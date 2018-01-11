 Количество детей на инклюзивном обучении за 2017 год выросла на 70%, - Гриневич

Об этом в эфире "5 канала" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

"Именно с этого года введена специальная целевая субвенция на инклюзивное образование и это мотивирует органы местного самоуправления. Например, у нас количество детей, которые сейчас на инклюзивном обучении, выросла на 70% за этот год, а количество ставок учителей и ассистентов, которые их сопровождают на 102% ", - отметила она.

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Гриневич также отметила: "Мы сейчас имеем другой вызов. Нам надо общество готовить к тому, что дети с особыми потребностями могут учиться рядом с обычными детьми".