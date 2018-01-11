 Россия и ее ставленники продолжают запугивать и нападать на наблюдателей СММ на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ Кемиан

Об этом заявил в четверг в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Кемиан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", - подчеркнул представитель США.

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Он отметил, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, "в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ".

Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата. "Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ", - отметил американский представитель.

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В этой связи он призвал председательствующую в Организации Италию "возглавить усилия по интеграции и улучшению функций безопасности СММ, проведение операций и управление".