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Все про:Кириленко (620) шоу-бизнес (87) артисты (155)

 Нужно создать реестр украинских гастролеров в России, - вице-премьер Кириленко

Вице-премьер Вячеслав Кириленко предлагает вносить в реестр и титровать определенным образом украинских исполнителей, которые гастролируют в России

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Кириленко написал в Twitter.

"О "наших" гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: сообщаешь, попадаешь в спецреестры, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "этот артист гастролирует в стране-агрессор", - написал Кириленко.

Также вице-премьер предлагает, чтобы украинские артисты, гастролируют в России, в Украине платили дополнительный военный сбор.

Нужно создать реестр украинских гастролеров в России, - вице-премьер Кириленко 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Нацсовет по телевидению и радиовещанию предлагает Раде ввести санкции за гастроли украинских артистов в РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3043909
 
 
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ясно. це список на народних і на ордени.
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українських тримачів бізнесу в раші теж треба чморити
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чого це? чим погана експлуатація робочої сили агресора та перекачування дивидендів до країни?
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вимовлюючись за твоїми стандартами - артисти перекачують бабло агресора в Україну
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де тут мої стандарти? це ж дискусія. Один із поглядів на питання.
Чи будемо спілкуватися гаслами?
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с пети надо начинать А то начали с проституток ,артистов ,дворников
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очень нужное дело.кириленке делать там нех что ли?
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"этот артист зарабатывает в стране -агрессоре"
"этот кондитер зарабатывает в стране-агрессоре"
и кто скажет что это не эквиваленты?
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міністр культури після цієї актуальної теми, має навчити А.Геращенко,що тарілки облизувати не гарно...
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а ще треба санкції тим хто працює в куйлостані і тим хто має там бізнес!!!
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Ни одна молекула еды не должна пропасть
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у нас пол ВР туда регулярно гастралируют за чемоданами)))
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а що заважає СБУ чи контррозвідці їх відслідковувати і ... там уже кожному по діям...
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так и от Панам Оффшорыча ходоки на поклон ездят))))
Ты сейчас явно РАСКАЧИВАЕШЬ ЯХТУ
смотри!!! Бо Пудинг нападе!!!о!!!
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может не запрещать? а начать расстреливать...
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тогда 95 квартала не будет. И монатика.
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...сладкий)))как КАМФЕТА))))со слепого Панамского фонда....
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так же и для депутатов нужно - Съездил в рашку (а их туда ездит не мало)... Сразу надпись во время выступления в ВР или на ТВ шоу - "Гастролирует в стране - агрессора"... И дополнительный сбор с него.... Вот Луцениха в Питере морду разглаживала не так давно...
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Видать не в ту сторону ей кожу натянули, потому что вместо носа хобот свисает. Потрібно створити реєстр українських гастролерів у Росії, - віце-прем'єр Кириленко - Цензор.НЕТ 400
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Для политиков - получает указания в стране-агрессоре
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украинские исполнители, которые гастролируют в России, занимаются тем, что изымают деньги из кошелька врага и привозят их в Украину.

т.е. они занимаются полезной, патриотической деятельность, следовательно их нужно не гнобить, а поощрять.
например присваивать им звание участников АТО.
Нужно создать создать реестр украинских гастролеров в России, - вицн-премьер Кириленко - Цензор.НЕТ 1485
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застрелься мля ( якщо не жартував чи тролив)
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Roman Drunkerk - и наших повий на московской окружной тоже, что кацапов трипером заражают...
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Вдобавок к списку держателей кондитерских фабрик в РФ. Вдобавок к списку потребителей газа из РФ, включая каждого жителя страны. Вдобавок, потребителей нефти из РФ, включая всех жителей Украины, плюс ВСУ. Вдобавок, потребителей российского топлива для АЭС. Меня в этот список тоже включите.
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===вопрос в основном этический, запретить нельзя===
Ну почему же только этический. Вот Лорак пела для ФСБ и МО России, которые напрямую убивают украинцев. Способствование военным преступлениям и терроризму. Представьте, Шульженко в Берлине дает концерт на день рождения вермахта и обращается к залу - наши защитники, я люблю вас
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А теперь эти две прошмандовки: Лорак и жена Мертвечука на Интере ведут передачу "Время строить". Они пытаются учить строить, а сами только разрушают, лицемерят, продаются, дискредитируют.
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А все ж таки діло каже. Особливо про збір на потреби ЗСУ
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Для начала комиссию создайте,утвердите сколько членов надо избрать в совет,который будет создавать комиссию для создания совета для начала работы подгруппы в составе совета по реестру
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Головний гастролер - це Медведчук.
Все надію тримає, що кум під нього неньку заграбастає та його князьком садитиме...
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Хм, отъел рожу шо не влезает в телевизор, приспособленец и дармоед. чем бы дитя не тешилось...
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Не зря в правительстве яценюка-гройсмана штаны протирает,там все знают,что надо делать,а как на самом деле это в жизнь воплощать, не получается
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А еще на каждой канахвете надпись : "этот барыга барыжит в стране-агрессоре", да, Славик?
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артисты - как шлюхи работают на агрессора и гребут там бабло. петя- забирает бабло агрессора своими фабриками..смотрите не перепутайте Потрібно створити реєстр українських гастролерів у Росії, - віце-прем'єр Кириленко - Цензор.НЕТ 3684
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Якщо ти не читала пропозицію Кириленка то взагалі можеш стрибнути привселюдно в чан з лайном бо " барига барижит в стрнае -агресоре" і ахмєтав нє сідіт. Це так природньо і типово для кожного проедставника люліного стада.
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давать концерты в стране-агрессоре и продавать конфеты в стране-агрессоре- это одно и то же говно
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Якщо тебе бригадир поставив у нічну зміну - змирись, а не верещи як різане, усяку маячню.
Це так природньо для стецьків порохнявих.
Холоднокровнєй, стицику-грицику
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Да вы каналу Интер фонтан заткнуть не можете, откуда Лорак, Повалий и Лабуда только усилили свой контент. И даже под санкциями Талызина "с лёгким паром" вылезла, а эту субботу Боярский будет и "три мушкетёра") так гляди и Пореченков вернётся и Охлобыстин.
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так "Миротворець" має дані всіх цих виродків, в тому числі нардепів та високих чиновників
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Ось де справжня "ліпецька барига", радикальна барига!

