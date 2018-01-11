 В НАТО покажут фотовыставку о российской агрессии в Украине

Открытие мероприятия запланировано на вторник, 16 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Автор выставки "Лица мира" - военный фотограф и волонтер Дмитрий Муравский.

В рамках мероприятия также пройдет презентация книги украинского фотографа "Через войну. Взгляд волонтера".

Следует отметить, что в штаб-квартире Альянса фотовыставки о преступлениях России в Украине проводятся регулярно.

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