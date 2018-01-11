 Скончался последний участник легендарного восстания в лагере смерти "Собибор" Аркадий Вайспапир

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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"Сообщают, что сегодня в Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор - Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою! Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

Аркадий Вайспапир родился в 1921 году в селе Бобровый Кут Херсонской области. В 1941 году Вайспапир был призван в Красную армию, и принял участие в обороне Киева.

В боях был тяжело ранен и, находясь в госпитале, попал в плен. В 1943 году был направлен в лагерь смерти Собибор, в котором за 1942-1943 год было уничтожено свыше 250 тысяч человек.

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22 сентября 1943-го Аркадий Вайспапир прибыл в лагерь с группой военнопленных Красной армии еврейского происхождения. В этой группе очень скоро определился настоящий лидер - лейтенант Александр Печерский. Печерский с первого дня начал сколачивать боевую группу для организации восстания. Он считал, что немцы понимают только один язык - язык силы, и что терять нечего - все заключенные "Собибора" обречены на уничтожение. Вокруг Печерского собралась боевая группа, которая стала ядром восстания, и заразила сотни заключенных верой в успех побега. К 14 октября - меньше чем за месяц, из 600 военнопленных, с которыми приехал Аркадий, выжило всего 83 человека. Печерский не хотел терять и одного дня - как только они были готовы, он начал действовать.



У узников не было оружия, им противостояло свыше 120 вооруженных палачей, лагерь был обнесен колючей проволокой, на вышках дежурили охранники. Вокруг лагеря было установлено минное поле. Шансов на побег у 550 безоружных узников не было. Военную подготовку вообще имели только советские военнопленные, остальные были мирными людьми. Многие выступали против восстания, потому что не верили в победу над эсэсовцами, и в глубине души надеялись выжить, надеялись завоевать доброе отношение убийц.



Печерский придумал очень дерзкий план восстания, и и подготовил и осуществил его с потрясающей четкостью. Поразительно, но никто не предал, и такая сложная операция была осуществлена. Одну из ключевых ролей в восстании Печерский поручил нашему соотечественнику Аркадию Вайспапиру.



Вайспапир вместе с 17-летним варшавским евреем Иегудой Лернером получил важную задачу - заманить в портняжную мастерскую начальника караула шарфюрера СС Зигфрида Грейтфуса. Именно Грейтфус контролировал непосредственно лагерную службу, и его уничтожение могло парализовать охрану на время. Печерский планировал удар по руководству лагеря и захватить как можно больше оружия. Время было выбрано грамотно - это был вечер, после обеда, многие охранники уехали из лагеря для отдыха и развлечений. Была достигнута полная неожиданность.



Грейтфус зашел в портняжную мастерскую. 22-летний Вайспапир подошел к нему и ударил лезвием топора в голову. Палач закричал, Вайспапир и Лернер мгновенно разнесли его голову вдребезги. Труп быстр оттащили в угол и забросали тряпками. На шум зашел охранник из бывших советских военнопленных - его тоже уничтожили. Всего удалось без шума уничтожить 11 немцев и минимум 4 украинских охранников. Было захвачено их оружие.



Заключенные начали строиться в колонны - весть о восстании облетела бараки. Но в этот момент восстание было раскрыто - и охрана открыла огонь. Но боевая группа Печерского открыла огонь в ответ, и масса заключенных пошла на прорыв через ограждение и ворота.



При прорыве погибло около 80 человек. 150 тех, кто бежать не захотел или не смог оставшихся в лагере были расстреляны на следующий день. 320 человек сумело спастись.



Гиммлер пришел в бешенство. Теперь информация о лагере смерти станет известна всему миру. Немцы провели самую масштабную облаву, в которой приняла участие и часть местного населения. Около 270 узников было поймано и погибло в результате розыска. Лагерь "Собибор" сравняли с лица земли, срыли все сооружения и засадили деревьями. Но после войны следователи раскопали наполненные останками рвы...

Во время войны вся семья Аркадия была уничтожена - старший брат погиб на фронте, мать, пятилетняя сестра и все родственники в Бобровом Куте расстреляны нацистами.

После войны Вайспапир женился, у него двое сыновей, Михаил и Вадим. Закончил Запорожский индустриальный институт, работал в Луганске, Артемовске, Донецке. В 1994 году вместе с семьей переехал в Киев.