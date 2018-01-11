 Нужно создать реестр украинских гастролеров в России, - вице-премьер Кириленко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Кириленко написал в Twitter.

"О "наших" гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: сообщаешь, попадаешь в спецреестры, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "этот артист гастролирует в стране-агрессор", - написал Кириленко.

Также вице-премьер предлагает, чтобы украинские артисты, гастролируют в России, в Украине платили дополнительный военный сбор.

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