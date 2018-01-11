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 В НАТО покажут фотовыставку о российской агрессии в Украине

В штаб-квартире НАТО пройдет фотовыставка об агрессии России против Украины.

Открытие мероприятия запланировано на вторник, 16 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Автор выставки "Лица мира" - военный фотограф и волонтер Дмитрий Муравский.

В рамках мероприятия также пройдет презентация книги украинского фотографа "Через войну. Взгляд волонтера".

Следует отметить, что в штаб-квартире Альянса фотовыставки о преступлениях России в Украине проводятся регулярно.

Также читайте: НАТО провело в восточной части альянса наибольшее увеличение сил со времен "холодной войны", - глава представительства в Украине Винников

Источник: https://censor.net.ua/n3043906
 
 
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И в росии на уроках детям тоже пусть показуют, чтоб знали кто ихнии отцы.
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Игорь Губерман‏ @guberman_igor19 ч.19 часов назад

Смешно, когда мужик, цветущий густо,
с родной державой соли съевший пуд,
внезапно обнаруживает грустно,
что, кажется, его давно е..т.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ НАТО покажут фотовыставку о российской агрессии в Украине
 
 
 
 
 
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