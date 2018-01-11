 "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем", - Ирина Геращенко о предложении Путина Украине забрать корабли из оккупированного полуострова

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем.

Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность.

Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли.

Как и Донбасс".

Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву захваченные военные корабли из аннексированного Россией Крыма.

Комментируя слова российского президента, командующий ВМС Воронченко опроверг слова Путина о неисправности оставшейся в Крыму украинской военной техники