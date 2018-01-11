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 Политика Украины
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 Нас мог сдать в "МГБ" кто-то из знакомых, - освобожденный из плена "ЛНР" ультрас "Зари" Овчаренко

Освобожденный из плена боевиков в рамках обмена ультрас луганской "Зари" Влад Овчаренко предполагает, что его могли сдать в "МГБ" люди из его окружения.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському", передает Цензор.НЕТ.

"У нас в Луганске в окружении были люди, которые хорошо общались с "МГБ", и которые просто могли нас слить. Просто люди, которые не близкие друзья, а те, с кем мы общались ", - сказал Овчаренко.

Вместе с этим он добавил, что после начала войны на Донбассе среди ультрас "Зари" около 90% были патриотами Украины.

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"Половина прошла "Азов", прошли через АТО, прошли через войну. Можно сказать, что 2-3 человека были отсеяны из движения еще до начала всех этих событий. Они пошли в ополчение, а так в основном у нас есть или черное или белое - нейтральности не бывает ", - уточнил Овчаренко.

Напомним, в ноябре 2017 года так называемый суд "ЛНР" приговорил ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины". Их задержали в прошлом году якобы за видео, выложенное в интернете, на котором ребята сжигают флаг "ЛНР".

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27 декабря в ходе обмена пленными на Донбассе Овчаренко освободили.

Источник: https://censor.net.ua/n3043905
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Да, "пятая колонна" продолжает действовать в Украине, но по-настоящему серьезно ее не шерстят наши соответствующие органы.
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Иллария Соняшникова - вы Ахметова, Новицкого, Шуфрича, Добкина, Кивалова, Труханова имеете ввиду? Но они же сейчас все партнеры Петра Лексеевича..., или вы не в курсе?
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Да, это запевалы, марширующие вместе с Помидором, который во главе колонны. А в курсе, я думаю, уже давно все.
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***
Доверяясь человеку безгранично,
Не забывай, что может всякое случиться…
Есть субъекты, предающие цинично…
Будь осторожней, чтобы вдруг не ошибиться

Омар Хайям
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Про цього хлопця повідомлювали наші фани Металіста. Говорили, що він - кремінь, зроблений зі сталі та каміння. Вбити - можна, підкорити - ніяк. Ось такий дух у 17 років. Я дуже радію, що його визволили з мордору...
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===вопрос в основном этический, запретить нельзя===
Ну почему же только этический. Вот Лорак пела для ФСБ и МО России, которые напрямую убивают украинцев. Способствование военным преступлениям и терроризму. Представьте, Шульженко в Берлине дает концерт на день рождения вермахта и обращается к залу - наши защитники, я люблю вас
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Так сейчас у всех адекватных людей так-или чёрное или белое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНас мог сдать в "МГБ" кто-то из знакомых, - освобожденный из плена "ЛНР" ультрас "Зари" Овчаренко
 
 
 
 
 
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