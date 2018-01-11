 Нацсовет предлагает законодательно ограничить ведение политиками программ и передач на телевидении

Об этом говорится в заявлении регулятора, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, откидывает СМИ за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы", - сказано в заявлении.
ваш кэп
Цель №1....ДОРВАТСЯ ДО КОРИТА!!! А там на все пох...
Дон Педро явно метит на КАКАО-БОБОВОГО УЗУРПАТОРА!!!
Да и Марина уже не дае)))
Бо рейтинг на нуле))))
Donald J. TrumpПодлинная учетная запись @realDonaldTrump 5 ч5 часов назад
Great news, as a result of our TAX CUTS & JOBS ACT!
https://twitter.com/twitter/statuses/951478281303416832
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и точка
и оставить токо один канал "5"
кАНАЛ ЖИТТЯ ПА НАВОМУ))))
Главное и важнейший шаг в ЕС - это свобода слова и собраний
против коррупции Панам Оффшорыча и его своры...
против не понятных тарифов...
Я зрадофил???
НУ ТОГДА...ДА!!!!
Кабинет министров решил, что теперь бюджетные деньги Госказначейства можно держать на счётах в долларах. Карл, в долларах... кабмин!!!!! Ахренеть как укрепится гривна! Купить и на депозит! Это вывод денег из бюджета и передача в аренду "своим" банкам для нужных операций, а мы обсуждаем маразм нацрады? Досидимся по хатам, идиоты
Уххх, шатуны!!!!
ПС. букварь купи и учебник арыхметыкы. А также репетитора толкового найди - учителя начальной школы.
стаття «Financial Times» - спотворений переклад «Инопресса.ру» (Кремль) - малява в «Главред» - вентилятор «УНІАН»
#РосІнформВійна #Медіавульвота P.S. Стеця хтось бачив живим? Все норм в нього? Зарплату отримує?
Ну почему же только этический. Вот Лорак пела для ФСБ и МО России, которые напрямую убивают украинцев. Способствование военным преступлениям и терроризму. Представьте, Шульженко в Берлине дает концерт на день рождения вермахта и обращается к залу - наши защитники, я люблю вас