 О новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - министр финансов США Мнучин

Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как мы уже говорили, мы работаем над разработкой новых санкций. Об этом будет объявлено в ближайшее время, и мы естественно сфокусированы на этом", - сказал глава американского минфина на вопрос журналистки о новых санкциях против РФ.
Напоминаем, в августе прошлого года Конгресс США утвердил, а президент Трамп подписал закон H.R.3364 "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций".
Закон предусматривает, в том числе, введение дополнительных ограничений в финансовом и энергетическом секторах России, относительно государственных российских металлургических и горно-добывающей отраслей, а также железнодорожного транспорта. Кроме того, определяется наказание России за ее действия в информационной сфере, в том числе кибервзломы и атаки.
Отдельно в законе определяется необходимость наказания лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях, а также лиц, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ. В законе также подвергается критике российский проект газопровода "Северный поток - 2".
Кроме того, документ закрепляет на законодательном уровне предыдущие санкции против России, введенные указами президента. То есть, если глава Белого дома будет намереваться ослабить или отменить некоторые санкции против РФ, закон требует обязательного согласования этих вопросов с Конгрессом США.
Параллельно законодательство подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе не признает попытку России аннексировать Крым и осуждает оккупацию территорий на востоке Украины.
поздравляем с еще более полезными санкциями..
Не тяните друзья с таким важным вопросом, насыпьте поскорее упырям побольше "пользы"
"В четверг объединенные силы террористов начали мощное контрнаступление в провинции Идлиб и смогли отбить у армии ряд населенных пунктов.
Главари банд воспользовавшись тем, что самые боеспособные части САА наступают на авиабазу Абу Духур и нанесли удар в южной части Идлиба. Сотни хорошо экипированных боевиков с танками и БМП из группировок «Файлак аш-Шам», «Джейш аль-Изза», «Свободная армия Идлиба», «Джейш Нухба», «Нуреддин аз-Зинки» и т. д. обрушились на оборону армейцев.
У террористов замечены современные бронеавтомобили Panthera F9. По всей вероятности, турки были сильно раздосадованы серьезным продвижением Армии САР и иранских сил при поддержке ВКС России. Спецслужбы Анкары мобилизовали множество банд для перелома ситуации на фронте и возврата потерянных за 2 недели обширных территории в Хаме и Идлибе, пока можно утверждать, что они добились лишь временной отсрочки своего поражения."Источник: http://rusvesna.su/news/1515670832
Если "заморозить" все счета,недвижимость,бизнес российского олигархата и политиков,выдворить из благополучных западных стран членов их семей и всем видом показать,что намерены жестоко наказать Россию так,что кровью ворованные миллиарды долларов русской элиты будут годны только для кипячкния чайника в Сибири,то русаки будут готовы уйти отовсюду.куда успели впихнуться...Не для чая крались миллиарды долларов и не для российских ВУЗов готовились детищки олигархата...
to be continued.......
причем даже после того как все причины вроде бы устранены.
ждут типа, не отменяют, бюрократия типа, все по закону по ихнему по амерскому ведь должно быть
Шапку пусть вернет и вклады сбербанка .