 Нас мог сдать в "МГБ" кто-то из знакомых, - освобожденный из плена "ЛНР" ультрас "Зари" Овчаренко

Об этом он рассказал в интервью "Громадському", передает Цензор.НЕТ.

"У нас в Луганске в окружении были люди, которые хорошо общались с "МГБ", и которые просто могли нас слить. Просто люди, которые не близкие друзья, а те, с кем мы общались ", - сказал Овчаренко.

Вместе с этим он добавил, что после начала войны на Донбассе среди ультрас "Зари" около 90% были патриотами Украины.

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"Половина прошла "Азов", прошли через АТО, прошли через войну. Можно сказать, что 2-3 человека были отсеяны из движения еще до начала всех этих событий. Они пошли в ополчение, а так в основном у нас есть или черное или белое - нейтральности не бывает ", - уточнил Овчаренко.

Напомним, в ноябре 2017 года так называемый суд "ЛНР" приговорил ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины". Их задержали в прошлом году якобы за видео, выложенное в интернете, на котором ребята сжигают флаг "ЛНР".

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27 декабря в ходе обмена пленными на Донбассе Овчаренко освободили.