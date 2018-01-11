 В НАТО покажут фотовыставку о российской агрессии в Украине

Открытие мероприятия запланировано на вторник, 16 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Автор выставки "Лица мира" - военный фотограф и волонтер Дмитрий Муравский.
В рамках мероприятия также пройдет презентация книги украинского фотографа "Через войну. Взгляд волонтера".
Следует отметить, что в штаб-квартире Альянса фотовыставки о преступлениях России в Украине проводятся регулярно.
Смешно, когда мужик, цветущий густо,
с родной державой соли съевший пуд,
внезапно обнаруживает грустно,
что, кажется, его давно е..т.