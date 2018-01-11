 Нацсовет предлагает законодательно ограничить ведение политиками программ и передач на телевидении

Об этом говорится в заявлении регулятора, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Нацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно, - Порошенко о причинах блокирования телеканала NewsOne

"Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, откидывает СМИ за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы", - сказано в заявлении.