КИЇВ. 9 січня. УНН. Служба безпеки України готує матеріали, щоб ініціювати запровадження спеціальних економічних санкцій проти компаній групи "S.Group" та їх контрагентів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі СБУ.
"Інформуємо, що Службою безпеки України вживаються заходи, спрямовані на узагальнення інформації та документальних матеріалів щодо господарських відносин компаній групи "S.Group" та їх контрагентів з підприємствами, які здійснюють свою діяльність на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей і АР Крим для ініціювання питання застосування обмежувальних заходів (санкцій), а також спеціальних економічних санкцій у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності", - розповіли в СБУ.
Як повідомляв УНН, СБУ розслідує кримінальне провадження проти службових осіб cімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки - "S.Group". Їх підозрюють у фінансуванні тероризму. Зокрема, мова про організацію збуту снеків на території ОРДЛО.
Два менеджери снеквого бізнесу Рибалки наразі заарештовані.
Напередодні Україна вже ввела економічні санкції проти пов'язаної із бізнесом Рибалки російської компанії.
Йдеться, зокрема, про російське ТОВ "Снек-груп". Вказана компанія зареєстрована за адресою: 398042, Росія, Липецька обл., м. Липецьк, пров. Пестеля, 38. За цією ж адресою знаходиться і компанія ТОВ "Мега Трейд", яка володіє снековим заводом.
Обидві фірми представляють низку брендів снекової продукції (горішки, фісташки тощо). Однак ці бренди є фактично близнюками українських торгових марок снеків, які випускає родинна корпорація Рибалки (S.Group).
Додамо, що Липецький снековий завод у Рибалки журналісти виявили у квітні 2017 року.
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Знаем мы главного гастролера- Петра Липецкого. Засиделся он в Украине, а от его " гатролей" здесь уже всем тошно стало..
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Со временем появится подпись и под И.Геращенко : "Она встречалась в Минске с врагом 234 раза!"

ps
Останется мелочь, придумать подписи к четырем миллионам заробитчанам работающих в РФ... Потрібно створити реєстр українських гастролерів у Росії, - віце-прем'єр Кириленко - Цензор.НЕТ 9020
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Думаю, владельцев бизнеса в стране-агрессоре тоже нужно внести в специальный список и запретить их показывать по телевидению
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Навіщо потрібний Кириленко, якщо він досі нічого з цим не зробив? Навіщо ми йому платимо гроші?
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"этот артист зарабатывает в стране -агрессоре"
"этот кондитер зарабатывает в стране-агрессоре"
и кто скажет что это не эквиваленты?
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Четыре миллиона украинцев зарабатывает в стране агрессоре. Чем артисты такие особенные?
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Газета Експрес знову заблокована! Журналісти розпочинають нову акцію протесту


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Порошенко знищує неугодні йому ЗМІ, які викривають його корупцію Потрібно створити реєстр українських гастролерів у Росії, - віце-прем'єр Кириленко - Цензор.НЕТ 1230

Цензор, підтримайте колег журналістів Потрібно створити реєстр українських гастролерів у Росії, - віце-прем'єр Кириленко - Цензор.НЕТ 1230
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З гандонiв в рясах МП з Лаври не хоче знiмати? Там бабла валом!!!
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А позбавляти громадянства, за зраду СЛАБО ?? Так же можна і себе підставити, да Кириленко??! пол Верховної ради потрібно позбавити громадянства України, вся агентура кремля їздить за інструкціями на Москву до Путлера .... всякі Вілкули, Бойко, Медведчуки, пітерський Новинський, Скорик, Хомутинік, Ківалов, Мураєв, Добкін, і т.д Не виключаю що є депутати з БПП їздять до хуйла путина на уклін.
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1. Порошенко
2. Кононенко
3. Григоришин
4. Мер Одессы
..................................................................
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНужно создать реестр украинских гастролеров в России, - вице-премьер Кириленко
 
 
 
 
 
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