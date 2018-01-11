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 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (350) политика (3032) политтехнологии (66) вещание (127) телевидение (423)

 Нацсовет предлагает законодательно ограничить ведение политиками программ и передач на телевидении

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания считает необходимым законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями на телевидении.

Об этом говорится в заявлении регулятора, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Нацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно, - Порошенко о причинах блокирования телеканала NewsOne

"Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, откидывает СМИ за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы", - сказано в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3043910
 
 
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политиками ничего нельзя есть, есть можно ложкой, а политик сам все сожрет
ваш кэп
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Панам Оффшорыч наступает на грабли ПАПЕРЕДНИКА???
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ну от ничего их ДЕБИЛОВ власть имущих не учит....
Цель №1....ДОРВАТСЯ ДО КОРИТА!!! А там на все пох...

Дон Педро явно метит на КАКАО-БОБОВОГО УЗУРПАТОРА!!!
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А ЕС тем временем денег НЕ ДАЕ!!!!
Да и Марина уже не дае)))
Бо рейтинг на нуле))))
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а где же гадя теперь столоваться будет?
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Пойдёт ногами дрыгать в передачу к жонке твоего политика-спойсителя
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А запретить в СМИ лживую предвыборную агитацию- не?
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На россии - так более правильно звучит и смотрится для недостраны.
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виділити для них годину часу на день лише на одному каналі і хай по черзі товчцть воду в ступі... Я думаю що ліпше сяких виступів по ТБ - раз на рік десь у лютому надрукувати газету з програмами ведучих партій і їх баченням ситуації та розвитку І ще щоб були вказані джерела фінансування партій -прибутки і видатки. За брехню у поширеному звіті - партія прикривається кошти в бюджет -керівників партії до суду.
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кстати да...в начале девяностых именно так и было Нацрада пропонує законодавчо обмежити ведення політиками програм і передач на телебаченні - Цензор.НЕТ 4512.и выборы гораздо дешевле обходились.
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Попахивает цензурой.. я так понимаю, будем слушать о 146 рішучих и успешних реформах
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Ты не подумал о том что имеются люди которым эти политики уже в поперек горла стоят?
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Мадам, от вас муж пульт от телевизора прячет?
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Нацсовет предлагает законодательно ограничить ведение политиками программ и передач на телевидении - Цензор.НЕТ 5906 Идиоты... - это называется общественные диспуты...Вот Трамп с Твиттера не вылазит, как и весь полит бомонд США... Шоколадные уже не знают, как народу (а политики часть народа), рот закрыть...
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Адвокатик - и не только в соц.сетях... Зайдите ради интереса на ББС или СНН или другие мас.медиа - там постоянно спорят о чем то полит.лидеры.... Твиттер просто площадка Трампа , где спорят и обсуждают десятки тысяч людей... Вот произвольный пример. специально для вас - обратите внимание на количество участников... И еще - служба Трампа, в отличии от Петра Лексеевича ни кого не банит....!!!

Нацрада пропонує законодавчо обмежити ведення політиками програм і передач на телебаченні - Цензор.НЕТ 8504 Donald J. Trump‏Подлинная учетная запись @realDonaldTrump 5 ч5 часов назад
Great news, as a result of our TAX CUTS & JOBS ACT!

https://twitter.com/twitter/statuses/951478281303416832

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32 тыс. Нацрада пропонує законодавчо обмежити ведення політиками програм і передач на телебаченні - Цензор.НЕТ 76
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так и эти пусть сидят в твитере,репосты подсчитывают .
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Гыг с Вами - а вот теперь зайдите на твиттер и ФБ Порошенко - и вы увидите какое там унылое дерьмо... Остались только свои... - банят не довольных день и ночь....
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Креативненько Соевая шваль чувствует занозу в заднице и с приближением выборов свербит и колит всё сильнее...
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И пять лет тюрьмы (одну каденцию) за нарушение запрета?
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Лучше транслировать весь день хвалу Шоколадному Солнцу, только делать перерыв на "социальную рекламу" где будут хвастаться "реформами" Гройсмана. А, стоп, так уже делают на некоторых каналах.
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запретить все каналы)))
и оставить токо один канал "5"
кАНАЛ ЖИТТЯ ПА НАВОМУ))))
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Этот закон не является поощрением кому либо из политиков и коснется всех политических партий, в том числе и БПП поэтому не нужно здесь искать зраду. Такой закон нужен.
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дуралеи, нужно запретить политикам во власти и их любым друзям и родственникам, как близким так и дальним, в любой форме владеть СМИ, TV и т.д. как полные владельцы или как совладельцы, или как влияющие на освещение и однобокое толкование событий ...
Главное и важнейший шаг в ЕС - это свобода слова и собраний
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Треба заборонити щоб більш ніж одна особа з родини працювала в держ органах. це включно - брати свати племінники і коти та собаки.
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99% украинцев уже не удивляются таким событиям - привыкай.
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то есть если я против дол.сша по 40...
против коррупции Панам Оффшорыча и его своры...
против не понятных тарифов...

