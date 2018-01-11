 Россия и ее ставленники продолжают запугивать и нападать на наблюдателей СММ на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ Кемиан

Об этом заявил в четверг в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Кемиан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", - подчеркнул представитель США.
Он отметил, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, "в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ".
Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата. "Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ", - отметил американский представитель.
В этой связи он призвал председательствующую в Организации Италию "возглавить усилия по интеграции и улучшению функций безопасности СММ, проведение операций и управление".
Jan. 11th, 2018
Все в ожидании введения нового пакета санкций против РФ, который затрагивает рынок ценных бумаг страны-оккупанта и рейтинговые агентства в том числе. В частности, одно из немногих международных рейтинговых агентств (а по правде единственное), которое сохранило за Россией позитивный рейтинг, готовится его снизить в 2018-м до уровня "мусорного".
Что интересно, Россия может стать первой страной, которой могут сразу понизить рейтинг с "позитивной" категории до "мусорной", минуя "инвестиционную". Связано это с тем, что мало кому из стран в мире, облагаемых санкциями, резко закрывали выход на рынок ценных бумаг, запрещая тем самым инвестировать в госдолг.
А потому, если так и случиться, то Россия и вправду станет первой - не имеющей аналогов в мире, оставившей свой след в истории мирового ранжирования.
Вот такой подарочек у наступающему старому Новому году.
Об этом сообщает The Telegraph.
По словам Туска, для правящей партии «Право и справедливость» выгоды от членства страны в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.
Он пояснил, что пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны «игра стоит свеч».
«Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз. - Прим. ред.), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться», - приводит слова Туска издание.
Он знай себе кричит :
Да здравствует Ураа..!
Игорь Тальков.1991 год.
Jan. 11th, 2018 at 11:06 AM
Как-то я даже не удивляюсь тому, что глава МИД Германии буквально с первых же дней принялся выполнять свой контракт по лоббированию российских интересов и призывать к отмене санкций, наложенных на страну-оккупанта.
Так, на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине большой друг Украины (если верить частоте встреч нашего главы МИД и немецкого) опять, снова, в очередной раз призвал поэтапно снимать с России санкции, дабы стимулировать выполнение "Минских соглашений".Что же, пророссийское лобби в Берлине не устает отрабатывать свою копеечку, которая неспешно тянется трубой "Газпрома". При этом, казалось бы, ничего катастрофического не сказано было - отмена санкций в обмен на стимуляцию мира. Правда есть свои "но".
К примеру, США занимают жесткую позицию - отмена санкций лишь после полного освобождения оккупированных Россией территорий Украины, в том числе и полуострова Крым. То есть, пока Крым оккупирован, счастья гибридной экономике не видать.
В европейской же политике все намного толерантнее и гибко. Это позволяет лавировать "консервам" в интересах Кремля и вскрываться без вреда для себя. Что же до Зигмара, то он вскрылся уже давно, но его место в политике Германии от того ничуть не уменьшилось.
И хотелось бы обратить ваше внимание, что свою пластинку про санкции Зигмар включил аккурат после того, как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль решила рассказать о том, насколько санкции против РФ безрезультатны. Ну, прямо нарратив из Белокаменной - ваши санкции нам не страшны!
Ничего лучше человечество не придумало ...