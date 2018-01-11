 "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем", - Ирина Геращенко о предложении Путина Украине забрать корабли из оккупированного полуострова

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем.
Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность.
Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли.
Как и Донбасс".
Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву захваченные военные корабли из аннексированного Россией Крыма.
Комментируя слова российского президента, командующий ВМС Воронченко опроверг слова Путина о неисправности оставшейся в Крыму украинской военной техники
і чекаємо на балєт Лєбєдіноє озєро на всіх каналах ТБ рф.
2. Корабль управления "Славутич" - U510
3. БДК (большой десантный корабль) "Константин Ольшанский" - U402
4. СДК (средний десантный корабль) "Кировоград" - U401
5. Морской тральщик "Чернигов" - U310
6. Морской тральщик "Черкассы" - U311
7. Корвет "Винница" - U206
8. Корвет "Луцк" - U205
9. Корвет "Хмельницкий" - U208
10. Корвет "Тернополь" - U209
11. Ракетный корвет "Приднепровье" - U155
12. Ракетный катер "Прилуки" - U153
13. Рейдовый тральщик "Геническ" - U360
14. Корабль управления "Донбасс" - U500
15. Водолазное судно "Почаев" - U701
16. Спасательное буксирное судно "Кременец" - U705
17. Поисково-спасательное судно "Изяслав" - U706
18. Противопожарный катер "Борщив" - U722
19. Транспорт "Джанкой" - U754
20. Транспорт "Судак" - U756
21. Танкер "Бахмач" - U759
22. Танкер "Фастов" - U760
23. Судно размагничивания "Балта" - U811
24. Судно контроля физполей (СФП) "Северодонецк" - U812
25. Морской буксир "Корец" - U830
26. Килектор "Шостка" - U852
27. Плавучий склад "Золотоноша" - U855
28. Водолазное судно "Каменка" - U860
29. Буксир "Красноперекопск" - U947
30. Буксир "Дубно" - U953
31. Судно-мусоросборщик - U954
32. Транспорт "Горловка" - U753
33. Учебный катер "Чигирин" - U54034. Учебный катер "Смила" - U541
35. Учебный катер "Новая Каховка" - U542
36. Гидрографический катер "Сквира" - U635
37. Катер "U659"
38. Катер "U662"
39. Катер "U001"
40. Катер "Коростень" - U853
41. Катер "Доброполье" - U854
42. Катер "U926"
43. Водолазный катер "Ромны" - U732
44. Водолазный катер "Токмак" - U733
45. Санитарный катер "Сокаль" - U782
46. Пассажирский катер "Ильичевск" - U783
47. Противодиверсионный катер "Феодосия" - U240
48. Катер-торпедолов "Херсон" - U891
49. Буксирный катер "Новоозерное" - U942
50. Противопожарный катер "Евпатория" - U728
51. Плавучий кран "Каланчак" - U802
как Юга стал прокурором без юридического образования...
как кума Пороша ЛЕРА через свои компашки отмыла деньги ОВОЩА....
Вот ЭТО было бы народу ИНТЕРЕСНО!!!
А не твои поганые эротические сны....
Черноморский флот СссР = флот России 😂
Корабли ЧФ РыФэ это корабли Украины на самом деле.
Черноморский флот СССР должен был быть флотом Украины.
Часть совейских офицеров присягнула Украине, а часть РФ.
Те которые поисягнули РФ захватили имущнство Украины, потом Кучма подписал соглашение о разделе флота Украины между Украиной и РФ.
Теперь клгда это соглашение денонсироаано имущество надо вернуть.
Эти корабли там три годаа гнили без обслуживания, дерибанились и разбирались.
А теперь хотят показать какие кацапы добрые и благородные: "отдаем"?!!
НЕТ УЖ!!! Заплатите ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ как за НОВЫЕ,
когда репарацию будете выплачивать!!!
И не морщите лоб, не воротите нос, кацапы - заплатите-заплатите, никуда не денитесь.
А что вы так переживаете за чужое имущество ?
Какая вам разница что Украина сделала бы со своими кораблями.
Забирать надо было своих офицеров на свои корабли, вот и все.
Согласно закону, прекращается действие соглашения между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота и соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины, подписанных в Киеве в 1997г.
-Да забот с ним,кормить надо! Я уж как-нибудь пешком.
Концом санкций должен стать и будет развал Ымпердии Зла.