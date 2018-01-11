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 Политика Украины
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Все про:корабль (824) Крым (19224) Путин (23424)

 "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем", - Ирина Геращенко о предложении Путина Украине забрать корабли из оккупированного полуострова

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко отеагировала на сегодняшнее предложение президента РФ о том, что Россия готова отдать Украине корабли из оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке. 

Геращенко отметила: "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем.

Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность.

Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли.

Как и Донбасс".

Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву захваченные военные корабли из аннексированного Россией Крыма.

Комментируя слова российского президента, командующий ВМС Воронченко опроверг слова Путина о неисправности оставшейся в Крыму украинской военной техники

Источник: https://censor.net.ua/n3043912
 
 
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Да ясен хрен, зачем им те корабли, их в чемоданы не положишь, вот золотишка бы предложил, тогда бы думали.
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Саша Саша Саша - вот тогда пускай идет на завод боеприпасов (который может построят) и у станка снаряды делает - день за днем, день за днем... Тупая курица.... (разве предложил х-ло вооружение на Крым сменять?)....
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и в стране нет бабла чтоб эту угандоненую рухлядь востанавливать
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иди рассказывай это там где танки и самолеты восстанавливают. а геращенка- ТП дегенератская
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разве предложил х-ло вооружение на Крым сменять?)....--------------запропонував.ви не зрозуміли.
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а забрать корабли и не отказаться от Крыма? что, мозгов не хватило или там все бабы с бабской логикой?
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как бы тебе помягче объяснить?))), вот ты развелся, твоя бывшая благоверная, пол-района в твоей бывшей машине отминетила, а потом говорит..Вуася, забери Жигуля, мы с Петей ланаса купили!)))...дашло?)))
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не логично и притянуто за уши. аналогия дегенерасткая не имеющая ничего схожего. а потом ты ей скажешь "забирай на... квартиру которую отжал твой хахаль и в которой ты обслужила полгорода"?
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тупая дура лучше б молчала. или на кухню пусть чешет. корабли надо забирать по-любому. а потом и Крым
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а тебе не пофиг? забрали бы никто от этого ничем пуйлу не обязан был бы.
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ты наверное дурачек, если думаешь что мордва на тех кораблях, что-то окромя оболочки, оставила. и то, наверное, дырок насверлили.
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десь читав: Мирозглянемо це питання, Треба зібрати більше інформації - так кажуть вічливі люди коли хочуть послати на ....
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і чекаємо на балєт Лєбєдіноє озєро на всіх каналах ТБ рф.
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Грициан,а ты будешь горевать,когда хуйло сдохнет?
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Когда Владимир Владимирович умрет? Конечно нет, т.к умру раньше него, как и ты. А ты поплачешь по клиторше? Кажись ее переживем.
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руснявое,а шо такое "владимир владимирович"?
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Лучше свучало-бы так: ,,заберем обратно и Крым, и Донбасс, и свои коробли, и все коробли ЧФ и Кубань в придачу."
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.........и Ставрополье, и там много украинцев уже пару столетий проживает!!!
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До чого тут, кроме пиара, продажа Крыма?
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Так ви вже згідні,що приймаючи принизливі умови окупанта забрати кораблі і прийняти участь з ним в утилізації боєприпасів-це, де-факто, признати Крим путіна?І ще.Суд не приймає рішення вже.Треба почекати.Цифру путіну вже виставили.Чекаємо на рішення суду.
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4 года прошло. Сколько еще нужно, чтобы вора набраться смелости назвать вором и привлечь к ответственности? Может тогда и хуйло не позволял бы себе таких выходок?
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За имущество, в т.ч. и корабли, нужно брать деньгами, по полной стоимости. Через суд. Это очевидно всем, кроме Порошенко и его БПП.
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так а кто кроме пороха в лице минюста подал в суд именно за это?там иск получается примерно на триллион грн .в международный суд
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а что, кто то предлагает обменять крым на корабли?или ирка как обычно выдает желаемое за действительное?
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Приймаючи умови окупанта,ми де-факто признаєм його право на Крим.Це не рішення суду ,де злодій -окупант віддає загарбане майно і ще платить компенсацію.
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ну вообще то оккупант просто хочет отдать нам наш хлам, который ему не нужен...тут конечно можно наворотить чего нибудь, но есть ли смысл?(кстати, в 2014 году немного хлама нам возвратили таки, но об этом уже все благополучно забыли)
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1. Подводная лодка "Запорожье" - U01
2. Корабль управления "Славутич" - U510
3. БДК (большой десантный корабль) "Константин Ольшанский" - U402
4. СДК (средний десантный корабль) "Кировоград" - U401
5. Морской тральщик "Чернигов" - U310
6. Морской тральщик "Черкассы" - U311
7. Корвет "Винница" - U206
8. Корвет "Луцк" - U205
9. Корвет "Хмельницкий" - U208
10. Корвет "Тернополь" - U209
11. Ракетный корвет "Приднепровье" - U155
12. Ракетный катер "Прилуки" - U153
13. Рейдовый тральщик "Геническ" - U360
14. Корабль управления "Донбасс" - U500
15. Водолазное судно "Почаев" - U701
16. Спасательное буксирное судно "Кременец" - U705
17. Поисково-спасательное судно "Изяслав" - U706
18. Противопожарный катер "Борщив" - U722
19. Транспорт "Джанкой" - U754
20. Транспорт "Судак" - U756
21. Танкер "Бахмач" - U759
22. Танкер "Фастов" - U760
23. Судно размагничивания "Балта" - U811
24. Судно контроля физполей (СФП) "Северодонецк" - U812
25. Морской буксир "Корец" - U830
26. Килектор "Шостка" - U852
27. Плавучий склад "Золотоноша" - U855
28. Водолазное судно "Каменка" - U860
29. Буксир "Красноперекопск" - U947
30. Буксир "Дубно" - U953
31. Судно-мусоросборщик - U954
32. Транспорт "Горловка" - U753
33. Учебный катер "Чигирин" - U54034. Учебный катер "Смила" - U541
35. Учебный катер "Новая Каховка" - U542
36. Гидрографический катер "Сквира" - U635
37. Катер "U659"
38. Катер "U662"
39. Катер "U001"
40. Катер "Коростень" - U853
41. Катер "Доброполье" - U854
42. Катер "U926"
43. Водолазный катер "Ромны" - U732
44. Водолазный катер "Токмак" - U733
45. Санитарный катер "Сокаль" - U782
46. Пассажирский катер "Ильичевск" - U783
47. Противодиверсионный катер "Феодосия" - U240
48. Катер-торпедолов "Херсон" - U891
49. Буксирный катер "Новоозерное" - U942
50. Противопожарный катер "Евпатория" - U728
51. Плавучий кран "Каланчак" - U802
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Все корабли , которые остались , там остались.
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кораблі залишились на території України.
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Эта территория аннексирована. Учите матчасть.
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дефакто уже не территория Украины
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краще ДУРЕПА нам бы за доллар рассказала...
как Юга стал прокурором без юридического образования...
как кума Пороша ЛЕРА через свои компашки отмыла деньги ОВОЩА....

