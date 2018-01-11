 Нужно создать реестр украинских гастролеров в России, - вице-премьер Кириленко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Кириленко написал в Twitter.
"О "наших" гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: сообщаешь, попадаешь в спецреестры, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "этот артист гастролирует в стране-агрессор", - написал Кириленко.
Также вице-премьер предлагает, чтобы украинские артисты, гастролируют в России, в Украине платили дополнительный военный сбор.
Чи будемо спілкуватися гаслами?
"этот кондитер зарабатывает в стране-агрессоре"
и кто скажет что это не эквиваленты?
Ты сейчас явно РАСКАЧИВАЕШЬ ЯХТУ
смотри!!! Бо Пудинг нападе!!!о!!!
т.е. они занимаются полезной, патриотической деятельность, следовательно их нужно не гнобить, а поощрять.
например присваивать им звание участников АТО.
Ну почему же только этический. Вот Лорак пела для ФСБ и МО России, которые напрямую убивают украинцев. Способствование военным преступлениям и терроризму. Представьте, Шульженко в Берлине дает концерт на день рождения вермахта и обращается к залу - наши защитники, я люблю вас
Все надію тримає, що кум під нього неньку заграбастає та його князьком садитиме...
Це так природньо для стецьків порохнявих.
Холоднокровнєй, стицику-грицику
КИЇВ. 9 січня. УНН. Служба безпеки України готує матеріали, щоб ініціювати запровадження спеціальних економічних санкцій проти компаній групи "S.Group" та їх контрагентів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі СБУ.
"Інформуємо, що Службою безпеки України вживаються заходи, спрямовані на узагальнення інформації та документальних матеріалів щодо господарських відносин компаній групи "S.Group" та їх контрагентів з підприємствами, які здійснюють свою діяльність на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей і АР Крим для ініціювання питання застосування обмежувальних заходів (санкцій), а також спеціальних економічних санкцій у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності", - розповіли в СБУ.
Як повідомляв УНН, СБУ розслідує кримінальне провадження проти службових осіб cімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки - "S.Group". Їх підозрюють у фінансуванні тероризму. Зокрема, мова про організацію збуту снеків на території ОРДЛО.
Два менеджери снеквого бізнесу Рибалки наразі заарештовані.
Напередодні Україна вже ввела економічні санкції проти пов'язаної із бізнесом Рибалки російської компанії.
Йдеться, зокрема, про російське ТОВ "Снек-груп". Вказана компанія зареєстрована за адресою: 398042, Росія, Липецька обл., м. Липецьк, пров. Пестеля, 38. За цією ж адресою знаходиться і компанія ТОВ "Мега Трейд", яка володіє снековим заводом.
Обидві фірми представляють низку брендів снекової продукції (горішки, фісташки тощо). Однак ці бренди є фактично близнюками українських торгових марок снеків, які випускає родинна корпорація Рибалки (S.Group).
Додамо, що Липецький снековий завод у Рибалки журналісти виявили у квітні 2017 року.
ps
Останется мелочь, придумать подписи к четырем миллионам заробитчанам работающих в РФ...
"этот кондитер зарабатывает в стране-агрессоре"
и кто скажет что это не эквиваленты?
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Порошенко знищує неугодні йому ЗМІ, які викривають його корупцію
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2. Кононенко
3. Григоришин
4. Мер Одессы
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