нефть дорожает, но санкций все больше.....засада...
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Попытка аннексировать Крым ,,, чет я напрягся совсем ,,, теперь лопатой по башке каждой московитой гадине моно бить будит )))) О новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - министр финансов США Мнучин - Цензор.НЕТ 6077 бац
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Прошу прощения, что ссылка со "Сру.весны", но здесь новости о новой "победе" ВКС с лаптями:

"В четверг объединенные силы террористов начали мощное контрнаступление в провинции Идлиб и смогли отбить у армии ряд населенных пунктов.
Главари банд воспользовавшись тем, что самые боеспособные части САА наступают на авиабазу Абу Духур и нанесли удар в южной части Идлиба. Сотни хорошо экипированных боевиков с танками и БМП из группировок «Файлак аш-Шам», «Джейш аль-Изза», «Свободная армия Идлиба», «Джейш Нухба», «Нуреддин аз-Зинки» и т. д. обрушились на оборону армейцев.
У террористов замечены современные бронеавтомобили Panthera F9. По всей вероятности, турки были сильно раздосадованы серьезным продвижением Армии САР и иранских сил при поддержке ВКС России. Спецслужбы Анкары мобилизовали множество банд для перелома ситуации на фронте и возврата потерянных за 2 недели обширных территории в Хаме и Идлибе, пока можно утверждать, что они добились лишь временной отсрочки своего поражения."Источник: http://rusvesna.su/news/1515670832
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и зачем это овно здесь? я только душ принял.
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И только ЕС стыдливо четвертый год подовжує со скрипом утратившие актуальность санкции и закрывает глаза на их нарушения.
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===а также лиц, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.=== Т.е. туда могут попасть люди из высшего эшелона власти Украины
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ишь, как кацапы на ленте заметались... аж стали путать правительства рф и Украины.
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Вазелин-это нежно,презерватив- безопасно,драчевый напильник- справедливо.
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эй русня радуйтесь. очередная вам польза от госдепа на подходе.
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США работают не покладая рук над приготовлением для рассеи новых вкусных и полезных санкций.
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Да скоько можно продавать один и тот же,но уже протухший товар?Нужны не новые санкции,а ДЕЙСТВЕННЫЕ...То есть,такие,которые действуют на конкретных лиц российского руководства и олигархата.
Если "заморозить" все счета,недвижимость,бизнес российского олигархата и политиков,выдворить из благополучных западных стран членов их семей и всем видом показать,что намерены жестоко наказать Россию так,что кровью ворованные миллиарды долларов русской элиты будут годны только для кипячкния чайника в Сибири,то русаки будут готовы уйти отовсюду.куда успели впихнуться...Не для чая крались миллиарды долларов и не для российских ВУЗов готовились детищки олигархата...
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Сильные мира сего будут указывать на место в песочнице маленькому вове))))
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что для амеров характерно, так это то что отменить их санкции довольно сложно.
причем даже после того как все причины вроде бы устранены.
ждут типа, не отменяют, бюрократия типа, все по закону по ихнему по амерскому ведь должно быть
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Вводят долго но отменяют еще дольше в разы и разы,--- измеряется долгими, долгими годами....."Как мы уже говорили, мы работаем над разработкой новых санкций. Об этом будет объявлено в ближайшее время, и мы естественно сфокусированы на этом", - сказал глава американского минфина на вопрос журналистки о новых санкциях против РФ.
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yes - welcome Закон предусматривает, в том числе, введение дополнительных ограничений в финансовом и энергетическом секторах России, относительно государственных российских металлургических и горно-добывающей отраслей, а также железнодорожного транспорта. Кроме того, определяется наказание России за ее действия в информационной сфере, в том числе кибервзломы и атаки... и тд ....Источник: https://censor.net.ua/n3043915. Настсупает время в динамике - пора сдавать вражеские доллары.
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Еще пару пакетов санкций и гном не только корабли, но и содержимое эрмитажа будет предлагать разным народам, у которых оно было похищено московщиной.

Шапку пусть вернет и вклады сбербанка .
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В советском детстве до ужаса боялась этих американцев,а оказалось приятнейшие люди...
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А я думаю,чого це Х...о скулить цілий день...
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давить изгойку до полного развала Про нові санкції проти Росії буде оголошено найближчим часом, - міністр фінансів США Мнучін - Цензор.НЕТ 6085
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Так вот в чем проблема? Почему так плешивый распинался,все предлагал,в ""братья"" навязывался. Скоро придется не братьев искать,а хозяев у кого можно будет тихо пригреться у ног,сидеть молча и преданно смотреть в глаза и не скулить.Если к тому времени что-то останется от россии и кто-то смилуется и подберет.Только вряд-ли, учитывая все этапы кровавой истории.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныО новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - министр финансов США Мнучин
 
 
 
 
 
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