Вот ЭТО было бы народу ИНТЕРЕСНО!!!
А не твои поганые эротические сны....
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ну кто ж такое будет рассказывать про своих товарищей, тем более за год с небольшим до выборов)
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хотел вофка стать собирателем земель русских, а в итоге стал просирателем имени русских, лузер потешный, да ведь ни одна партия в орде не захотела на выборы с тобой идти, вова, и не стала делить с учетом твоих претензий шкуру не убитого медведя, что означает на тебя забили, вован, даже твои смерды забили.
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На СЕГОДНЯ хватит дуэлей - говорил король вспыльчивым мушкетерам. Ключевое слово - сегодня. За корабли Крым не продаем - раздалось из Будки. Ключевое слово - корабли. Фрейд смеется
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в отношении москальских смердов ключевое слово монах Филофей, которого они противоестественным способом обидели, чтобы свой нацистский лозунг про москву третий рейх на века получить. С тех пор так и живут они притворяясь тем, чем на самом деле не являются. В медицине этот диагноз называется педерастия, и это не одно и то же, что геи, геи себя за то чем ни есть не выдают
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Самое время, а то у путлера уже геморрой от долговременного сидения во власти.
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пребывания Черноморского флота" был подписан договор между Россией и Украиной 28 мая 1997 года. Согласно договору между двумя странами был разделён Черноморский флот СССР, вооружение и базы поделены между странами.[1][2] По договору, Черноморский флот России, расположенный на Крымском полуострове был разделен между Россией (81.7%) и Украиной (18.3%), за Россией, сохранялось право н
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Кацапы википедию правили.
Черноморский флот СссР = флот России 😂
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Россия - смерды улуса орды москвы, потешная подделка под Русь
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кораблі залишились на території України.

