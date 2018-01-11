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 Политика Украины, Общество
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 Количество детей на инклюзивном обучении за 2017 год выросла на 70%, - Гриневич

Количество детей, которые находятся на инклюзивном обучении за 2017 год выросла на 70%.

Об этом в эфире "5 канала" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

"Именно с этого года введена специальная целевая субвенция на инклюзивное образование и это мотивирует органы местного самоуправления. Например, у нас количество детей, которые сейчас на инклюзивном обучении, выросла на 70% за этот год, а количество ставок учителей и ассистентов, которые их сопровождают на 102% ", - отметила она.

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Гриневич также отметила: "Мы сейчас имеем другой вызов. Нам надо общество готовить к тому, что дети с особыми потребностями могут учиться рядом с обычными детьми".

Источник: https://censor.net.ua/n3043911
 
 
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Таких недоразвитых сейчас модно называть - дети индиго . И с каждым годом их все больше и больше.
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Це має назву "хвороба гіперактивності і розсіяної уваги". Наприклад, в сьогоденній Італії молоді хворої на це психічне захворювання віком від 15 до 29 років аж 2,5 млн. осіб. Вони десь після 6-го класу вже не ходять до школи, переважно день і ніч проводять в ліжку, перегядають по кромпутеру фільми і грають ігри. Немають ніяких інтересів до життя суспільтва, у них глибокі симтоми аутизму, багато хто не може читати через біль в очах при читанні, мають схильність до патологічної брехні і крадіжок. Роботи практично не мають, їх утримують батьки. А що після 35-40 років, коли їх батьки повмипрають - нікому не відомо. В Україні таких дітей більшає з кожним роком, але тут їх навіть правильно не діагностують...
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а що, вмерти не дадуть, працювати не змусять, так і паразитуватимуть, як би цинічно не звучало по відношенню до хворих
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Що таке "субвенція" та "інклюзивна освіта"?? Це якою мовою, пані міністерша?
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Неологізми, мать їх...
Субве́нція (від лат. subvenio «приходжу на допомогу») - це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей. Субвенція є дотацією місцевим бюджетам з державного бюджету.
«Інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей»
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Мені здається, що розмови про таке навчання для дітей з особливими потребами йде від невміння МОН налагодити контроль за навчанням у спеціалізованих закладах. Ідеальне навчання - коли враховуються особливості і можливості учня. І навантаження в навчанні не перевищує навантаження у цікавій грі. Задоволення учня від навчання повинно стати чи не головною тезою для Гриневич.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество детей на инклюзивном обучении за 2017 год выросла на 70%, - Гриневич
 
 
 
 
 
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