Я зрадофил???
НУ ТОГДА...ДА!!!!
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Ну ты же не против зарплаты в 8000 тысяч - правильно? Ты же не против солидной армии? Ты же не против хороших дорог? Или ты готов все достижения Украины за 2014 - 2017 год обменять на курс доллара по 18 грн и зарплату в 1300 грн?
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Чем дальше в лес тем жирнее партизаны! Азиров и Янык просто писюны в сравнении с мародерами!
Кабинет министров решил, что теперь бюджетные деньги Госказначейства можно держать на счётах в долларах. Карл, в долларах... кабмин!!!!! Ахренеть как укрепится гривна! Купить и на депозит! Это вывод денег из бюджета и передача в аренду "своим" банкам для нужных операций, а мы обсуждаем маразм нацрады? Досидимся по хатам, идиоты
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Давай сравним состояние бюджета Украины 2013 - 2014 годов януковича и состояние бюджета 2016 - 2017 годов? И не вздумай здесь о курсе доллара петь потому что и зарплаты выросли в половину и армия возродилась из пепла и много чего другого появилось в Украине.
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Вырости вполовину - это значит быть разделённым (то есть уменьшенным) вдвое. у=0,5х. У школу, шокобот! Вчыты арифметику!
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В Украине голодранцев осталось 1% из 99.9% населения - Кому ты пытаешься здесь лапшу на уши вешать школота? Такое ощущение что ты не из Украины совсем и оперируешь давно устаревшими фактами.
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Странно, а ООН почему-то считает, что в Украине 60% голодранцев.
Уххх, шатуны!!!! Нацрада пропонує законодавчо обмежити ведення політиками програм і передач на телебаченні - Цензор.НЕТ 4254
ПС. букварь купи и учебник арыхметыкы. А также репетитора толкового найди - учителя начальной школы.
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"В Украине голодранцев осталось 1% из 99.9% населения"? телевизор меньше смотри.
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Дениска-малолетний патриот, оперируют хирурги в больнице,а фактами апеллируют.
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Значит Правда Не Нравится и Этой Власти,так и не узнаем, кто из них невыездной..?
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Класичний приклад поширення московської пропаганди в Україну:
стаття «Financial Times» - спотворений переклад «Инопресса.ру» (Кремль) - малява в «Главред» - вентилятор «УНІАН»
#РосІнформВійна #Медіавульвота P.S. Стеця хтось бачив живим? Все норм в нього? Зарплату отримує?
Нацрада пропонує законодавчо обмежити ведення політиками програм і передач на телебаченні - Цензор.НЕТ 5722
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Зачем ограничивать? Ведь есть телеканал Рада, там все жанры. Комедии, ужасы, детективы, концерты, реалити шоу и все это, в одном съемочном павильоне, в Киеве, по адресу Грушевского, 5. Крутите его хоть круглосуточно, хоть с перерывами. Главное, чтобы это шло только на одном канале, который можно спокойно переключать или заблокировать вообще.
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А как же мы своего любимого президента Порошенко увидим?
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Надо запретить политикам воровать из бюджета
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===О "наших" гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя.- Кириленко===
Ну почему же только этический. Вот Лорак пела для ФСБ и МО России, которые напрямую убивают украинцев. Способствование военным преступлениям и терроризму. Представьте, Шульженко в Берлине дает концерт на день рождения вермахта и обращается к залу - наши защитники, я люблю вас
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Хитрые,лживые,изворотливые.Уже и януковича переплюнули.Везде надо все измазать шоколадом,залепить и загадить полностью.Запретят но не всем,Это и пытаются сделать.Если и остались независимые каналы,поставят в жесткие условия,состряпают законы,Ирка-порошенковская ложкомойка поправочки вместе со своим логопедом внесет,придумают кучу нарушений,купят и подомнут под себя.И будем мы слушать сказки сладких кондитерских политиков.Не будет ничего по честному в нашей стране,если власть воровитая и брехливая.
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Политик может говорить со соотечественниками хоть круглосуточно, если гражданину не понравится что-либо, он переключит на другой канал, а запрет - это цензура и нарушение права на свободу слова.
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5 канал я исключил из списка программ еще в 2007, а сегодня осталось из 32 только 5 каналов "новости посмотреть". В целом телевидение у нас полный отстой. Оно не выполняет своей "высшей миссии - "превращения толпы в народ". "Звезды" демонстрируют раскомплексованную глупость, "политкомментаторы" запудривают мозги, ток шоу ни о чем, кацапские сериалы, изможженные унылые юмористы и бесконечная реклама медикаментов и водки. Полностью заангажированная продажная тележурналистика тупо обслуживает интересы владельцев каналов. Не знаю кому это интересно. Но есть главная свобода - кнопка выключения на пульте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет предлагает законодательно ограничить ведение политиками программ и передач на телевидении
 
 
 
 
 
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