Корабли ЧФ РыФэ это корабли Украины на самом деле.
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так ведь и территории Руси которую наследует Украина теперь заняты клоном орды Россией, часть России это занятые ордой земли Руси, которые присвоены улусом орды москвой
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Действительно,Вы правы. Крымское ханство и есть улус Золотой орды,который попал под протекторат Турции в 16-м веке.
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Интересно (http://ru.khorivagroteh.in.ua/)... очень интересно
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Лучше вместо тех кораблей,разместить в Украине десяток баз НАТО.
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удачная ведь идея, Черниговская область вполне подойдет для дислокации ПРО НАТО, там до ордынской москвы всего ничего, ни одна падла пикнуть даже не успеет.
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ПРО предназначено для перехвата стратегических ракет. В Москве обычно они не размещаются. Б.ч.ракет Пэтриот или Иджис обычно до 50-150 кг в тротиловом эквиваленте.
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Напоминаю , тем кто не помнит.
Черноморский флот СССР должен был быть флотом Украины.
Часть совейских офицеров присягнула Украине, а часть РФ.
Те которые поисягнули РФ захватили имущнство Украины, потом Кучма подписал соглашение о разделе флота Украины между Украиной и РФ.
Теперь клгда это соглашение денонсироаано имущество надо вернуть.
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АГА-АГА, хитренький какой!
Эти корабли там три годаа гнили без обслуживания, дерибанились и разбирались.
А теперь хотят показать какие кацапы добрые и благородные: "отдаем"?!!
НЕТ УЖ!!! Заплатите ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ как за НОВЫЕ,
когда репарацию будете выплачивать!!!
И не морщите лоб, не воротите нос, кацапы - заплатите-заплатите, никуда не денитесь.
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гловне у цьому спічі це слово - ми, бо якщо не ми то хто...
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Там корабли давно на гавно свели, так что они и так уже потеряны, а пуйло пиар устроит всемирного миротворца.
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Подводную лодку можно забрать,для обслуживания южного газопровода в Чёрном море. "Крим за кораблі не продаємо, не здаємо і не міняємо", - Ірина Геращенко про пропозицію Путіна Україні забрати кораблі з окупованого півострова - Цензор.НЕТ 7849
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ты хотел сказать, опор керченского моста?)))
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Влад Виноградов.
А что вы так переживаете за чужое имущество ?
Какая вам разница что Украина сделала бы со своими кораблями.
Забирать надо было своих офицеров на свои корабли, вот и все.
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Спочатку американці добудують базу в Очакові, потім будемо розбиратись далі.
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Надо брать, пока для пиара предлагают. По-любому, хуже от этого не будет.
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хорошо,если это не просто "реагирование" для пиплов,а станет действительной позицией украинской власти.А то с трибун говорят одно,делают совсем другое,а государственные интересы продают за третьк
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По трехстороннему соглашению между Россией, Белоруссией и Украиной все объекты военного имущества, находящиеся на территории каждой из республик на момент распада СССР, были объявлены достоянием народа уже полностью суверенного государства.
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В состав Черноморского флота входили в том числе 28 субмарин, 2 противолодочных крейсера, 6 ракетных крейсеров и больших противолодочных кораблей (БПК) I ранга, 20 БПК II ранга, 30 малых ракетных кораблей и катеров, 70 тральщиков, 50 десантных кораблей и катеров, более 400 единиц морской авиации. Стоимость всего имущества Черноморского флота ВМС СССР к началу 1992 года оценивалась в астрономическую сумму - 80 миллиардов долларов.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", принятый Госдумой 31 марта и одобренный Советом Федерации 1 апреля 2014г. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно закону, прекращается действие соглашения между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота и соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины, подписанных в Киеве в 1997г.
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Есть старая примета - женщина на корабле - быть беде! даже командующий флотом сказал, что это надо тщательно обдумать... официальный же отказ от кораблей будет означать, что никакой суд уже никогда эти корабли не вернет!
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-Сухов,возьми хотя-бы коня!
-Да забот с ним,кормить надо! Я уж как-нибудь пешком.
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Странно слышать истерику с украинской стороны. Чего истерить? Неужели непонятно, что Хуйло продолжает пятиться? Его прижали санкциями по самое немогу.
Концом санкций должен стать и будет развал Ымпердии Зла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем", - Ирина Геращенко о предложении Путина Украине забрать корабли из оккупированного полуострова
 
 
 
 
 
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